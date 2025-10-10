Perú

Dina Boluarte reaparece tras su vacancia, pero cortan su extenso mensaje por juramentación de José Jerí

Sin un mea culpa por la crisis de inseguridad en el Perú, la ahora expresidenta centró su discurso en los logros de su gestión. Por su extensión, los medios interrumpieron la transmisión para mostrar lo que ocurría en el Pleno del Congreso

Analí Espinoza

Dina Boluarte, junto a todo
Dina Boluarte reapareció públicamente pasada la medianoche de este viernes 10 de octubre, luego de que el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobara su vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, con el respaldo de 121 legisladores, sin votos en contra ni abstenciones.

Acompañada por el premier Eduardo Arana y todo el gabinete ministerial, Boluarte apareció vestida de blanco para dirigirse a la nación desde Palacio de Gobierno. En su discurso, dedicó gran parte del tiempo a repasar las acciones realizadas durante su gestión y destacó su compromiso con el país. “Como demócrata que soy y como una mujer que viene del Perú profundo que ha sentido en carne propia las carencias y ha podido trabajar por el bienestar de su pueblo”, afirmó antes de presentar “un resumen” de lo hecho tras asumir la presidencia en diciembre de 2022.

Con tono sereno y palabras medidas, la mandataria reconoció la decisión parlamentaria y expresó que su prioridad durante su gobierno “fue el bienestar de los peruanos por encima de cualquier interés personal”: “Ante este contexto no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas”, subrayó en su pronunciamiento.

Mientras Boluarte pronunciaba su último mensaje a la nación, los principales medios de comunicación interrumpieron la transmisión para emitir imágenes del Pleno del Congreso, donde, en paralelo, José Jerí juraba como presidente del Perú de acuerdo con la normativa vigente.

El proceso que condujo a este momento había sumado apoyos de diversas bancadas —Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular y Somos Perú, entre otras— que sostuvieron el gobierno de Boluarte durante dos años y diez meses.

El detonante que marcó el final del gobierno de Dina Boluarte fue el ataque armado durante un concierto de Agua Marina en Chorrillos, Lima, que dejó cinco heridos, intensificando el reclamo social por la inseguridad y remarcando la incapacidad del Ejecutivo para responder a la crisis.

José Jerí jura como presidente del Perú

José Jerí juró la madrugada de este viernes como presidente de la República, en cumplimiento de la sucesión constitucional, luego de que el Pleno del Congreso vacara a Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”.

Tras la aprobación de la vacancia, algunos congresistas impulsaron una moción de censura contra la Mesa Directiva liderada por Jerí, pero esta no obtuvo los votos necesarios para ser admitida a trámite.

Superado este intento de censura, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dirigió la sesión de investidura y colocó la banda presidencial a José Jerí, quien asumió formalmente la jefatura del Estado. La ceremonia selló la transición de poder y marcó el inicio de una nueva etapa política en medio de una grave crisis institucional.

“Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional, para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional, de amplia base. Tenemos que construir, juntos, acuerdos mínimos”, dijo en su primer mensaje como jefe del Estado.

El relevo presidencial se concreta a solo seis meses de las elecciones generales de 2026. Con este acto, José Jerí se convierte en el tercer mandatario del actual quinquenio (2021-2026), luego de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

