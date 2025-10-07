Perú

PNP publica que “nada justifica la agresión” y usuarios les recuerdan las veces que golpearon y dispararon a manifestantes

Transportista cogoteado por un efectivo, adulto mayor herido por un policía, y las muertes de Inti y Bryan son solo algunas de las situaciones que usuarios aludieron en respuesta a la Policía

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Usuarios cuestionaron publicación de la
Usuarios cuestionaron publicación de la PNP. | Imagen creada con IA

La Policía Nacional del Perú (PNP) enfrentó una oleada de críticas tras publicar un mensaje en redes sociales donde aseguró que “nada justifica la agresión” después de que un oficial resultó herido en una manifestación en el óvalo Habich de Lima, en la Panamericana Norte.

Según la información difundida por la entidad, el coronel Abelardo Martín Solís Moscoso, jefe de la División Policial Norte 3, recibió un impacto de piedra en la cabeza durante enfrentamientos con manifestantes, y fue trasladado a un centro médico para recibir atención sanitaria. En su comunicado, la PNP rechazó los actos violentos y exhortó a la población a mantener la calma y respetar a la autoridad.

Publicación de la PNP en
Publicación de la PNP en X.

El mismo mensaje generó una rápida reacción en la red social X (antes Twitter), donde usuarios recordaron las numerosas ocasiones en las que miembros de la policía fueron señalados por el uso excesivo de la fuerza durante movilizaciones y protestas.

Con la misma frase de “nada justifica la agresión”, uno de los usuarios adjunta la imagen de un efectivo que rompió el espejo de un propietario de un bus de la Empresa de Transportes Huascar S.A. “¿De quién es la custer?”, consultó el policía mientras daba algunos golpes sobre la unidad. Finalmente, se acercó a un espejo retrovisor y luego de unos golpes, lo rompió. Ante el enojo de un transportista, presunto dueño del vehículo, el mayor Miranda respondió “Yo estoy rompiendo, pues ¿qué cosa miras? ¿Vas a estar interfiriendo aquí?”.

Luego, el efectivo tomó del cuello de la casaca al transportista y lo jaló hasta llevarlo a la puerta del vehículo. El hecho se produjo en medio de las quejas de los transportistas, quienes reclamaron por su compañero; y la mirada de otros agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho, quienes cubrían al mayor PNP Miranda.

Policía rompe espejo de transportista y lo agrede por acatar paro

Otro de los comentarios en X destacaron que “no se pronunciaron cuando ese policía abusivo le rompió la cabeza al adulto mayor”. Ello, en alusión a la difusión en redes sociales de un video que muestra el momento exacto en el que un efectivo golpea con su vara en la cabeza a un manifestante, quien comenzó a sangrar automáticamente.

Adulto mayor golpeado por policía. | @DiegoCortazar98

“Cuando nos han masacrado, golpeado, matado en las marchas, ahí sí estaba bien”, escribió otra usuaria, en alusión a los recientes hechos de represión. Eva Gabriela, otra internauta, opinó: “Están cosechando su siembra. Si siguen actuando como lo hacen, habrá cosas peores. Gobierno, congreso y ustedes se han ganado esa rabia”. Palabras similares se repitieron en distintas cuentas, mostrando un ambiente marcado por el desencanto y la indignación hacia el accionar policial.

En el contexto de los últimos años, la PNP se ha visto envuelta en múltiples investigaciones por presuntos abusos de autoridad, sobre todo durante protestas sociales de alta tensión. Casos como la muerte de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez en noviembre de 2020, durante manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino, volvieron a mencionarse en los debates en línea. “Nada justifica la muerte de Inti y Bryan, nada justifica la muerte de 49 transeúntes puneños”, escribió otra usuaria, reclamando memoria y justicia para esas víctimas.

