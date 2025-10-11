Perú

Corte de agua para este 13 de octubre en estos distritos de Lima Metropolitana por más de 10 horas: conoce las zonas afectadas

Sedapal sugiere a la población almacenar agua de forma previa con el fin de garantizar el suministro necesario durante el periodo en que el servicio esté suspendido

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Los residentes deben tomar sus
Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Andina.

Sedapal informó sobre la suspensión temporal del abastecimiento de agua potable este lunes 13 de octubre en varios puntos de Lima Metropolitana. La interrupción alcanzará tanto áreas residenciales como comerciales, y se prevé que se extienda por varias horas durante la jornada.

La paralización responde a la ejecución de un cronograma técnico enfocado en la modernización y mantenimiento de la red de distribución que abastece a la ciudad. Entre las acciones contempladas se incluyen el reemplazo de componentes clave, la inspección de los ductos principales y la optimización de mecanismos de control y seguridad.

Durante el periodo de suspensión, se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas. Las autoridades sugieren dar prioridad al recurso en actividades esenciales como la higiene personal, la preparación de alimentos y la limpieza general, además de evitar cualquier uso innecesario hasta que el servicio se restablezca con normalidad.

Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Los trabajos programados por la empresa operadora del agua forman parte de una estrategia de mejora continua que pretende dotar a Lima Metropolitana de una infraestructura más segura y eficiente. Se prevé que, una vez concluidas las labores, se reduzca la posibilidad de emergencias en la red hídrica y se incremente la fiabilidad del suministro para los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la capital.

El restablecimiento integral del abastecimiento se realizará de manera gradual una vez finalicen las obras de modernización, de acuerdo con el avance reportado por los equipos técnicos en cada zona.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

  • Mariscal Cáceres (A.H. Ciudad de los Constructores)
  • A. H. Pueblos Unidos Sect. Sr. de Muruhuay
  • AF Cristo de Pachacamilla
  • A. H. San José Obrero
  • San José Obrero Ampl
  • Agru. Pueblos Hermanos de Moyobamba
  • Agru. Alejandro Toledo
  • Agru. Unidos al Desarrollo
  • A. H. Pl Nva Alianza Sect. Cerrito Alegre
  • A. H. Pl Nva Alianza Sect. Alberto Fujimori II
  • A. H. Los Libertadores Sect. Los Ángeles
  • A. H. Pl Nva Alianza Sect. Juan Landázuri Ricketts
  • Asoc. Monte de Sion
  • Pl Nva Alianza Sect. Los Ángeles II
  • A. H. Ciudad de Los Constructores Ampl
  • AF Villa Maestro CE Jesús Obrero
  • A. H. San José Obrero Mariscal Cáceres

Hora: 8 a. m. - 9 p. m.

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

Pachacámac

  • U. P. I. S. Corazón de Jesús
  • Sector Las Lomas
  • Huertos de Manchay
  • Centro Poblado Rural Huertos de Manchay
  • Sector Villa Hermosa
  • A.H. Portada de Manchay II Ampliación
  • Sector Los Ángeles
  • A.H. Portada de Manchay II Ampliación
  • Sector Las Mercedes
  • A.H. U.P.I.S. Los Claveles

Hora: 8 a. m. - 8 p. m

Sedapal dio a conocer los
Sedapal dio a conocer los distritos afectados por el corte de agua - Créditos: Freepik.
  • A.H. Pueblos Unidos Sect. Sr. de Muruhuay
  • AF Cristo de Pachacamilla
  • A.H. San José Obrero
  • San José Obrero Ampl
  • Agru. Pueblos Hermanos de Moyobamba
  • Agru. Alejandro Toledo
  • Agru. Unidos al Desarrollo
  • A.H. Pl Nva Alianza Sect. Cerrito Alegre
  • A.H. Pl Nva Alianza Sect. Alberto Fujimori II
  • A.H. Los Libertadores Sect. Los Ángeles
  • A.H. Pl Nva Alianza Sect. Juan Landázuri Ricketts
  • Asoc. Monte de Sion
  • Pl Nva Alianza Sect. Los Ángeles II
  • A.H. Ciudad de Los Constructores Ampl
  • AF Villa Maestro CE Jesús Obrero
  • A.H. San José Obrero Mariscal Cáceres

Hora: 10 a. m. - 9 p. m

Temas Relacionados

corte de aguaLima MetropolitanaSan Juan de LuriganchoPachacámacSedapalperu-noticias

Más Noticias

Pedro García se rindió ante César Inga y realizó dura comparación con Marcos López: “Nunca lo vi hacer una jugada así”

El periodista deportivo pidió titularidad del jugador de Universitario por encima del futbolista de Copenhague de la Superliga Danesa. También puntualizó errores de la ‘blanquirroja’

Pedro García se rindió ante

Dina Boluarte salió de la Presidencia siendo la mandataria más cara de los últimos 9 años

La primera presidenta el Perú fue vacada. Pocos meses antes de salir del cargo su Gobierno validó su aumento de sueldo a más del doble de lo que recibía. Boluarte acumuló S/678 mil con sueldos, grati y bonos

Dina Boluarte salió de la

José Jerí y su primera actividad fuera de Palacio: encabezó mega operativo simultáneo en cuatro penales del país

Según el jefe del INPE, la diligencia se realizó por disposición directa del presidente, quien se retiró del lugar sin brindar declaraciones a los medios de comunicación

José Jerí y su primera

Las 10 polémicas declaraciones de Dina Boluarte que marcaron el principio del fin de su gobierno

La exjefa de Estado aseguraba que apostaba por un discurso de unidad, señalando que buscaba un país mejor y menos violento. Sin embargo, su comunicación solo era para confrontar a la población con polémicas frases

Las 10 polémicas declaraciones de

Adolescente será juzgado como adulto por el doble crimen en Otuzco, La Libertad

El juzgado dictó nueve meses de prisión preventiva para el adolescente, involucrado en delitos graves según la nueva normativa

Adolescente será juzgado como adulto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí y su primera

José Jerí y su primera actividad fuera de Palacio: encabezó mega operativo simultáneo en cuatro penales del país

Las 10 polémicas declaraciones de Dina Boluarte que marcaron el principio del fin de su gobierno

Nuevo gabinete ministerial será determinante para atraer inversiones, según la Confiep

José Jeri: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Juntos por el Perú solicita la restitución de Pedro Castillo como presidente y exige una Asamblea Constituyente

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla habla de su

Maju Mantilla habla de su divorcio con Gustavo Salcedo tras escándalo público: “Siempre tendré ánimo de llegar a acuerdos”

Milett Figueroa pone en su sitio a ‘urraco’ de Magaly Medina y defiende su amor con Marcelo Tinelli: “No pongas palabras en mi boca”

Flavia Laos confiesa que padece enfermedad incurable: “Mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo”

Laura Spoya revela su sorpresa al descubrir que el presidente José Jerí la seguía en Instagram tras asumir el cargo

Rodrigo y Gigi se pronuncian acerca del ingreso de José Jerí: “Que se ilumine y haga las cosas bien”

DEPORTES

Pedro García se rindió ante

Pedro García se rindió ante César Inga y realizó dura comparación con Marcos López: “Nunca lo vi hacer una jugada así”

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Pedro García explicó por qué los jugadores de Perú no le dieron la pelota a Felipe Chávez en amistoso ante Chile: “No es tan fácil”

Resultados del Atenea Open 2025: así van los partidos de Universitario y selección peruana

“No nos vamos a presentar”, la firme postura de Alianza Lima tras la programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026