Perú

Sancionan a empresa de transportes interprovinciales por realizar paradas en lugares no autorizados para captar nuevos pasajeros

La Comisión de Indecopi en Arequipa revocó un fallo inicial y determinó que la empresa Flores Hnos. vulneró el deber de idoneidad al efectuar más de quince detenciones durante un viaje entre Arequipa y Lima, imponiéndole una multa de 3,49 UIT y el pago de las costas procesales

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
El 9 de enero de
El 9 de enero de 2025, el pasajero presentó una queja indicando que la compañía Flores Hnos. no cumplió con ofrecer un servicio apropiado. Foto: Imagen ilustrativa Infobae

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa resolvió sancionar a la empresa de Transportes Flores Hnos. S.R.L. tras corroborar que una de sus unidades, durante un viaje de Arequipa a Lima, realizó diversas paradas en lugares no autorizados con el aparente propósito de recoger pasajeros. La multa impuesta, según la Resolución Final Nº 598-2025/INDECOPI –AQP a la cual tuvo acceso Infobae Perú, asciende a 3,49 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y se complementa con la orden de asumir las costas y costos del procedimiento.

El caso se originó a raíz de la denuncia presentada por un pasajero, quien relató que el 12 de mayo de 2024 adquirió un pasaje en el servicio dorado vip, pero durante el trayecto observó que el bus se detenía reiteradamente en puntos no habilitados. Su reclamo, sustentado posteriormente con reportes de geolocalización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fue desestimado en primera instancia. No obstante, en apelación, Indecopi consideró que las pruebas aportadas eran suficientes para sancionar a la empresa por vulnerar el deber de idoneidad del servicio.

La denuncia inicial en contra de Flores Hnos.

El viajero interpuso su denuncia el 9 de enero de 2025 señalando que la empresa Flores Hnos. incumplió con brindar un servicio adecuado, pues el bus en el que viajaba se detuvo en múltiples lugares no autorizados. Añadió que presentó un reclamo virtual a través del Libro de Reclamaciones, pero no recibió copia alguna en su correo electrónico. En su pedido, solicitó sanciones por tres hechos: la falta de respuesta a su reclamo, la omisión en el envío de la copia y las paradas indebidas en ruta.

El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) admitió a trámite el caso y abrió investigación por presuntas infracciones a los artículos 19, 150 y 24.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Un bus de la empresa
Un bus de la empresa de Transportes Flores Hnos. S.R.L. Foto: Facebook

Los descargos de la empresa de transportes

La empresa reconoció que el denunciante viajó en la unidad con placa ZBO-958 el 12 de mayo de 2024, en un recorrido de 17 horas. Explicó que el bus efectuó tres paradas técnicas para cambio de chofer y revisiones mecánicas, así como tres paradas comerciales en Camaná, Nazca e Ica, todas autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También admitió una detención de una hora en un restaurante para la cena de los pasajeros. Según su versión, esas eran las únicas siete paradas realizadas y ninguna ocurrió en lugares no autorizados.

Respecto al reclamo virtual, la empresa sostuvo que el número de atención presentado por el denunciante no correspondía a su plataforma y negó haber recibido el registro, por lo que alegó que no estaba obligada a enviar copia ni a dar respuesta.

El recurso de apelación

Tras el archivo de su denuncia en primera instancia, el pasajero apeló. Señaló que las declaraciones de la empresa eran contradictorias, pues mientras mencionaban siete paradas, los reportes de geolocalización mostraban más de 15. El documento del Ministerio de Transportes evidenció que el bus se detuvo en Samuel Pastor, Ocoña, Atico, Yauca, Lomas, Vista Alegre, Nazca, Santa Cruz, Cerro Azul, Chilca, entre otros puntos. Además, una pasajera que compartió el viaje fue ofrecida como testigo.

El viajero insistió en que el incumplimiento del envío de copia del reclamo virtual reflejaba una práctica reiterada de la empresa para impedir la trazabilidad de los reclamos.

Indecopi impuso una multa de
Indecopi impuso una multa de 3,49 UIT a la empresa de transportes. Foto: difusión

Indecopi le da la razón al denunciante

El colegiado del Indecopi en Arequipa determinó que las pruebas presentadas por el denunciante eran suficientes para acreditar que el bus realizó paradas fuera de lo autorizado. Señaló que estas detenciones permitían inferir que se efectuaban con el propósito de captar nuevos pasajeros, lo cual vulnera el deber de idoneidad establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Asimismo, resaltó que la empresa brindó información no verídica al afirmar que solo se realizaron siete paradas.

