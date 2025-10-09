Magaly Medina sobre el mea culpa de Nicola Porcella: “No te victimices, el Perú te dio muchas oportunidades”

Magaly Medina critica a Nicola Porcella tras sus declaraciones en México: “Que no se olvide por qué se le cerraron las puertas en el Perú”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una reciente edición de Magaly TV, La Firme, Magaly Medina no dejó pasar las declaraciones de Nicola Porcella, quien durante su participación en un programa de televisión mexicano aseguró que su “sangre ya no es peruana, sino mexicana”.

Las palabras del ex chico reality, que se ha consolidado en el país azteca como figura televisiva, encendieron la polémica entre los usuarios peruanos y despertaron una contundente respuesta de la periodista.

“Bueno, Nicola Porcella, en una participación que tuvo en un programa de televisión donde hacían constelaciones familiares, tuvo el mal gusto de decir que su sangre no es peruana, sino mexicana. Eso, por supuesto, le ha acarreado muchas críticas, incluidas las nuestras, porque nunca te debes olvidar de tu país de origen, nunca te debes olvidar de quién eres y de dónde procedes”, expresó Magaly, visiblemente indignada.

La conductora cuestionó la falta de autocrítica del modelo y recordó que su salida del país no fue casual. “Él dice que se fue porque se le cerraron las puertas en Perú, pero habría que recordarle por qué. Parece que la gente nunca aprende de sus errores ni se responsabiliza de ellos. Pensamos que había madurado, pero no fue así”, sostuvo con firmeza.

El comentario de Porcella generó rechazo, y aunque el exchico reality intentó aclarar su postura a través de un extenso comunicado en redes sociales, sus argumentos no convencieron a Magaly. En su defensa, Nicola escribió:

“Todo el mundo sabe que tuve muy malos momentos en mi país y a eso me refería, no a que no me sienta orgulloso de ser peruano. Pero una vez más, el morbo y la mala intención pesan más”. Sin embargo, la periodista no le creyó. “No, no vende más el morbo ni hablar mal, lo que vende es cuando alguien no tiene conciencia de sus actos”, replicó Medina.

Durante su mea culpa, Porcella aseguró que en el Perú sufrió un “ensañamiento mediático” y que México le dio la oportunidad que su propio país le negó. “Yo no vivo allá, no porque no quiera, sino porque me cerraron las puertas y México me dio la oportunidad otra vez”, dijo el también actor. A lo que Magaly respondió tajante: “¡Pobrecito! A él le cerraron las puertas porque la televisión tuvo un ataque de pánico. No fue así. Acá tuvo muchísimas oportunidades, que no se le olvide”.

La periodista aprovechó el espacio para hacer un repaso por los episodios más polémicos del pasado del exintegrante de Esto es guerra, recordando los casos que marcaron su carrera en la televisión peruana. “Hay que recordarle a Nicola Porcella, y también a los mexicanos que no lo saben, que fue acusado de agredir a su exnovia Angie Arizaga, quien lo denunció públicamente por violencia. Eso fue gravísimo y todos lo censuramos, porque la violencia contra la mujer no tiene justificación”, expresó con dureza.

Además, recordó el escándalo conocido como la “fiesta del terror”, donde Porcella fue acusado junto a otros jóvenes de haber drogado a varias asistentes. “Ese hecho terminó sin condenas, pero el escándalo fue enorme. Así que no venga a decir que fue víctima del morbo. Que les cuente a los mexicanos por qué se le cerraron las puertas”, ironizó Magaly.

En otro momento, Nicola trató de justificarse diciendo que “era un niño inmaduro” cuando cometió sus errores. La conductora no tardó en responderle con sarcasmo: “¿Un niño? No eras un niño, eras un adulto que sabía lo que hacía. Parte del crecimiento es asumir las responsabilidades de tus actos. Trabajabas en un programa que vivía del morbo todos los días y ahora reniegas de eso. No me vengas con la excusa del niño, tremendo viejonazo”.

Finalmente, Magaly Medina subrayó que no se trata de atacar a Porcella, sino de recordar que la madurez implica reconocer los errores del pasado. “Cuando uno está lejos, es fácil victimizarse, pero con nosotros no, porque acá te conocemos como la palma de la mano. Si hace falta, recordamos tu historial uno por uno”, concluyó.

