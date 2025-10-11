Corte de agua para este 13 de octubre en estos distritos de Lima Metropolitana por más de 10 horas: conoce las zonas afectadas

Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Andina.

Sedapal informó sobre la suspensión temporal del abastecimiento de agua potable este lunes 13 de octubre en varios puntos de Lima Metropolitana. La interrupción alcanzará tanto áreas residenciales como comerciales, y se prevé que se extienda por varias horas durante la jornada.

La paralización responde a la ejecución de un cronograma técnico enfocado en la modernización y mantenimiento de la red de distribución que abastece a la ciudad. Entre las acciones contempladas se incluyen el reemplazo de componentes clave, la inspección de los ductos principales y la optimización de mecanismos de control y seguridad.

Durante el periodo de suspensión, se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas. Las autoridades sugieren dar prioridad al recurso en actividades esenciales como la higiene personal, la preparación de alimentos y la limpieza general, además de evitar cualquier uso innecesario hasta que el servicio se restablezca con normalidad.

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Los trabajos programados por la empresa operadora del agua forman parte de una estrategia de mejora continua que pretende dotar a Lima Metropolitana de una infraestructura más segura y eficiente. Se prevé que, una vez concluidas las labores, se reduzca la posibilidad de emergencias en la red hídrica y se incremente la fiabilidad del suministro para los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la capital.

El restablecimiento integral del abastecimiento se realizará de manera gradual una vez finalicen las obras de modernización, de acuerdo con el avance reportado por los equipos técnicos en cada zona.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

Mariscal Cáceres (A.H. Ciudad de los Constructores)

A. H. Pueblos Unidos Sect. Sr. de Muruhuay

AF Cristo de Pachacamilla

A. H. San José Obrero

San José Obrero Ampl

Agru. Pueblos Hermanos de Moyobamba

Agru. Alejandro Toledo

Agru. Unidos al Desarrollo

A. H. Pl Nva Alianza Sect. Cerrito Alegre

A. H. Pl Nva Alianza Sect. Alberto Fujimori II

A. H. Los Libertadores Sect. Los Ángeles

A. H. Pl Nva Alianza Sect. Juan Landázuri Ricketts

Asoc. Monte de Sion

Pl Nva Alianza Sect. Los Ángeles II

A. H. Ciudad de Los Constructores Ampl

AF Villa Maestro CE Jesús Obrero

A. H. San José Obrero Mariscal Cáceres

Hora: 8 a. m. - 9 p. m.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

Pachacámac

U. P. I. S. Corazón de Jesús

Sector Las Lomas

Huertos de Manchay

Centro Poblado Rural Huertos de Manchay

Sector Villa Hermosa

A.H. Portada de Manchay II Ampliación

Sector Los Ángeles

A.H. Portada de Manchay II Ampliación

Sector Las Mercedes

A.H. U.P.I.S. Los Claveles

Hora: 8 a. m. - 8 p. m

Sedapal dio a conocer los distritos afectados por el corte de agua - Créditos: Freepik.

A.H. Pueblos Unidos Sect. Sr. de Muruhuay

AF Cristo de Pachacamilla

A.H. San José Obrero

San José Obrero Ampl

Agru. Pueblos Hermanos de Moyobamba

Agru. Alejandro Toledo

Agru. Unidos al Desarrollo

A.H. Pl Nva Alianza Sect. Cerrito Alegre

A.H. Pl Nva Alianza Sect. Alberto Fujimori II

A.H. Los Libertadores Sect. Los Ángeles

A.H. Pl Nva Alianza Sect. Juan Landázuri Ricketts

Asoc. Monte de Sion

Pl Nva Alianza Sect. Los Ángeles II

A.H. Ciudad de Los Constructores Ampl

AF Villa Maestro CE Jesús Obrero

A.H. San José Obrero Mariscal Cáceres

Hora: 10 a. m. - 9 p. m