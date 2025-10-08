Laura Pausini confirma su esperado regreso a Lima con un único concierto en 2026 : todo sobre el show, fechas y entradas. Video: Instagram

El regreso de Laura Pausini a Lima ya tiene fecha y escenario confirmados: la reconocida cantante italiana ofrecerá un único concierto el 18 de abril de 2026 en el Arena 1 de la Costa Verde, como parte de su ambiciosa gira mundial ‘Yo Canto World Tour’. El anuncio, que ha generado gran expectativa entre sus seguidores peruanos, marca el retorno de una de las voces más influyentes del pop internacional a la capital.

La gira, que recorrerá más de 45 ciudades en Europa, América Latina y Estados Unidos, acompañará el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Yo canto 2′ y promete un espectáculo que reunirá sus grandes éxitos y nuevas producciones.

Detalles del concierto y la gira mundial

Laura Pausini, con más de 30 años de trayectoria y más de 75 millones de discos vendidos, ha consolidado un vínculo especial con el público latinoamericano y peruano. El concierto en Lima, programado para el sábado 18 de abril de 2026, se realizará en el Arena 1, un recinto con capacidad para más de 15 000 personas, donde la artista ya se presentó en 2024.

La cita forma parte del ‘Yo Canto World Tour’, una gira internacional que iniciará en marzo de 2026 en España y que llevará a la artista por países como Italia, Suiza, Francia, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica y México. El tour, que se extenderá hasta 2027, acompañará el lanzamiento de Yo canto 2, un álbum que retoma el camino iniciado con su exitoso disco de versiones de 2006.

La gira mundial 'Yo Canto World Tour' de Laura Pausini incluye Lima y más de 45 ciudades.

El nuevo trabajo incluirá canciones en varios idiomas y colaboraciones con artistas latinos, y su primer sencillo, Mi historia entre tus dedos, ya está disponible en plataformas digitales. El repertorio esperado para el concierto en Lima abarcará tanto los clásicos que han marcado la carrera de Pausini, como ‘En cambio no’, ‘La soledad’ y ‘Amores extraños’, como las nuevas producciones de su más reciente álbum.

Además, la artista será reconocida con el Premio Billboard Icono el 23 de octubre en Miami, y en 2024 fue homenajeada como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, logros que subrayan su vigencia y relevancia internacional. Su reciente ingreso a la lista Billboard Hot 100 con la nueva versión de ‘Se fue’, junto a Rauw Alejandro, refuerza el impacto de su música en la escena global.

Venta de entradas, precios y preventa

La venta de entradas para el concierto de Laura Pausini en Lima se realizará exclusivamente a través de la plataforma Joinnus, que ha detallado el proceso y las etapas de compra. Según información oficial, la preventa exclusiva para fans comenzará el lunes 6 de octubre de 2025 a las 11:00 a.m. Posteriormente, los días 7 y 8 de octubre, se habilitará la preventa para clientes BBVA, quienes podrán acceder a un 20% de descuento en todas las zonas disponibles: Platinum, VIP y General.

La venta general se abrirá el 9 de octubre y se mantendrá activa hasta el día del evento, permitiendo la compra con cualquier medio de pago autorizado. Los precios de las entradas arrancan desde S/200 en la preventa, lo que convierte este espectáculo en una de las propuestas más accesibles dentro del circuito internacional.

La venta de entradas para el concierto de Laura Pausini en Lima inicia el 9de octubre de 2025, de manera regular.

Para adquirir los boletos, los usuarios deberán registrarse en la plataforma Joinnus, seleccionar la zona y cantidad de entradas, y completar la transacción en línea. Además, la opción de “Compra Reembolsable” permite a los asistentes solicitar el reembolso total en caso de imprevistos, como detalla el blog de Joinnus.

El regreso de Pausini a Lima se produce en un contexto de celebración por sus más de tres décadas de carrera, en las que ha cosechado premios como el Grammy, múltiples Latin Grammy y el reconocimiento de Billboard. Desde su salto a la fama en 1993, tras ganar el Festival de San Remo con ‘La solitudine’, la artista ha mantenido una conexión especial con el público peruano y latinoamericano, consolidada en presentaciones anteriores en Lima, como la realizada en marzo de 2024 en el mismo Arena 1.

Laura Pausini regresa a Lima con concierto único en el Arena 1 el 18 de abril de 2026.

Su estilo, que fusiona baladas románticas con influencias pop y latinas, le ha permitido conquistar audiencias en Europa y América. Al formar parte de la gira Yo Canto World Tour, el concierto en Lima ofrecerá a los asistentes la oportunidad de disfrutar tanto de los éxitos que han marcado la carrera de Laura Pausini como de las nuevas canciones que integran su más reciente producción discográfica.