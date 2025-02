Premio Lo Nuestro 2025: Todos los detalles la ceremonia | EN VIVO

¿Nodal sigue enamorado de Belinda? Periodistas consideran que el cantante podría buscarla en Premios Lo Nuestro El conductor argentino Javier Ceriani y su colega Mandy apuntaron que, en su opinión, el sonorense no ha olvidado su romance con la cantante de “Ángel”

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Belinda. (Fotos: Televisa / Instagram)

Hace semanas se confirmó que Christian Nodal y su ex Belinda podrían encontrarse en Premios Lo Nuestro. No obstante, también estaría presente su actual esposa Ángela Aguilar, con quien no lleva ni un año de casado.