Estos son los tres sectores que crearon más puestos de trabajo, según el BCRP

El BCRP indicó además que el poder adquisitivo de la masa salarial registró un aumento de 8,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El empleo formal en el país tuvo un repunte importante en agosto, alcanzando su mejor desempeño en cinco meses. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la cantidad total de trabajadores públicos y privados aumentó en 5,2% respecto al mismo mes del año anterior, lo que refleja una recuperación sostenida del mercado laboral.

El avance estuvo impulsado, sobre todo, por el dinamismo del sector privado, donde los puestos formales crecieron 6,9% y sumaron 4,5 millones de trabajadores. Este resultado es el más alto desde marzo, cuando se registró un incremento de 9,8%.

Sectores que lideraron la creación de empleo

Tres actividades concentraron la mayor generación de empleos en agosto. El sector agropecuario fue el que más creció, al alcanzar 569 mil trabajadores, es decir, 123 mil más que en el mismo mes del año pasado, lo que representa un avance de 27,7%.

En segundo lugar, estuvo el rubro de servicios, que llegó a 2,2 millones de empleados, con un aumento de 73 mil puestos (3,4%). Por su parte, el comercio se ubicó en el tercer lugar, al sumar 737 mil trabajadores, 30 mil más que en agosto de 2024 (4,2%).

El sector agropecuario fue el que más puestos de trabajo generó. Foto: agroperú

La masa salarial retoma el crecimiento

El informe del BCRP también señala que la masa salarial total, en términos reales, creció 8,4% frente al año anterior. Este resultado se explica tanto por el incremento de los sueldos como por el mayor número de empleos generados.

En el sector privado, el aumento fue aún más notable: la masa salarial avanzó 10,4% en agosto, impulsada principalmente por los sectores servicios y agropecuario. Con ello, el indicador volvió a registrar un crecimiento de dos dígitos, algo que no ocurría desde marzo, cuando alcanzó 12,4%.

La discriminación por edad continúa en los trabajos en Perú

La discriminación por edad en el ámbito laboral sigue siendo un problema persistente en el Perú. Miles de profesionales continúan enfrentando obstáculos para obtener o conservar un empleo debido a su edad. Pese a los avances en políticas de inclusión y diversidad, los estereotipos asociados a la edad todavía afectan tanto a los trabajadores jóvenes como a los de mayor experiencia, restringiendo su desarrollo profesional y las posibilidades de crecimiento.

Según el estudio ¿Es la edad un factor determinante?, elaborado por Bumeran, el 85% de los trabajadores peruanos percibe la existencia de edadismo en sus entornos laborales, mientras que solo el 15% considera que no hay discriminación por edad. Este resultado evidencia no solo prejuicios culturales, sino también deficiencias en los procesos de contratación, ascenso y administración del talento dentro de las empresas.

La discriminación por edad sigue siendo un problema latente en el sector laboral peruano. Foto: El Derecho

El informe destaca además que el 44% de los encuestados fue descartado en algún proceso de selección por motivos de edad, incluso cumpliendo con los requisitos exigidos. A ello se suma que el 81% considera que la edad es un obstáculo para conseguir empleo, lo que demuestra que la exclusión por edad se ha vuelto una práctica común en el mercado laboral peruano.

El abogado laboralista Juan Valera, director fundador de Valcaya Legal, sostuvo que esta forma de discriminación puede presentarse tanto de manera explícita como disimulada. “Cuando una empresa publica una oferta con un rango de edad específico, como ‘de 25 a 35 años’, ya está incurriendo en un acto discriminatorio. La Sunafil puede sancionar esas conductas, ya que vulneran el principio de igualdad de oportunidades”, precisó.

Valera añadió que también se incurre en edadismo cuando una organización decide prescindir de un trabajador solo por haber alcanzado cierta edad —que no corresponda a la de jubilación—, ya que esto constituye una falta grave y puede tener consecuencias judiciales y dañar la reputación de la empresa.