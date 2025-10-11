Terror en San Isidro: Vecinos denuncian muerte de hasta 15 mascotas por sustancias tóxicas en parques

Usuarios en redes sociales denuncian que al menos 15 mascotas han fallecido a causa de letal veneno en San Isidro. (Composición Infobae)

La alarma se encendió en redes sociales la noche del jueves 10 de octubre, cuando usuarios comenzaron a denunciar la presunta presencia de una sustancia tóxica en parques, jardines y veredas del distrito de San Isidro. Según estos reportes, varios perros y gatos habrían muerto tras entrar en contacto con el químico esparcido en distintas zonas públicas.

Los primeros mensajes viralizados en la plataforma X (antes Twitter) alertaban sobre muertes de animales casi instantáneas, aparentemente por inhalación o ingestión del compuesto. “Han puesto veneno en parques, jardines y aceras. Esto no es un accidente, es un acto malicioso. Ya se han reportado 3 perritos fallecidos”, escribió una usuaria, exigiendo la intervención inmediata de las autoridades locales y la revisión de las cámaras de seguridad.

Parque Berninzoni, en San Isidro. Vecinos denuncian que este es uno de los principales parques donde sus mascotas fueron intoxicadas. (Google Maps)

Parques afectados que han cobrado la vida de animales

De acuerdo con testimonios de vecinos y usuarios en redes sociales, los hechos se habrían concentrado en el sector conocido como Corpac, específicamente entre las cuadras 27 y 28 de la avenida Guardia Civil, así como en los alrededores del parque Berninzoni. Algunos residentes han afirmado que el número de animales muertos ya superaría los quince entre ayer y hoy.

“Las cosas como son, expliquen de una vez lo que ha sucedido. Hay más de 15 mascotas muertas, perros y gatos callejeros afectados. Si no han sido ustedes, muestren las cámaras y encuentren a los responsables”, reclamó una ciudadana dirigiéndose directamente a las autoridades distritales.

Ilustración gráfica de la zona con mayor reporte de mascotas envenenadas entre San Borja y San Isidro. (Composición Infobae)

Veterinarias cercanas al área habrían reportado que se trataría de un “gas muy letal” rociado sobre áreas verdes y pavimento. Aseguran que la inhalación bastaría para provocar un colapso inmediato en los animales.

Pronunciamiento de la Municipalidad de San Isidro

Ante la presión vecinal, la Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado la mañana del viernes 11 de octubre. En él reconoció haber recibido reportes sobre posibles casos de intoxicación de mascotas en la vía pública, pero sin confirmar aún el origen o tipo de sustancia.

“Los incidentes se habrían producido en el Subsector 5.4, entre la Av. Guardia Civil y las calles 33, 27 y Ricardo Angulo”, señaló la comuna. Como medida inmediata, se iniciaron labores de limpieza en 20 manzanas a la redonda y se reforzó la presencia del personal de Seguridad Ciudadana.

Comunicado de San Isidro, 11 de octubre, ante denuncias de envenenamiento de mascotas.

Asimismo, indicaron que ya se está revisando el material de videovigilancia para dar con los posibles responsables y anunciaron que los informes serán elevados a la Procuraduría municipal para evaluar las acciones legales correspondientes. “Nos encontramos ante un acto inaceptable de crueldad animal”, añade el documento.

Reacciones en distritos aledaños

Si bien la situación se ha reportado principalmente en San Isidro, usuarios también alertaron sobre afectaciones en zonas cercanas a la Universidad San Martín de Porres, en el límite con Surquillo. Algunos mensajes advertían que también animales sin hogar, que suelen merodear por los alrededores del mercado Villa Victoria, habrían sido víctimas de esta sustancia.

Por su parte, el área de prensa de la Municipalidad de San Borja indicó a Infobae Perú que, aunque el hecho ocurrió fuera de su jurisdicción, ya han tomado acciones preventivas. “Estamos disponiendo al personal para que esté vigilante en nuestras fronteras, tanto con vigilancia a pie como a través de las cámaras”, informaron.

Vecinos reportan intoxicación de sus mascotas en la zona de Corpac y Guardia Civil. (Niamh Hanrahan/X)

Crueldad animal y pedido de justicia

Organizaciones animalistas y vecinos de la zona vienen reclamando acciones más concretas. Exigen que el hecho no quede impune y se aplique la Ley N.° 30407 de Protección y Bienestar Animal, que sanciona el maltrato y la crueldad hacia los animales domésticos.

“Mi mascota de once años ha sido víctima de este suceso. Once años que nadie me los va a devolver. Un dolor indescriptible”, manifestó una vecina del sector afectado.

Mientras continúan las labores de limpieza e investigación, las autoridades recomiendan no sacar a pasear a las mascotas en las zonas involucradas hasta nuevo aviso.