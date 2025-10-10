Tomás Gálvez pide impedimento de salida del país por 18 meses contra Dina Boluarte por caso Cirugías

Dina Boluarte enfrenta múltiples investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos en el cargo. Foto: composición Infobae

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, solicitó al Poder Judicial dictar una orden de impedimento de salida del país contra la vacada expresidenta Dina Boluarte por presunta negociación incompatible en una investigación relacionada a las cirugías estéticas a las que se sometió en pleno mandato.

Gálvez presentó la medida ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien deberá convocar audiencia para evaluar el requerimiento.

Pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte.

En esta investigación se le atribuye a Boluarte presuntamente haberse interesado en designar funcionarios en el Seguro Social de Salud (EsSalud) y concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico Mario Cabani, quien fue el encargado de realizar las intervenciones quirúrgicas a su rostro.

Cabe precisar que la Fiscalía ya denunció constitucionalmente a Boluarte por el presunto abandono del cargo al someterse a cirugías estéticas en 2023 sin haber informado al Congreso sobre ello. No obstante, el trámite de esta denuncia se paralizó como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió las investigaciones contra la exmandataria.

¿Dónde está Dina Boluarte?

La incertidumbre sobre el paradero de Dina Boluarte se intensificó tras la publicación de la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR en el diario oficial El Peruano, que oficializó su destitución como presidenta de Perú por permanente incapacidad moral. En la madrugada posterior a la vacancia, un vehículo vinculado a un exfuncionario del Despacho Presidencial realizó dos breves ingresos al domicilio de la exmandataria en el distrito limeño de Surquillo, según reportó Latina Noticias, que permaneció durante toda la noche en los exteriores de la vivienda registrando los movimientos.

El primer ingreso de la camioneta particular, acompañada por un auto de Seguridad del Estado, se produjo a las 2:56 y se extendió por cinco minutos. Una hora después, a las 4:02, el mismo vehículo volvió a ingresar por un lapso similar. No se ha podido confirmar si Boluarte se encontraba en el interior del automóvil en alguno de estos desplazamientos. El vehículo pertenece a Rafael Enrique Velasquez Soriano, quien se desempeñó como director de la Oficina General de Administración del Despacho Presidencial entre enero de 2023 y agosto de 2024, y actualmente ocupa el cargo de secretario general en el Ministerio de la Producción.

Se desconoce el paradero exacto de Dina Boluarte tras su vacancia.

Frente a las versiones que señalaban que la exmandataria estaría con paradero desconocido o que habría solicitado asilo, Juan Carlos Portugal, abogado penalista de Dina Boluarte, rechazó categóricamente tales afirmaciones. “La sujeción al país y el respeto a los poderes del Estado no es un romántico discurso, bañado en tinta, de mi clienta. Es principista y representa su forma de vida. Así lo fue en sus años como presidenta, y lo es hoy como ciudadana peruana. Son valores supremos que escasean en la política, y que pocos conviven en ello. Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, declaró Portugal.

El proceso de vacancia se inició el 9 de octubre con la presentación de cuatro mociones de orden del día. El Pleno, reunido en sesión semipresencial, admitió las mociones y procedió a la votación tras un debate programado a las 23:30. Durante la sesión, Boluarte no se presentó ni ejerció su derecho de defensa, aunque el acta dejó constancia del respeto a las garantías constitucionales del debido proceso.

La resolución que oficializó la vacancia fue suscrita por José Enrique Jerí Oré como presidente del Congreso y Fernando Miguel Rospigliosi Capurro como primer vicepresidente. El documento instruyó la comunicación y publicación inmediata de la decisión. En cumplimiento del artículo 115 de la Constitución, Jerí asumió la presidencia de la República pasada la medianoche del 10 de octubre, pese a que previamente había manifestado su preferencia por completar su mandato parlamentario y su desacuerdo con acceder al Ejecutivo por vías extraordinarias.

El acto de juramentación de Jerí se realizó en la sede del Congreso durante la madrugada, con la presencia de funcionarios y representantes de diversas bancadas. En su primer pronunciamiento, Jerí aseguró que su gestión buscará garantizar la estabilidad institucional y enfrentar los desafíos nacionales durante el periodo de transición.