Perú

Estos son los tres sectores que crearon más puestos de trabajo, según el BCRP

El empleo formal en el país mostró una clara recuperación en agosto, alcanzando su mayor crecimiento en varios meses y reflejando señales de fortalecimiento económico, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
El BCRP indicó además que
El BCRP indicó además que el poder adquisitivo de la masa salarial registró un aumento de 8,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El empleo formal en el país tuvo un repunte importante en agosto, alcanzando su mejor desempeño en cinco meses. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la cantidad total de trabajadores públicos y privados aumentó en 5,2% respecto al mismo mes del año anterior, lo que refleja una recuperación sostenida del mercado laboral.

El avance estuvo impulsado, sobre todo, por el dinamismo del sector privado, donde los puestos formales crecieron 6,9% y sumaron 4,5 millones de trabajadores. Este resultado es el más alto desde marzo, cuando se registró un incremento de 9,8%.

Sectores que lideraron la creación de empleo

Tres actividades concentraron la mayor generación de empleos en agosto. El sector agropecuario fue el que más creció, al alcanzar 569 mil trabajadores, es decir, 123 mil más que en el mismo mes del año pasado, lo que representa un avance de 27,7%.

En segundo lugar, estuvo el rubro de servicios, que llegó a 2,2 millones de empleados, con un aumento de 73 mil puestos (3,4%). Por su parte, el comercio se ubicó en el tercer lugar, al sumar 737 mil trabajadores, 30 mil más que en agosto de 2024 (4,2%).

El sector agropecuario fue el
El sector agropecuario fue el que más puestos de trabajo generó. Foto: agroperú

La masa salarial retoma el crecimiento

El informe del BCRP también señala que la masa salarial total, en términos reales, creció 8,4% frente al año anterior. Este resultado se explica tanto por el incremento de los sueldos como por el mayor número de empleos generados.

En el sector privado, el aumento fue aún más notable: la masa salarial avanzó 10,4% en agosto, impulsada principalmente por los sectores servicios y agropecuario. Con ello, el indicador volvió a registrar un crecimiento de dos dígitos, algo que no ocurría desde marzo, cuando alcanzó 12,4%.

La discriminación por edad continúa en los trabajos en Perú

La discriminación por edad en el ámbito laboral sigue siendo un problema persistente en el Perú. Miles de profesionales continúan enfrentando obstáculos para obtener o conservar un empleo debido a su edad. Pese a los avances en políticas de inclusión y diversidad, los estereotipos asociados a la edad todavía afectan tanto a los trabajadores jóvenes como a los de mayor experiencia, restringiendo su desarrollo profesional y las posibilidades de crecimiento.

Según el estudio ¿Es la edad un factor determinante?, elaborado por Bumeran, el 85% de los trabajadores peruanos percibe la existencia de edadismo en sus entornos laborales, mientras que solo el 15% considera que no hay discriminación por edad. Este resultado evidencia no solo prejuicios culturales, sino también deficiencias en los procesos de contratación, ascenso y administración del talento dentro de las empresas.

La discriminación por edad sigue
La discriminación por edad sigue siendo un problema latente en el sector laboral peruano. Foto: El Derecho

El informe destaca además que el 44% de los encuestados fue descartado en algún proceso de selección por motivos de edad, incluso cumpliendo con los requisitos exigidos. A ello se suma que el 81% considera que la edad es un obstáculo para conseguir empleo, lo que demuestra que la exclusión por edad se ha vuelto una práctica común en el mercado laboral peruano.

El abogado laboralista Juan Valera, director fundador de Valcaya Legal, sostuvo que esta forma de discriminación puede presentarse tanto de manera explícita como disimulada. “Cuando una empresa publica una oferta con un rango de edad específico, como ‘de 25 a 35 años’, ya está incurriendo en un acto discriminatorio. La Sunafil puede sancionar esas conductas, ya que vulneran el principio de igualdad de oportunidades”, precisó.

Valera añadió que también se incurre en edadismo cuando una organización decide prescindir de un trabajador solo por haber alcanzado cierta edad —que no corresponda a la de jubilación—, ya que esto constituye una falta grave y puede tener consecuencias judiciales y dañar la reputación de la empresa.

Temas Relacionados

BCRPBanco Central de Reserva del Perúempleoperu-economia

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

Las ‘cremas’ vienen de vencer a la selección peruana sub 19, mientras que el elenco de Comas aplastaron 3-0 a Atenea. Sigue todas las incidencias de este compromiso

Universitario vs Géminis EN VIVO

Murió Diane Keaton a los 79 años: fanáticos peruanos reaccionaron ante su fallecimiento

Reconocida por su papel en ‘El Padrino’y ganadora del Óscar por Annie Hall, deja un legado imborrable. Seguidores peruanos lamentan su partida este 11 de octubre.

Murió Diane Keaton a los

Cenaida Uribe reveló que quiso fichar a refuerzo de Universitario y culpó a Julieta Lazcano: “Ya era una jugadora embarazada”

La gerenta de Alianza Lima contó que una jugadora de la ‘U’ fue ofrecida, pero dijo que no porque tenía a la ‘Princesita’ en consideración para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Cenaida Uribe reveló que quiso

Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

En los alrededores de su vivienda en Surquillo, estos grupos le manifestaron su respaldo tras la vacancia aprobada por el Congreso y alentaron su retorno al poder

Dina Boluarte: La Insurgencia y

Estas 8 regiones enfrentarán el incremento de la temperatura diurna hasta el 13 de octubre, advierte el Senamhi

El organismo meteorológico señaló que el incremento del calor estará acompañado de escasa nubosidad, mayor radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento en horas de la tarde

Estas 8 regiones enfrentarán el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte: La Insurgencia y

Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

ENTRETENIMIENTO

Murió Diane Keaton a los

Murió Diane Keaton a los 79 años: fanáticos peruanos reaccionaron ante su fallecimiento

Diane Keaton falleció: Ramón García revela divertida anécdota con actriz durante el rodaje de ‘The Young Pope’

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

Cenaida Uribe reveló que quiso fichar a refuerzo de Universitario y culpó a Julieta Lazcano: “Ya era una jugadora embarazada”

Gonzalo Bueno venció por primera vez a Juan Pablo Varillas, pero quedó eliminado del Challenger de Cali en jornada a doble turno

Felipe Chávez despierta admiración en Bayern Múnich por su primera internacionalidad con Perú: “Candidato a triunfar en la Bundesliga”

“Son cobardes detrás de una pantalla”: Karla Ortiz se pronunció con firmeza tras los ataques en redes sociales a voleibolistas de selección sub-17