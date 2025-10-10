Perú

Dina Boluarte: congresista pide a la Fiscalía solicitar impedimento de salida contra la presidenta ante eventual vacancia

En un oficio remitido al titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez, se recuerda que la todavía jefa de Estado afronta carpetas de investigaciones por diversos delitos, así como acusaciones constitucionales

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Parlamentarios piden que la Fiscalía solicite impedimento de salida contra Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia / Andina

Ante la eventual renuncia o vacancia de Dina Boluarte, los congresistas buscan garantizar su permanencia en el país a fin de que afronte a la Justicia. A la exhortación a más de 40 embajadas para que se nieguen a otorgarle protección se suma el pedido al Ministerio Público para que solicite el impedimento de salida del país contra la todavía jefa de Estado.

El legislador Guillermo Bermejo remitió un oficio al fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez Villegas, a fin de que el Ministerio Público coordine “lo que corresponda para requerir el impedimento de salida del país de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra”, tal como establece el artículo 295° del Código Procesal Penal. El pedido tiene como base la existencia de diversas investigaciones fiscales y acusaciones constitucionales que involucran a la jefa de Estado, incluyendo delitos por corrupción y presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión reciente de manifestaciones sociales, en las que más de 60 personas fallecieron.

Según el documento al que accedió Infobae Perú, es imprescindible que toda investigación respecto a eventuales delitos cometidos por una autoridad de tan alto nivel se realice “con el imputado presente”, en cumplimiento de convenios internacionales y principios constitucionales que exigen evitar la impunidad frente a graves violaciones.

“Señor Fiscal de la Nación, el presente pedido es en mérito a la situación actual que viene atravesando nuestro país, pues como es de público conocimiento, la señora Boluarte Zegarra presenta mociones de vacancia presidencial que se están tramitando dentro del Congreso de la República, de las cuales una gran mayoría parlamentaria las ha suscrito, siendo inminente su desaforo; es así que, de acuerdo a convenios internacionales de Derechos Humanos que nuestro país forma parte y lo normado por nuestra Carta Constitucional, los delitos de esta naturaleza se tienen que investigar y sancionar con el imputado presente, lo contrario estaríamos garantizando impunidad para los deudos de las víctimas de estos crimenes perpetrados por este régimen de la señora Boluarte”, se lee.

Oficio enviado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Cinco mociones contra Dina Boluarte

Las versiones de una presunta salida de Dina Boluarte se da en medio de la presentación de cinco mociones de vacancia presentadas en el Congreso por “permanente incapacidad moral”. El contexto no deja lugar a dudas sobre la solidez de la oposición: el respaldo consolidado de bancadas clave como Fuerza PopularAlianza para el ProgresoPodemos PerúPerú LibreRenovación Popular y grupos de centro e izquierda suma 124 legisladores, cantidad que supera largamente los 87 votos requeridos para vacar a la presidenta antes de que culmine su periodo en julio de 2026.

El procedimiento de vacancia presidencial, regulado por el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, solicita primero la presentación de la moción con la firma de al menos el 20% de congresistas. Luego, su admisión exige el voto favorable del 40% de los presentes. El debate y la votación final pueden fijarse entre el tercer y el décimo día posterior, pero el reglamento también permite, por acuerdo de cuatro quintos del total de congresistas (104 votos), adelantar la votación, lo que habilitaría un desenlace en una sola jornada si así lo acuerda el Pleno, como explicó el exoficial mayor César Delgado-Guembes para Infobae Perú.

