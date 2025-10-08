Jazmín Pinedo elige a su pareja, Pedro Araujo, como padrino de su hija y Magaly Medina la cuestiona: “Ni siquiera es tu esposo”. Video: Magaly TV La Firme

La reciente decisión de Jazmín Pinedo de elegir a su actual pareja, el empresario uruguayo Pedro Araujo, como padrino de la primera comunión de su hija Khaleesi, fruto de su relación con Gino Assereto, ha generado algunos comentarios. La ceremonia, celebrada el sábado 4 de octubre en Lima, reunió a familiares y amigos en un ambiente privado.

Sin embargo, Magaly Medina cuestionó públicamente la elección, calificándola de “arriesgada” y poniendo en duda la conveniencia de que una pareja reciente asuma un rol tradicionalmente reservado para personas con vínculos más estables y duraderos.

Magaly Medina cuestiona la elección del padrino de la hija de Jazmín Pinedo

La reacción de Magaly Medina se hizo notar en su programa ‘Magaly TV La Firme’, donde expresó su sorpresa ante la decisión de Pinedo. La conductora de espectáculos planteó dudas sobre la idoneidad de que Pedro Araujo, a quien describió como el “nuevo novio” de la conductora, fuera designado padrino de la menor.

“¿Puso de padrino de la primera comunión a su nuevo novio? ¿Y qué tal si no progresa la relación y terminan? Ella querrá seguir teniendo algún tipo de lazo familiar y por eso lo hizo padrino, ¿no? Porque un padrinazgo lógicamente tiene que trascender el tiempo y las relaciones. ¡Qué arriesgada! ¿Por qué no pone a un primo, alguien cercano o un amigo?”, señaló Medina.

Pedro Araujo, pareja de Jazmín Pinedo, fue el padrino de primera comunión de la hija de la conductora, junto a la hermana de ella. Video: Instagram

La conductora también subrayó que la relación entre Pinedo y Araujo es reciente y que, en su opinión, el padrinazgo debería recaer en alguien con un lazo más permanente con la familia. “Ni siquiera es tu esposo, es solo tu novio y vive a la distancia. Creo que a veces estos padrinazgos para algunos son un saludo a la bandera nomás, ponen al que está a la mano”, añadió Medina.

Reacciones de Jazmín Pinedo

Frente a la controversia, Jazmín Pinedo optó por aclarar algunos puntos sobre su relación y la elección de Pedro Araujo como padrino. La conductora explicó que, aunque su pareja reside en Uruguay, ambos han compartido numerosos momentos juntos y mantienen una relación sólida. “No es amor a distancia porque nos hemos visto en varias oportunidades”, afirmó Pinedo, quien también destacó que Araujo, de 34 años, es empresario y maneja su propio negocio, lo que le permite acompañarla en eventos importantes como la primera comunión de su hija.

La ceremonia, de carácter íntimo, contó además con la participación de Xiomara Pinedo, hermana de la conductora, quien asumió el rol de madrina. Xiomara compartió imágenes del evento en redes sociales y se refirió a los padrinos como “los padrinos mágicos”, reflejando el ambiente familiar y la alegría que predominó durante la celebración.

En cuanto a la presencia de Gino Assereto, padre de Khaleesi, aunque no se difundieron imágenes suyas en la ceremonia religiosa, sí participó activamente en la fiesta privada posterior. Assereto compartió un mensaje emotivo para su hija en redes sociales, reafirmando su compromiso como padre y su disposición a acompañarla en momentos significativos, pese a la separación con Pinedo.

Gino Assereto dedicó emotivas palabras a su hija Khaleesi tras celebrar su primera comunión.

Por otro lado, Pinedo aclaró que, a pesar de los rumores sobre un posible compromiso con Araujo, no existen planes de matrimonio. “¿Cómo que felicitaciones? Yo tengo anillo, pero no es de pedida de mano”, explicó la conductora.

El contexto familiar se caracteriza por la cordialidad entre Pinedo y Assereto, quienes mantienen una relación basada en el bienestar de su hija. La conductora ha señalado que la prioridad siempre será la felicidad de Khaleesi y que ha contado con apoyo profesional para manejar la transición familiar, especialmente al momento de presentar a su hija a su nueva pareja.

La perspectiva de Gino Assereto sobre la relación entre su hija y Pedro Araujo es positiva. El exchico reality valora el cariño que Araujo ha demostrado hacia Khaleesi y considera fundamental que la menor se sienta querida y acompañada. Según el propio Assereto, la relación entre su hija y el empresario uruguayo es cercana y afectuosa, lo que contribuye a un ambiente familiar armonioso pese a los cambios en la estructura familiar.