En cambio, el organismo confirmó el archivo de los cargos relacionados con el envío de copia del reclamo (artículo 150) y la falta de respuesta (artículo 24.1), al no encontrarse pruebas objetivas que demostraran su incumplimiento. También denegó el inicio de un nuevo procedimiento sancionador por infracción al Decreto Legislativo N° 807.

La sanción supera las 3 UIT

El fallo final impuso a Flores Hnos. una multa de 3,49 UIT y la obligación de asumir las costas y costos del procedimiento, estimados en S/ 36,00. La resolución precisa que la empresa tiene un plazo máximo de quince días hábiles para cumplir con lo dispuesto, bajo advertencia de ejecución coactiva. No se ordenaron medidas correctivas adicionales, al no encontrarse un perjuicio patrimonial directo al denunciante.

Indecopi resaltó que el objetivo de la sanción es disuasorio, con el fin de que las empresas de transporte interprovincial adecuen sus prácticas al cumplimiento de la normativa y garanticen un servicio seguro y confiable a los consumidores.

Temas Relacionados

Viajes interprovincialessector transportesArequipaperu-economia

Más Noticias

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

El jefe del Gabinete, Eduardo Arana, condenó el intento de magnicidio contra el presidente de Ecuador y advirtió sobre los ataques dirigidos a la mandataria, a los que calificó como una forma de violencia política

Perú condena intento de magnicidio

“No tienen el más mínimo interés”: Cecilia Tait rompe lazos con la Federación Peruana de Vóley y se aparta de importante proyecto

La histórica ‘Zurda de Oro’ y actual dirigente de la FIVB lanzó fuertes críticas a la gestión de Gino Vegas y reveló que dio un paso al costado en el Proyecto Perú 2032. “Hay envidia y egoísmo”, denunció con firmeza

“No tienen el más mínimo

Ministro César Sandoval plantea adelantar reunión clave con transportistas para este jueves 9 de octubre

El titular del MTC propuso adelantar la reunión, originalmente prevista para el 14 de octubre, al jueves 9 con el fin de generar un espacio donde autoridades y representantes gremiales puedan coordinar medidas frente a la creciente violencia que afecta a los transportistas

Ministro César Sandoval plantea adelantar

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

El federativo nacional explica que a su llegada a la Federación Peruana de Fútbol solo encontró el archivo del infructuoso Plan Centenario, con el que se guiará para una nueva hoja de ruta que sirva por las próximas dos décadas

Jean Ferrari detalla cómo prepara

Protesta estudiantil en Huancavelica cumple ocho días: bloquean carretera interregional y exigen intervención del Minedu y la Sunedu

Sin laboratorios ni infraestructura adecuada, los alumnos denuncian años de abandono y presuntos actos de corrupción. Pobladores se unieron al bloqueo del sector Imperial–Pampas para exigir una reforma universitaria

Protesta estudiantil en Huancavelica cumple
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena intento de magnicidio

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de violencia contra Dina Boluarte

Ministro César Sandoval plantea adelantar reunión clave con transportistas para este jueves 9 de octubre

Rafael López Aliaga lanza boulevard para hinchas de Alianza Lima con fondos públicos: “La ‘U’ también tiene el apoyo metropolitano”

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensión mínima de S/ 3.300 a docentes jubilados: promulgación queda en manos del Congreso

Gerald Oropeza, excarcelado en 2022, insinúa atentado contra Dina Boluarte: “Vamos a desenterrar los juguetes”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo admitió haber puesto

Gustavo Salcedo admitió haber puesto GPS en los autos del Christian Rodríguez y de su esposa: “lo tuve ‘trackeado’”

Christian Domínguez pide disculpas púbicas a Karla Tarazona por las declaraciones de su hija mayor: “Ensucian tu imagen”

Cachaza confesó que no sentía amor cuando Rafael Cardozo le pidió la mano: “ya se había terminado”

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas: “Nos parecía una falta de respeto”

Nicola Porcella y las veces que el actor peruano afirmó sentirse “más mexicano que nunca”

DEPORTES

Jean Ferrari detalla cómo prepara

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

San Martín anuncia su ‘Noche Santa’ con Regatas como rival: día, hora y canal TV del clásico entre “las más campeonas”

Jean Ferrari dejó firme defensa a Agustín Lozano por críticas “direccionadas” a su gestión en la FPF: “¿Qué de bueno le hacen al fútbol peruano?"

Fabio Gruber se compromete a defender la camiseta de la selección peruana por identificación: espera ansioso la próxima convocatoria

Administrador de Alianza Lima estalla contra la Conar y lanza fuerte acusación: “Arbitraje delincuencial. Nos roban mucho”