Envenenamiento de 12 perros en Los Olivos: Fiscalía abre investigación para hallar a los responsables

Los canes fallecieron tras olfatear el suelo del parque Virgen de Fátima. Vecinos denuncian que no es la primera vez que ocurre y exigen respuestas inmediatas a las autoridades.

Por Manuel Rojas Berríos

Envenenan a más de 12 perros en parque de Los Olivos. Fuente: Panamericana Televisión

El Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de abandono y crueldad contra animales domésticos, luego de que al menos 12 perros murieran en circunstancias aún no esclarecidas durante el último fin de semana en el parque Virgen de Fátima, ubicado en la segunda etapa de Pro, en el distrito de Los Olivos.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lima Norte, cuya representante, fiscal Paola Guerra Arauco, ordenó a la comisaría PNP de Pro tomar las declaraciones de los dueños afectados, recabar imágenes de cámaras de seguridad e iniciar las diligencias para determinar las causas y posibles responsables del hecho.

Los vecinos reportaron que los animales comenzaron a convulsionar poco después de olfatear el pasto o la vereda, sin haber ingerido alimento alguno. Entre los perros fallecidos figuran Balín, Milán y Beethoven, cuyas familias señalaron que fueron sacados a pasear con correa, como era habitual.

“No ha sido solamente uno o dos o tres perros. Han sido más de 12 perros que han sido envenenados. Y de una manera súper extraña, porque los perros no han comido un bocado. Han olfateado y ahí han fallecido inmediatamente”, declaró Kelly, una de las afectadas.

Gráfico del Ministerio Público.

Vecinos denuncian falta de control

La muerte de los animales generó alarma y temor en la comunidad. Los residentes expresaron su preocupación por la proximidad del parque con un colegio, donde diariamente circulan niños. “Imagínate que salga un niño de la escuela y se siente ahí porque está descansando y se pase las manos por el rostro”, comentó Dani, dueño de otro de los perros fallecidos.

Los testimonios recogidos también señalan que este tipo de hechos no son aislados. “En el parque de la Plaza Cívica, en el parque que está al frente del colegio Divino Maestro, hay muchos casos”, añadió Dani, quien, junto a otros vecinos, planea presentar una denuncia colectiva.

Pese a que existen cámaras de seguridad en los alrededores del parque, los vecinos afirmaron que no todas las grabaciones han sido entregadas y que algunas cámaras no captan bien los ángulos clave. “Como hemos podido ver en esa cámara, no está cubriendo exactamente los 360 grados. Hay un árbol que lo tapa”, comentó una vecina durante una entrevista televisiva.

Vecinos de Los Olivos denunciaron un envenenamiento masivo de perros ocurrido durante el último fin de semana. Foto: Composición Infobae Perú

¿Qué acciones se exigen y qué dice la ley?

Frente a estos hechos, los residentes piden la intervención inmediata de la Municipalidad de Los Olivos, así como una limpieza integral del parque, análisis del suelo, y mayor vigilancia en los espacios públicos. También solicitan acceso total a las grabaciones disponibles y el seguimiento activo del caso por parte del Ministerio Público.

De acuerdo con el Código Penal peruano, el artículo 206-A establece que el maltrato animal es un delito. Si el acto causa la muerte del animal, la pena puede ser de entre tres y cinco años de prisión efectiva, y en casos agravados puede alcanzar hasta ocho años. Además, el responsable puede quedar inhabilitado permanentemente para tener mascotas.

