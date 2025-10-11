Perú

Arequipa cuestiona a regidora por constantes viajes al extranjero mientras crece el malestar ciudadano

Ingrid Carpio ha viajado a destinos como China, Corea del Sur y Polonia, acumulando licencias incluso para actividades personales, según registros municipales

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

El registro de licencias de la Municipalidad Provincial de Arequipa evidencia la presencia continua de Ingrid Carpio Pérez en congresos y eventos internacionales desde 2015. Según informó Foco Región, la regidora acumula actividades oficiales fuera del país, con destinos como Corea del SurPoloniaPanamáChina y Ecuador en la lista, además de desplazamientos frecuentes a Lima y otras regiones peruanas.

De acuerdo a la información recopilada por el medio citado, en muchos casos, los costos de estas actividades han sido asumidos por entidades como la Caja Arequipa y la Federación Peruana de Cajas Municipales. No obstante, la justificación de estos viajes y su impacto local constituyen un motivo de debate dentro y fuera del concejo.

Las actas del municipio recogen que la regidora obtuvo licencias sucesivas para asistir a congresos y cumbres internacionales, incluso cuando algunos permisos fueron descritos expresamente como actividades “a título personal”. La reanudación de estos desplazamientos ocurrió pese a los cuestionamientos existentes por parte de sectores ciudadanos y de la propia administración municipal.

Regidora de Arequipa bajo críticas
La Contraloría General de la República intervino en esta dinámica en 2021, cuando emitió el Informe N.° 010 tras analizar los viáticos entregados a nombre de la regidora. El reporte identificó cinco comprobantes por un total de 5.875 soles correspondientes a viajes al exterior. En su respuesta formal, Carpio Pérez alegó que las rendiciones correspondían solo a tres desplazamientos.

En 2024, la regidora recibió autorización oficial para ausentarse de sus funciones con el objetivo de participar en el Carnaval Gastronómico de Macao, marcado en el acta municipal como un viaje de carácter personal. Ese mismo año figuró como parte del Congreso Internacional de Microfinanzas en Piura y, en 2025, viajó nuevamente a Ecuador para la Cumbre Internacional de Microfinanzas, con gastos financiados por instituciones del sector financiero.

Las críticas públicas y políticas hacia la gestión de Carpio Pérez apuntan a la brecha entre la agenda internacional de la regidora y las problemáticas que afectan a Arequipa, como la seguridad ciudadana, los problemas de transporte y la paralización de infraestructuras locales.

Con casi una década en funciones, Ingrid Carpio ha cultivado una imagen de autoridad con presencia internacional, pero con impacto mínimo en la gestión provincial. Sus críticos advierten que la regidora ha convertido el cargo en una plataforma para recorrer foros y congresos, dejando de lado la fiscalización y el trabajo en territorio que demanda la población arequipeña.

Exgobernador Elmer Cáceres Llica saldrá en libertad

Elmer Cáceres Llica fue condenado
En otras noticias, el juez supremo César San Martín Castro anuló la sentencia de siete años de prisión impuesta al exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, dictada por el delito de colusión agravada mientras era alcalde de la Municipalidad Provincial de Caylloma.

Durante la audiencia de casación, el magistrado determinó que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, como la inclusión de un testigo cuya declaración alteró los cargos sin el debido debate entre las partes, motivo por el que se dispuso la realización de un nuevo juicio oral en primera instancia.

La condena anulada se refería a hechos ocurridos entre 2011 y 2014, periodo en el que Cáceres Llica habría autorizado la compra irregular de bienes por 21.460 soles, en concertación con Antonia Magaly Lara.

Actualmente, el exgobernador permanece detenido en el penal de varones de Socabaya, mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tramita el documento necesario para su liberación. Además, Cáceres Llica afronta otra investigación por presuntamente encabezar la organización criminal denominada 'Los Hijos del Cóndor‘, acusada de ofrecer beneficios a consejeros regionales para evitar acciones de fiscalización sobre su gestión.

