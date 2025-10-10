Terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas activa alerta de vigilancia en el Pacífico: la Marina de Guerra del Perú refuerza monitoreo

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que mantiene una vigilancia intensificada tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Filipinas. (Composición: Infobae)

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que mantiene una estricta vigilancia luego del fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado en Filipinas la noche del jueves 9 de octubre. El movimiento telúrico, detectado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Davao, en la isla de Mindanao, y alcanzó una profundidad de 58 kilómetros.

El evento ocurrió a las 20:43:59 hora local del Perú (01:43:59 UTC), según precisó la DHN a través de sus canales oficiales. En su comunicado difundido en redes sociales, el organismo señaló: “INFORMACIÓN - SE INTENSIFICA VIGILANCIA”. La institución explicó que, tras la evaluación técnica, el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis se mantiene en permanente monitoreo para descartar cualquier amenaza en el litoral peruano.

A través de su portal institucional, la Marina de Guerra detalló que la información fue recibida desde el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC). “La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, organismo responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, informa a la población lo siguiente: se registró un evento sísmico localizado 20 km E of Davao, Mindanao, Philippines, con una magnitud de 7.4 Mw, a una profundidad de 58.09 km. Esta información fue recibida por PTWC. Luego de un análisis y evaluación a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de esta Dirección, se comunica que este evento SE INTENSIFICA VIGILANCIA. Se mantendrá en constante vigilancia dicho evento”, precisó la entidad.

La DHN reiteró que, hasta el momento, no existe una alerta de tsunami para el territorio peruano, pero que se continuará supervisando la evolución del fenómeno en coordinación con organismos internacionales especializados.

La Marina de Guerra del Perú descartó, por el momento, riesgo de tsunami en el litoral nacional, aunque mantiene un monitoreo constante. (Captura de pantalla)

Epicentro y magnitud del evento

De acuerdo con el USGS, el sismo alcanzó una magnitud de 7.4 en la escala de Richter. El epicentro se localizó a 20.2 kilómetros al este de Santiago, en la isla de Mindanao, una de las zonas más pobladas de Filipinas.

El organismo estadounidense indicó que la profundidad del sismo —58 kilómetros— incrementó su percepción en amplias áreas del sur del país asiático. Según el National Earthquake Information Center, fue uno de los movimientos más fuertes registrados en lo que va del año en esa región.

Los primeros reportes técnicos precisaron un error horizontal de 7.6 kilómetros y uno vertical de 8.2 kilómetros, con datos recopilados por 58 estaciones sísmicas. Las autoridades locales comenzaron la evaluación de daños en viviendas, carreteras y edificios públicos.

El evento fue registrado a las 20:43 (hora local del Perú) y comunicado por el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) a las autoridades peruanas. (X: Seba Sismos CL)

Impacto en ciudades cercanas

Las localidades más próximas al epicentro —Santiago, Manay, Baganga, Mati y Davao— fueron las más afectadas por la sacudida. En Manay, a poco más de 24 kilómetros del origen del sismo, los servicios de emergencia informaron el colapso parcial de antiguas estructuras. En Baganga, a unos 40 kilómetros, se observaron grietas en caminos rurales y desprendimientos de tierra en zonas montañosas.

En Davao Oriental, donde se ubican importantes centros urbanos y portuarios, se reportaron cortes de energía y dificultades en las comunicaciones. Los residentes salieron a espacios abiertos ante la fuerza del movimiento. Las autoridades activaron los planes de contingencia locales para inspeccionar colegios, hospitales y edificaciones públicas.

La Oficina de Defensa Civil de Filipinas (OCD) emitió una alerta preventiva por posible actividad sísmica posterior. En su comunicado, pidió a la población mantener la calma y atender las recomendaciones de seguridad. Si bien no se registraron víctimas mortales, se realizaron evacuaciones preventivas en sectores costeros por precaución.

La Marina de Guerra intensifica vigilancia tras sismo de magnitud 7.4 registrado en Filipinas

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) informó que el sismo no generó condiciones para un tsunami destructivo, aunque advirtió sobre posibles variaciones menores en el nivel del mar cercanas al epicentro. Como medida preventiva, los puertos de Mati y Davao Oriental suspendieron temporalmente sus operaciones hasta contar con una confirmación oficial.

La Marina de Guerra del Perú, a través de la DHN, indicó que su Centro Nacional de Alerta de Tsunamis permanece atento a cualquier cambio en el comportamiento oceánico. “Se mantendrá en constante vigilancia dicho evento”, indicó el organismo, en referencia a la necesidad de monitoreo continuo de fenómenos sísmicos de gran magnitud en el Pacífico.