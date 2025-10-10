Perú

Tomás Gálvez pide impedimento de salida del país por 18 meses contra Dina Boluarte por caso Cirugías

Fiscal de la Nación interino solicita a la Corte Suprema dictar la medida ahora que fue vacada por permanente incapacidad moral

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Dina Boluarte enfrenta múltiples investigaciones
Dina Boluarte enfrenta múltiples investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos en el cargo. Foto: composición Infobae

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, solicitó al Poder Judicial dictar una orden de impedimento de salida del país contra la vacada expresidenta Dina Boluarte por presunta negociación incompatible en una investigación relacionada a las cirugías estéticas a las que se sometió en pleno mandato.

Gálvez presentó la medida ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien deberá convocar audiencia para evaluar el requerimiento.

Pedido de impedimento de salida
Pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte.

En esta investigación se le atribuye a Boluarte presuntamente haberse interesado en designar funcionarios en el Seguro Social de Salud (EsSalud) y concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico Mario Cabani, quien fue el encargado de realizar las intervenciones quirúrgicas a su rostro.

Cabe precisar que la Fiscalía ya denunció constitucionalmente a Boluarte por el presunto abandono del cargo al someterse a cirugías estéticas en 2023 sin haber informado al Congreso sobre ello. No obstante, el trámite de esta denuncia se paralizó como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió las investigaciones contra la exmandataria.

¿Dónde está Dina Boluarte?

La incertidumbre sobre el paradero de Dina Boluarte se intensificó tras la publicación de la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR en el diario oficial El Peruano, que oficializó su destitución como presidenta de Perú por permanente incapacidad moral. En la madrugada posterior a la vacancia, un vehículo vinculado a un exfuncionario del Despacho Presidencial realizó dos breves ingresos al domicilio de la exmandataria en el distrito limeño de Surquillo, según reportó Latina Noticias, que permaneció durante toda la noche en los exteriores de la vivienda registrando los movimientos.

El primer ingreso de la camioneta particular, acompañada por un auto de Seguridad del Estado, se produjo a las 2:56 y se extendió por cinco minutos. Una hora después, a las 4:02, el mismo vehículo volvió a ingresar por un lapso similar. No se ha podido confirmar si Boluarte se encontraba en el interior del automóvil en alguno de estos desplazamientos. El vehículo pertenece a Rafael Enrique Velasquez Soriano, quien se desempeñó como director de la Oficina General de Administración del Despacho Presidencial entre enero de 2023 y agosto de 2024, y actualmente ocupa el cargo de secretario general en el Ministerio de la Producción.

Se desconoce el paradero exacto
Se desconoce el paradero exacto de Dina Boluarte tras su vacancia.

Frente a las versiones que señalaban que la exmandataria estaría con paradero desconocido o que habría solicitado asilo, Juan Carlos Portugal, abogado penalista de Dina Boluarte, rechazó categóricamente tales afirmaciones. “La sujeción al país y el respeto a los poderes del Estado no es un romántico discurso, bañado en tinta, de mi clienta. Es principista y representa su forma de vida. Así lo fue en sus años como presidenta, y lo es hoy como ciudadana peruana. Son valores supremos que escasean en la política, y que pocos conviven en ello. Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, declaró Portugal.

El proceso de vacancia se inició el 9 de octubre con la presentación de cuatro mociones de orden del día. El Pleno, reunido en sesión semipresencial, admitió las mociones y procedió a la votación tras un debate programado a las 23:30. Durante la sesión, Boluarte no se presentó ni ejerció su derecho de defensa, aunque el acta dejó constancia del respeto a las garantías constitucionales del debido proceso.

La resolución que oficializó la vacancia fue suscrita por José Enrique Jerí Oré como presidente del Congreso y Fernando Miguel Rospigliosi Capurro como primer vicepresidente. El documento instruyó la comunicación y publicación inmediata de la decisión. En cumplimiento del artículo 115 de la Constitución, Jerí asumió la presidencia de la República pasada la medianoche del 10 de octubre, pese a que previamente había manifestado su preferencia por completar su mandato parlamentario y su desacuerdo con acceder al Ejecutivo por vías extraordinarias.

El acto de juramentación de Jerí se realizó en la sede del Congreso durante la madrugada, con la presencia de funcionarios y representantes de diversas bancadas. En su primer pronunciamiento, Jerí aseguró que su gestión buscará garantizar la estabilidad institucional y enfrentar los desafíos nacionales durante el periodo de transición.

Temas Relacionados

Dina BoluarteTomás GálvezFiscalía de la NaciónPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

A través de redes sociales, Leslie Quiroga dio detalles sobre cómo se encuentra el músico tras terrible ataque durante la presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, donde también resultaron afectados otros miembros de la agrupación

Hija de Lucho Quiroga habla

Dónde ver Argentina vs Venezuela HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Con Lionel Messi, los argentinos se medirán con la ‘vinotinto’ en Miami como inicio de su preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce las señales para sintonizar el vibrante duelo

Dónde ver Argentina vs Venezuela

La Bolsa de Valores de Lima cae tras la vacancia de Boluarte: mercados reaccionan a crisis política y asunción de Jerí

¿Antesala bursátil? El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima retrocede 0,44% tras la destitución presidencial en la apertura de este viernes

La Bolsa de Valores de

Dónde ver Brasil vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘canarinha’ iniciará su gira asiática como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Conoce los horarios del duelo

Dónde ver Brasil vs Corea

Dónde ver Ecuador vs Estados Unidos HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Los ecuatorianos se enfrentarán a los estadounidenses en territorio americano. Piero Hincapié no será considerado por precaución. Entérate las señales disponibles para el choque

Dónde ver Ecuador vs Estados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón se pronuncia sobre

Vladimir Cerrón se pronuncia sobre la vacancia de Dina Boluarte: “Era fácil darse cuenta los plazos de una alianza”

Crisis política en Perú EN VIVO: últimas noticias de Dina Boluarte y primeras actividades de José Jerí como nuevo presidente

Qué es un gobierno de transición y cuál es el papel que cumplirá José Jerí en los próximos 8 meses en la presidencia

Fernando Rospigliosi se pronuncia sobre el inicio del mandato de José Jerí: “Ojalá el nuevo presidente tome decisiones acertadas”

Los polémicos y curiosos tweets de José Jerí que se volvieron virales cuando el nuevo presidente del Perú asumió el cargo

ENTRETENIMIENTO

Hija de Lucho Quiroga habla

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

DEPORTES

Dónde ver Argentina vs Venezuela

Dónde ver Argentina vs Venezuela HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Brasil vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Ecuador vs Estados Unidos HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana HOY: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Jordania HOY: partido amistoso en Estambul por fecha FIFA 2025