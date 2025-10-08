Perú

Nadeska Widausky se sentará en ‘El Valor de la Verdad’ y contará si conoce a Gerald Oropeza

La exchica reality rompe su silencio y habla sobre su cercanía con el polémico empresario, además de revelar los momentos más duros de su vida.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Nadeska Widausky se sentará en ‘El Valor de la Verdad’ y contará si conoce a Gerald Oropeza. Panamericana TV.

La modelo y exchica reality Nadeska Widausky será la protagonista del nuevo episodio de ‘El valor de la verdad’, programa conducido por Beto Ortiz, que regresa este domingo 12 de octubre a las 10 de la noche por Panamericana Televisión.

La joven se sentará en el temido sillón rojo para contar los episodios más oscuros de su vida, incluyendo los vínculos con personajes del mundo del crimen y las duras experiencias que marcaron su historia personal.

El avance difundido por el programa promete una edición cargada de confesiones, tensión y revelaciones que podrían generar gran polémica.

Nadeska: “Solo escuchaba balazos y balazos”

En el adelanto mostrado por ‘El Valor de la Verdad’, Nadeska Widausky aparece recordando momentos de extrema violencia que vivió años atrás. Según relató, fue testigo del asesinato de dos peligrosos personajes vinculados a casos policiales, un hecho que la dejó marcada.

Widausky aseguró que en aquel momento creyó que perdería la vida. “Bajó una persona apuntándome. Sentí un aire así, que pasó por mi costado. Yo dije: ‘Me dieron’. Vi que a Chino le había caído una bala aquí”, reveló con crudeza.

Su testimonio promete revivir uno de los capítulos más mediáticos de su pasado, donde su nombre fue vinculado con figuras del bajo mundo, y su vida pareció moverse siempre entre el lujo y el peligro.

Nadeska Widausky y sus relaciones
Nadeska Widausky y sus relaciones polémicas. Captura de TV - Panamericana.

Su atracción por los “chicos malos”

Durante la entrevista, Beto Ortiz le pregunta directamente a Nadeska si siente una atracción por los llamados “nenes malos”, es decir, hombres con antecedentes o vinculados al delito. La modelo no lo niega.

“¿Conociste a Gerald Oropeza?”, le pregunta Ortiz.(Pausa de dos segundos)“¿Tienes una atracción por los nenes malos?”“Sí”, responde sin dudar.

Su respuesta ha generado gran expectativa, pues Gerald Oropeza fue uno de los nombres más sonados en las páginas policiales peruanas. Aunque no se sabe si Nadeska profundizará en ese vínculo durante el programa, el simple reconocimiento ha bastado para avivar la curiosidad del público.

Nadeska Widausky se sentará en ‘El Valor de la Verdad’ y contará si conoce a Gerald Oropeza. Captura de TV - Panamericana.

Nadeska: “El dinero es lo único que disfruto”

El avance también muestra el lado más ambicioso y materialista de la modelo, quien reconoce abiertamente que el dinero ha sido su principal motivación en la vida.

“¿Sabes qué disfruto? Agarrar mi dinero y así hasta lo huelo. Así (inspira). Te lo juro. Es lo único que disfruto”, confiesa entre risas.

Widausky asegura que siempre ha sido una mujer que sabe lo que quiere y que no está dispuesta a recibir menos de lo que considera merecer.

“Yo necesito esto, esto, esto. Vengo con mis cláusulas, léelas todas. Yo no quiero nada de los hombres. Quiero, déjame lo que tienes que dejarme y chao, vete”, expresa con frialdad.

A lo que Beto Ortiz responde: “Si tú te vas de una relación, te tienes que ir enriquecida.”“Sí”, replica ella sin titubeos.

Estas declaraciones refuerzan la imagen de una mujer determinada, ambiciosa y dispuesta a todo por mantener un estilo de vida de lujo, aunque eso le haya costado enfrentarse a situaciones límite.

A lo largo de la conversación, Nadeska demuestra que su manera de pensar es poco convencional y desafiante. Cuando Beto le pregunta si necesita sentir atracción por quienes se acercan a ella con propuestas, la modelo responde sin filtros.

“¿Te tiene que gustar o no?”(Ríe) “A mí me da exactamente igual, la verdad.”“¿Te da igual?”“Para serte sincera, sí.”

Beto insiste: “O sea, puede ser George Clooney o puede ser Edwin Sierra.”“No, no”, responde entre risas, dejando abierta la duda sobre sus verdaderos gustos y prioridades.

Con estas respuestas, Widausky deja ver que su visión del amor y las relaciones está marcada por el interés económico, más que por el romanticismo o la conexión emocional

Nadeska Widausky se sentará en ‘El Valor de la Verdad’. Captura de TV - Panamericana.

Una historia marcada por el abuso

Sin embargo, detrás de su aparente frialdad y ambición, se esconde un pasado doloroso. En otro fragmento del adelanto, Nadeska Widausky confiesa que fue víctima de abuso sexual durante su infancia, un episodio que aún la atormenta.

“¿Cuatro o cinco años de abuso?”, pregunta Beto Ortiz.“Sí, Beto”, responde con voz entrecortada.“¿Un familiar?”, insiste el conductor.“Perdón, ma, sí.”“¿Un hermano de tu mamá?”“Mi tío. Tú no estuviste cuando tu hermano me hacía esto. Horrible.”

Esta dura revelación deja entrever el trasfondo emocional y psicológico que podría explicar parte de su comportamiento y de las decisiones que marcaron su vida adulta.

Nadeska frente al espejo

La participación de Nadeska Widausky en El valor de la verdad promete ser una de las más intensas y comentadas de la temporada. La modelo no solo hablará sobre sus experiencias con la violencia, el dinero y los hombres poderosos, sino también sobre las heridas de su infancia, que aún no cicatrizan.

El programa conducido por Beto Ortiz buscará mostrar las distintas facetas de una mujer que pasó del glamour televisivo a ser protagonista de escándalos y tragedias.

Este domingo 12 de octubre, los espectadores conocerán su historia completa cuando se enciendan las luces del estudio y el polígrafo revele si Nadeska Widausky dice la verdad.

