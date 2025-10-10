La metamorfosis de Somos Perú: del umbral de la desaparición al partido que llevó a José Jerí como presidente

José Jerí Oré marcó una nueva etapa para el sistema político peruano tras años de inestabilidad.

El partido Somos Perú ha atravesado una transformación profunda en la última década. De estar al borde de la desaparición tras las elecciones de 2021, se consolidó como la fuerza política que impulsó a José Jerí Oré a la presidencia de la República.

Este cambio decisivo en el escenario nacional se concretó cuando Jerí, quien ingresó al Congreso como accesitario tras la inhabilitación de Martín Vizcarra, asumió la jefatura del Estado este viernes 10 de octubre de 2025, después de la vacancia de Dina Boluarte por decisión unánime del Congreso.

¿Cómo nació Somos Perú?

Fundado en 1995 por Alberto Andrade, Somos Perú nació como una agrupación de raíz demócrata cristiana, con presencia en veinte departamentos y una estructura caracterizada por alianzas, rupturas y procesos de recomposición. Durante sus primeros años, el partido emergió en Lima bajo el liderazgo de Andrade, alcalde de la ciudad entre 1996 y 2002. En 2000, quedó inscrito oficialmente como partido y ha participado en todos los procesos electorales nacionales y subnacionales desde entonces.

A lo largo de su historia, la organización enfrentó graves dificultades. En las presidenciales del año 2000, Andrade apareció como favorito en las encuestas, pero la campaña mediática en favor de Alberto Fujimori y la polarización desplazaron a Somos Perú al tercer lugar, con apenas el tres por ciento de los votos. En el Congreso, la bancada de ocho representantes se vio afectada por el transfuguismo y la inestabilidad política.

En los años posteriores, el partido buscó alianzas, como la formación del Frente de Centro en 2005 junto a Acción Popular y la Coordinadora Nacional de Independientes, nominando como candidato presidencial a Valentín Paniagua. Sin embargo, el peso parlamentario de Somos Perú fue limitado y, en distintos procesos, no logró obtener gobiernos regionales ni bancadas significativas.

Resurgimiento del partido

El resurgimiento de Somos Perú se evidenció en los comicios regionales y municipales de 2018 y 2022, cuando consiguió gobiernos regionales en Áncash, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco y San Martín, así como alcaldías provinciales y distritales. En las parlamentarias de 2020 obtuvo el 6,05% de los votos y once escaños en el Congreso, afianzando su presencia legislativa.

En 2021, Somos Perú postuló como candidato presidencial a Daniel Salaverry y llevó a Martín Vizcarra al Congreso, quien resultó el parlamentario más votado. Tras la inhabilitación de Vizcarra, José Jerí Oré, con once mil seiscientos cincuenta y cuatro votos de preferencia, ingresó como congresista por Lima Metropolitana.

Afiliado al partido desde 2013, Jerí acumuló experiencia como asesor parlamentario y secretario nacional de juventudes, y en 2021 fue elegido primer vicepresidente de la organización.

Somos Perú y las casualidades políticas

La trayectoria de Jerí ha registrado candidaturas municipales sin éxito y participaciones en coaliciones como la Alianza para el Progreso del Perú. Su ascenso se consolidó en el Congreso con la presidencia de la Comisión de Presupuesto en 2023-2024, y luego al frente de la mesa directiva desde el 26 de julio de 2025. En su calidad de titular del Legislativo, Jerí asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Boluarte, cumpliendo la sucesión constitucional.

El perfil de Jerí también incluye episodios polémicos. En febrero de 2022, en plena tercera ola de la pandemia de COVID-19, fue captado en un bar de Miraflores sin respetar las restricciones sanitarias, según informó El Foco. En enero de 2025, una denuncia por presunta violación sexual tras una fiesta de Año Nuevo en Canta derivó en medidas de protección para la denunciante y una orden de tratamiento psicológico para Jerí, que este no cumplió. La fiscalía dirigida por Tomás Gálvez archivó el caso en agosto de 2025, mientras que el otro investigado, Marco Antonio Cardoza Hurtado, abandonó el país rumbo a Francia sin presentarse a la investigación.

A estas acusaciones se suman señalamientos por supuesto enriquecimiento ilícito: entre 2021 y 2024, el patrimonio de Jerí habría pasado de dos vehículos valuados en noventa y siete mil soles a propiedades por más de un millón de soles, según el programa Milagros Leiva, entrevista. Además, Panorama reportó un presunto soborno de S/ 150.000 en noviembre de 2023, cuando Jerí presidía la Comisión de Presupuesto, para favorecer a una empresaria en un proyecto de irrigación en Cajamarca. Jerí rechazó la versión y expresó su disposición a someterse a investigaciones.

¿Somos Perú es un partido de derecha o izquierda?

En el plano ideológico, Somos Perú se define como organización de democracia cristiana y defiende el conservadurismo peruano. Promueve la vida desde la concepción hasta la muerte natural, postula a la familia como núcleo social e insiste en que la economía debe estar al servicio de las personas. En política interna respalda la descentralización y el respeto al Estado de derecho; en política exterior, rechaza el uso de la fuerza y aboga por la integración latinoamericana, bajo la Teoría de la dependencia.

Actualmente, la bancada de Somos Perú cuenta con nueve congresistas, reflejando la recuperación de un partido que, tras años de altibajos, logró reposicionarse en el centro de la política nacional. Su protagonismo inició una nueva etapa para el sistema político peruano.