Perú

Restauran la Iglesia y Monasterio de las Trinitarias, joya barroca del siglo XVII que vuelve a destacar en el Centro Histórico de Lima

Tras un minucioso proceso de conservación impulsado por PROLIMA, la Municipalidad de Lima presentó la restauración de las fachadas de la Iglesia y Monasterio de las Trinitarias, conjunto religioso del siglo XVII que vuelve a destacar como símbolo del patrimonio histórico y espiritual de Barrios Altos

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
La intervención fue liderada por
La intervención fue liderada por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA). (Composición: Infobae)

En Barrios Altos, una de las zonas más antiguas del Centro Histórico de Lima, se alza nuevamente con brillo renovado la Iglesia y Monasterio de las Trinitarias. Este conjunto religioso del siglo XVII, testigo de la historia virreinal y republicana de la capital, muestra hoy sus fachadas restauradas tras un minucioso proceso de conservación liderado por la Municipalidad de Lima a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA).

El templo, ubicado en la intersección de los jirones Ancash y Paruro, forma parte del paisaje tradicional de la ciudad y constituye uno de los ejemplos más representativos del barroco limeño. Sin embargo, el paso del tiempo y las alteraciones sufridas en su estructura habían afectado su apariencia original. Por ello, la reciente intervención no solo devolvió su apariencia arquitectónica, sino que también reafirmó su importancia como símbolo del patrimonio religioso y cultural de la capital.

Durante la ceremonia de entrega, el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, acompañado del subgerente de Planificación de PROLIMA, Juan Manuel Parra, y de las hermanas trinitarias, destacó el valor de la obra dentro del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 2019–2029. Este plan busca preservar los bienes patrimoniales que integran el corazón histórico de la ciudad, reconociendo su relevancia no solo para los limeños, sino para el país entero.

“La restauración de las fachadas de Las Trinitarias no es un hecho aislado, sino parte de un proceso mayor de recuperación integral del Centro Histórico de Lima. Cada intervención reafirma nuestro compromiso con la memoria y la identidad de la ciudad”, señaló Juan Manuel Parra durante su discurso, resaltando la continuidad de las obras que aún se desarrollan en el conjunto arquitectónico.

Un proceso de restauración integral

La entrega oficial estuvo encabezada
La entrega oficial estuvo encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga y el subgerente de Planificación de PROLIMA, Juan Manuel Parra. (PROLIMA)

La intervención comprendió la restauración completa de la fachada principal y las torres campanario, además del reforzamiento estructural de los muros. También se restituyeron elementos ornamentales originales, se consolidaron las carpinterías y se recuperaron las policromías históricas de los muros. Todo ello permitió que el templo recupere su presencia dentro del paisaje urbano de Barrios Altos, donde conviven edificaciones virreinales y republicanas.

Entre las acciones más destacadas figuraron la liberación de materiales incompatibles que habían sido incorporados en intervenciones anteriores, la recuperación del muro pretil y la integración visual del atrio con el entorno inmediato. Estos trabajos, ejecutados por especialistas en conservación, se realizaron siguiendo criterios técnicos aprobados por PROLIMA, que priorizan la autenticidad y la lectura histórica de los monumentos.

Esta entrega representa un avance dentro del proceso de restauración integral del conjunto de Las Trinitarias, cuya recuperación total continúa. El proyecto busca no solo rehabilitar las estructuras, sino también fortalecer el vínculo de la comunidad con su patrimonio, promoviendo el respeto por los valores culturales del Centro Histórico.

Historia y arquitectura del conjunto

El templo, ubicado entre los
El templo, ubicado entre los jirones Ancash y Paruro, es uno de los mejores ejemplos del barroco limeño. (Difusión)

El Monasterio de las Trinitarias fue fundado en el siglo XVII como beaterio por Ana de Robles y obtuvo licencia real para su establecimiento en 1676. Gracias al apoyo del protector Bernardo de Gurmendi, se inició la construcción del templo bajo la advocación de la Santísima Trinidad y San Miguel Arcángel, que fue inaugurado en 1722, tras más de veinte años de obras.

La iglesia, de planta en cruz latina, presenta una cúpula de media naranja considerada una de las más bellas de Lima, sostenida por pechinas decoradas con pinturas de los cuatro evangelistas. Su portada barroca, de tipo no-retablo, conserva columnas pareadas, una hornacina central y un medallón con el antiguo escudo de la orden trinitaria. A los costados, dos torres cuadradas de ladrillo y quincha enmarcan su imafronte, donde aún se mantiene el portón original de madera, restaurado durante esta intervención.

