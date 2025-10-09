Costa norte del Perú será afectada por lluvias y ráfagas de viento desde este viernes, advierte Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) comunicó que entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre se registrarán lluvias localizadas en diversas áreas de la costa norte del país. La institución explicó que estas precipitaciones aparecerán principalmente en la noche y la madrugada, y su intensidad dependerá del flujo de humedad trasladado desde el interior del territorio.

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este fenómeno responde a un patrón atmosférico característico de la temporada. El aumento de la nubosidad en zonas próximas al litoral facilita la formación de lluvias, que en algunos sectores podrían mostrar acumulados significativos, aunque siempre dentro de los rangos normales para la época.

El Senamhi informó que continuará con el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y difundirá avisos oportunos en caso de cualquier cambio relevante. La entidad recalcó la necesidad de que la ciudadanía consulte información en fuentes oficiales y evite compartir pronósticos no verificados.

Además, detalló que el actual comportamiento es consecuencia del trasvase de humedad desde la sierra norte, lo que ocasiona nubosidad y lluvias ligeras en localidades costeras durante el fin de semana.

Senamhi pronostica lluvias y ráfagas de viento en la costa norte

Especialistas del Senamhi precisaron que las lluvias localizadas afectarán principalmente los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Estas precipitaciones serán consecuencia de la humedad acumulada en la sierra norte, que al desplazarse hacia la costa produce condiciones atmosféricas favorables a lluvias ligeras en la franja litoral y precipitaciones de moderada intensidad en el interior.

Se estiman acumulados entre 3 mm/día y 6 mm/día en Tumbes y Piura, mientras que en Lambayeque y La Libertad los valores se ubicarán por debajo de 2 mm/día. En la sierra norte, los registros oscilarán entre 10 mm/día y 15 mm/día, lo que potencia el trasvase de humedad y explica la presencia de precipitaciones en el litoral norte.

El pronóstico incluye cielos cubiertos, ráfagas de viento y descargas eléctricas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche. Estas condiciones persistirán hasta el domingo 12 de octubre, con reducción progresiva a partir del lunes. Aunque el Senamhi no anticipa un evento extremo, recomendó a las autoridades y a la población que adopten precauciones ante eventuales efectos en vías de comunicación, infraestructura y labores agrícolas.

Lluvias en la sierra norte y centro podrían extenderse hacia la costa

En un aviso anterior, el Senamhi comunicó que entre el sábado 11 y el domingo 12 de octubre también se presentarán lluvias de intensidad ligera a moderada en la sierra norte y centro. Estas precipitaciones podrían incluir episodios de nieve, granizo, aguanieve y descargas eléctricas. Su acumulación facilitará el trasvase de humedad hacia la costa norte, alentando las lluvias previstas en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

La institución precisó que las lluvias en la sierra vendrán acompañadas de ráfagas de viento de hasta 35 km/h y nubosidad persistente durante el fin de semana. En áreas situadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar se prevén granizadas, mientras que en sectores que superen los 4.000 metros en la sierra central se esperan episodios de nieve ligera.

El Senamhi expuso que el acumulado de lluvia en la sierra norte podrá superar los 15 mm/día, lo que incrementa la humedad atmosférica que luego se traslada hacia el litoral y genera lluvias leves en la costa norte. Estas condiciones permanecen dentro de los márgenes típicos de la época y no representan un evento extremo.

El pronóstico advierte que las provincias de Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos pueden verse afectadas por las precipitaciones previstas durante el fin de semana. Por este motivo, el Senamhi sugirió prestar atención a las actualizaciones oficiales y adoptar medidas preventivas en caso de realizar actividades al aire libre, sobre todo en zonas expuestas a aniegos o deslizamientos menores.