Integrantes heridos de Agua Marina en atentado armado están estables: “No hay peligro de que puedan fallecer”

Ricardo Villarán, médico del Hospital Almenara, brinda detalles de la situación de los heridos. | Latina Noticias

El atentado sufrido por la agrupación Agua Marina mientras ofrecía un concierto en Chorrillos conmocionó al entorno artístico y al país. Cuatro músicos resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego y fueron trasladados de inmediato al hospital Guillermo Almenara de Lima, donde su salud es motivo de atención y seguimiento constante. El médico Ricardo Villarán, especialista del nosocomio de EsSalud, brindó un reporte detallado sobre la evolución de los pacientes descartando que las vidas de los músicos se encuentren en peligro.

“No están en riesgo. Los pacientes no tienen un riesgo de que vayan a morir. Se encuentran estables y deberán quedarse hospitalizados para observación,” sostuvo Villarán. El parte médico indica que, hasta el momento, su condición es estable y no existe peligro inminente para sus vidas.

Imágenes del momento de la balacera en pleno concierto de Agua Marina en Chorillos. Panamericana TV

No serán operados

Consultado sobre la gravedad de las heridas, el doctor precisó: “Son heridas de bala en la espalda. Hasta donde estoy permitido, eso es lo que les puedo decir. La familia no ha dado una autorización para dar más detalles”. El médico añadió que uno de los integrantes, Javier Ruiz Julca, presenta esquirlas de bala, pero estas no comprometen órganos vitales ni ponen en riesgo la vida del paciente más joven.

El Dr. Villarán señaló que, dadas las características de las lesiones, no será necesaria una intervención quirúrgica para los heridos: “No serán operados. El cirujano de tórax ya evaluó a cada uno y es una conducta expectante. Si hubieran necesitado cirugía, ya estarían en sala de operaciones, porque acá las decisiones se toman rápidamente cuando están en emergencia.”

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga resultados heridos en el ataque armado contra Agua Marina. | Infobae Perú

Seguirán internados

Sobre la evolución y el tiempo de internamiento, el médico precisó que, si bien el estado es estable, la permanencia en cuidados especiales se mantendrá para vigilancia y observación: “Van a seguir allí, todavía. Es lo que se hace en estos casos, para eso tenemos ese tipo de unidad con vigilancia permanente. No puedo precisar cuántos días permanecerán hospitalizados, pues dependerá de la evolución de cada uno.”

Sobre el estado emocional y mental de los integrantes de Agua Marina, el especialista indicó que “están muy asustados, muy preocupados, pero acá el personal ha hecho todo lo posible para reafirmarles que están fuera de peligro y, por ese lado, se encuentran más tranquilos,” reveló Villarán.

El médico aclaró que, en virtud de estar asegurados en EsSalud, los integrantes de la orquesta reciben atención gratuita: “Son pacientes asegurados; por eso tienen derecho a atención en EsSalud y no gastan nada. Tienen su seguro social activo,” puntualizó.

Por respeto a la privacidad y solicitud expresa de la familia de los músicos, el doctor Villarán evitó ofrecer detalles específicos sobre los diagnósticos o la identidad de todos los heridos. Insistió en que la prioridad es preservar el bienestar de los pacientes y resguardar sus datos personales.

Atentado contra Agua Marina confirman quinto herido por disparos durante el concierto, según la Fiscalía

Son 5 heridos

El Ministerio Público reportó la existencia de cinco personas heridas a consecuencia de un ataque armado registrado durante un concierto de la agrupación Agua Marina en el distrito de Chorrillos la noche del 8 de octubre de 2025. Esta cifra amplía el número de víctimas informado inicialmente y marca un nuevo foco de atención para la investigación.

La indagación se ha orientado a identificar a los responsables del atentado, luego de que los peritajes balísticos confirmaran que los disparos se efectuaron desde fuera del local. El escenario fue impactado por 23 balazos en la pantalla y cerca de 25 disparos en total fueron contabilizados en la escena, según las autoridades. Para acelerar el proceso, las entidades investigadoras han solicitado apoyo a la ciudadanía que pudiera aportar datos relevantes.

José Quiroga, líder de Agua Marina, advertía amenazas meses antes del ataque en Chorrillos | Canal N

La lista de heridos incluye a dos miembros de la orquesta: Luis Quiroga Querevalú (hospitalizado en estado delicado, pero estable tras tres heridas de bala, uno en el tórax) y Manuel Quiroga Querevalú (afectado por una herida superficial). El baterista César Moré y un técnico de sonido también recibieron disparos, aunque sin comprometer su salud; un vendedor de bebidas alcohólicas resultó igualmente lesionado por un proyectil.

La fiscal Luz Vargas Salazar, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos mantiene abiertas las diligencias preliminares, investigando por tentativa de homicidio. Como parte de estas acciones, se han reunido registros de videovigilancia y las historias clínicas de los afectados, correspondientes a los hospitales Casimiro Ulloa, Guillermo Almenara y a una clínica privada. “Se ha verificado la existencia de numerosos disparos dirigidos al escenario y estamos mediante las diligencias recabando toda la información pericial y documental”, detalló la fiscalía en un comunicado.

Especialistas de criminalística de la Policía Nacional y el Ministerio Público participaron en el levantamiento de pruebas balísticas y biológicas. El reporte preliminar señala que los agresores se situaron en el exterior del local, atacando a los presentes por la espalda.