En su interior se conservan valiosas imágenes religiosas como La Coronación de la Virgen, San José, La Virgen del Carmen, Jesús Nazareno Cautivo y El Señor de la Caña, una efigie del siglo XVII que cada Domingo de Ramos forma parte de una procesión tradicional que parte desde este templo.

Compromiso con la memoria de Lima

Se retiraron materiales inadecuados de
Se retiraron materiales inadecuados de antiguas remodelaciones y se consolidaron elementos originales. (Difusión)

La entrega de las fachadas restauradas de la Iglesia y Monasterio de las Trinitarias simboliza la continuidad de una política municipal orientada a la protección del patrimonio histórico del Centro de Lima. Bajo el marco del Plan Maestro del Centro Histórico 2019–2029, PROLIMA impulsa intervenciones arquitectónicas, urbanas y sociales destinadas a recuperar la imagen de la Ciudad de los Reyes, preservando su legado y fomentando la valoración ciudadana de su historia.

Con este esfuerzo, la Municipalidad de Lima busca consolidar una visión de futuro que combine conservación y desarrollo, devolviendo al Centro Histórico su carácter monumental sin alterar su esencia. Las Trinitarias, con sus muros barrocos y su historia de casi tres siglos, vuelve a ser un referente espiritual y cultural para los vecinos de Barrios Altos y para todos quienes reconocen en sus muros parte fundamental de la historia de Lima.

Temas Relacionados

ProLimaMunicipalidad de LimaIglesia y Monasterio de las Trinitasperu-noticias

Más Noticias

Abogado de Gustavo Salcedo afirma que sus hijos son los más afectados: “Son más víctimas que el hijo de Christian Rodríguez”

Jorge Domingo Petrozzi, abogado del esposo de Maju Mantilla, asegura que los hijos de su cliente han sufrido más que el hijo del productor, mientras el caso judicial sigue generando polémica

Abogado de Gustavo Salcedo afirma

Papa León XIV bendecirá al Señor de los Milagros en el Vaticano: histórica procesión recorrerá Roma este 19 de octubre

La sagrada imagen del Cristo Moreno ingresará a las calles de la Santa Sede en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025, hasta llegar a la Plaza de San Pedro

Papa León XIV bendecirá al

Yahaira Plasencia vive un momento incómodo en Telemundo cuando le recuerdan su pasado con Jefferson Farfán

Durante una entrevista la salsera fue sorprendida con una pregunta sobre su antigua relación con el exfutbolista. La cantante intentó mantener la calma mientras promocionaba su nuevo sencillo, “El ex machito”

Yahaira Plasencia vive un momento

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

El jefe del Gabinete, Eduardo Arana, condenó el intento de magnicidio contra el presidente de Ecuador y advirtió sobre los ataques dirigidos a la mandataria, a los que calificó como una forma de violencia política

Perú condena intento de magnicidio

MTC anuncia la instalación de 16.000 cámaras en buses para enfrentar crimen contra transporte público

Esta decisión surge en medio de una ola de inseguridad vinculada al crimen organizado y la demanda constante de mayor protección tanto para conductores como para usuarios del sistema, una problemática que mantiene conversaciones activas con los gremios del sector

MTC anuncia la instalación de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena intento de magnicidio

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

Eduardo Arana descarta declarar en emergencia el transporte, pese a exigencia de gremios y Congreso

Ministro César Sandoval plantea adelantar reunión clave con transportistas para este jueves 9 de octubre

Rafael López Aliaga lanza boulevard para hinchas de Alianza Lima con fondos públicos: “La ‘U’ también tiene el apoyo metropolitano”

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensión mínima de S/ 3.300 a docentes jubilados: promulgación queda en manos del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Gustavo Salcedo afirma

Abogado de Gustavo Salcedo afirma que sus hijos son los más afectados: “Son más víctimas que el hijo de Christian Rodríguez”

Yahaira Plasencia vive un momento incómodo en Telemundo cuando le recuerdan su pasado con Jefferson Farfán

Edison Flores comparte inesperada canción en medio de rumores de romance con Antonella Martorell

Gustavo Salcedo admitió haber puesto GPS en los autos del Christian Rodríguez y de su esposa: “lo tuve ‘trackeado’”

Christian Domínguez pide disculpas púbicas a Karla Tarazona por las declaraciones de su hija mayor: “Ensucian tu imagen”

DEPORTES

Expresidente de Sporting Cristal hizo

Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: “Manejan la FPF y la programación de la Liga 1”

Jean Ferrari rompió su silencio por polémica publicación de Renato Tapia: “Yo no lo entendí, pero se resolverá”

“Felipe Chávez hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar el partido ante Chile”, indica su agente a Infobae Perú

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

San Martín anuncia su ‘Noche Santa’ con Regatas como rival: día, hora y canal TV del clásico entre “las más campeonas”