Perú

Cusco suspende empresas de canotaje: polémica por operación en zonas prohibidas del Vilcanota

Cuatro operadores turísticos reciben sanción de un año tras descubrirse recorridos en áreas no autorizadas del río en La Convención, revela Infobae con base en documentos oficiales

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Cusco suspende a empresas de
Cusco suspende a empresas de canotaje por operar en zonas no autorizadas del río Vilcanota.

La provincia de La Convención, en el corazón de Cusco, se convirtió en escenario de una medida sin precedentes tras la confirmación de que cuatro empresas de canotaje fueron suspendidas por un año por operar en zonas no autorizadas del río Vilcanota

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco comunicó la decisión luego de constatar, en un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), la prestación de servicios turísticos en segmentos expresamente vetados por la autoridad.

Este caso, publicado a raíz del acceso a resoluciones y actas oficiales, arroja nueva luz sobre el control de la formalidad en el sector de turismo de aventura.

El operativo en cuestión fue realizado el 20 de febrero en la zona del Puente Antiguo del distrito de Maranura. De acuerdo con los documentos, la infracción se produjo en medio de la prohibición regional vigente entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025, una disposición formalizada mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 115-2024-GR CUSCO/GERCETUR-GR.

La sanción alcanza a la empresa Ex Buena Línea Expediciones S.R.L., que enfrentará la cancelación del servicio de canotaje durante un año, tras verificarse que ofrecía recorridos fuera de los márgenes regulados. 

Vicma Adventure y los conductores Rudne Ascona Merma y Quendi Yeferson Castro Boños también fueron señalados con idéntica medida tras corroborarse su actividad en áreas restringidas.

Cusco suspende a empresas de
Cusco suspende a empresas de canotaje por operar en zonas no autorizadas del río Vilcanota.

Reacción oficial y argumentos normativos

El hallazgo derivó de un proceso de fiscalización documentado en actas firmadas sin observaciones por los implicados, de acuerdo con fuentes de la Gercetur.

La autoridad regional estableció que los sancionados infringieron el Decreto Supremo N.° 006-2016-MINCETUR y su modificatoria N.° 006-2018-MINCETUR, normativas que exigen a los operadores turísticos actuar solo en secciones autorizadas de los ríos.

Además, resultó vulnerada la Ley General de Turismo N.° 29408, cuyo articulado protege los principios de seguridad y formalidad en favor de visitantes y operadores acreditados.

A lo largo del proceso, las autoridades recalcaron que los prestadores de servicios turísticos deben ceñirse a las evaluaciones técnicas de la Comisión Técnica de Canotaje y operar exclusivamente en zonas permitidas y en períodos seguros, para evitar poner en riesgo la integridad de usuarios y turistas.

La gestión de Rosendo Baca Palomino, gerente regional de la Gercetur, ha puesto énfasis en que la finalidad de las sanciones es promover “la responsabilidad y el cumplimiento de la normativa en actividades de alto riesgo, como el canotaje”.

Baca subrayó que no se busca castigar, sino garantizar un marco regulatorio efectivo en el turismo de aventura. El funcionario confirmó que la entidad continúa tramitando nuevos procedimientos administrativos sancionadores contra operadores de diversos rubros turísticos bajo vigilancia y cumplimiento normativo permanente.

Las repercusiones de este caso reavivan el debate sobre el equilibrio entre turismo sostenible y control estatal, en momentos en que la demanda de actividades de aventura exige mayor supervisión y transparencia en el sector. Mientras tanto, la ciudadanía y organizaciones turísticas permanecerán a la espera del desenlace de los procesos actualmente en trámite.

Temas Relacionados

CuscoVilcanotaCanotajeperu-noticias

Más Noticias

“Felipe Chávez es clave”: Bayern Múnich felicita a ‘Pippo’ por su primer llamado a la selección peruana

De 18 años, el nuevo valor nacional es uno de los nuevos rostros del recambio generacional. Esperará contar con una oportunidad en el amistoso internacional contra Chile, en La Florida

“Felipe Chávez es clave”: Bayern

Moción de vacancia a Dina Boluarte: Cuántos votos se necesitan y quién sería presidente del Perú si se aprueba

Tras el atentado contra integrantes de Agua Marina y el incremento de la inseguridad ciudadana, la propuesta podría alcanzar los votos decisivos para prosperar

Moción de vacancia a Dina

Gabinete de Dina Boluarte EN VIVO: Eduardo Arana y ministros se presentan ante el pleno por caso Agua Marina

Pleno exige que premier y ministros informen las acciones para afrontar la ola de criminalidad que se ha agudizado

Gabinete de Dina Boluarte EN

Congreso impulsa tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte, ¿existen los votos para vacar a la presidenta y su gabinete?

Renovación Popular, Podemos Perú y Bancada Socialista son las bancadas que plantean la salida de la presidenta a menos de 10 meses de culminar su gestión

Congreso impulsa tres mociones de

Fuerza Popular retrocede y anuncia que apoyarán salida de Dina Boluarte: “Apoyaremos cualquier moción de vacancia”

Horas después de descartar su respaldo a las iniciativas, la bancada naranja anunció su cambio de postura. Adelantaron que no serán parte del gobierno de transición

Fuerza Popular retrocede y anuncia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de Dina Boluarte EN

Gabinete de Dina Boluarte EN VIVO: Eduardo Arana y ministros se presentan ante el pleno por caso Agua Marina

Congreso impulsa tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte, ¿existen los votos para vacar a la presidenta y su gabinete?

Fuerza Popular retrocede y anuncia que apoyarán salida de Dina Boluarte: “Apoyaremos cualquier moción de vacancia”

Moción de vacancia a Dina Boluarte: Cuántos votos se necesitan y quién sería Presidente del Perú si se aprueba

Rafael López Aliaga desafía el rechazo de Puno en 2024: “No tengo problema [en ir], la mitad de mi sangre es de allá”

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Giuseppe Horna, de Armonía 10, revela que el grupo usa chalecos antibalas tras amenazas y creciente inseguridad

¿Quién es Luis Quiroga Querevalú, uno de los fundadores de Agua Marina, víctima del atentado en Chorrillos?

Esposa de Willy Ruiz, animador de Agua Marina, pide oraciones por la salud de los miembros de la orquesta: “Está delicado”

Hermanos Luis y Manuel Quiroga resultaron heridos de bala tras ataque armado contra Agua Marina: ¿cuál es su estado?

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs Chile:

Alineaciones de Perú vs Chile: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Duelo peruano en Cali: Gonzalo Bueno avanzó a cuartos de final y se medirá con Juan Pablo Varillas en partidazo

Calendario de las presentaciones de los equipos de la Liga Peruana de Vóley: los amistosos de Alianza Lima, Universitario y más

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

Nolberto Solano cuestionó a Manuel Barreto por convocar a Felipe Chávez: “La selección no es una academia de fútbol”