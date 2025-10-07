Perú

¿Cuándo vender acciones?

Todo se resume en una pregunta: ¿la empresa está subestimada por el mercado en este momento?

Por Luis Mendiola

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Invertir en acciones no se trata de intuición ni de amor por una marca. Es un proceso que exige análisis, paciencia y disciplina. Aunque suele insistirse en el mejor momento para comprar, dominar el ciclo implica saber vender. Ese equilibrio entre lo que entra y lo que sale es lo que define al inversor maduro, conocedor de los principios.

Las acciones atraen por dos motivos: la ganancia de capital y los dividendos. “Comprar barato, vender caro” = buen beneficio. Pero también está el dividendo, una porción de las ganancias que la empresa reparte entre sus accionistas. Mientras que las empresas consolidadas tienen más libertad para distribuir utilidades, las empresas en crecimiento prefieren reinvertir, apostando por el futuro y por una apreciación constante de sus acciones.

Ser accionista confiere derechos políticos (como el voto en juntas de accionistas) y la posibilidad de moldear el rumbo de la empresa. Pero estos beneficios solo se logran si la elección de acciones se realiza con criterios sólidos.

Para invertir en una acción se debe estudiar a la empresa: estados financieros, estabilidad de márgenes, nivel de endeudamiento, posición competitiva y calidad de los directivos. También influyen factores externos, como las condiciones macroeconómicas, el ciclo de la industria o los cambios en la regulación. Todo se resume en una pregunta: ¿la empresa está subestimada por el mercado en este momento?

Aquí es donde el value investing entra en juego, analizando qué activos están infravalorados por el mercado con la convicción de que, tarde o temprano, el precio se acercará al valor real. No basta con que la empresa sea rentable; su precio debe ser inferior a su valor intrínseco. Esto requiere estudiar los futuros flujos de caja, los activos y las ventajas competitivas con paciencia y sin dejarse llevar por el ruido del mercado.

Pero vender es aún más difícil. Muchos inversores se dejan llevar por el apego o la esperanza. Una razón para vender es haberse equivocado en el análisis inicial. Tal vez se sobrestimó la capacidad de la empresa para competir o se subestimó su nivel de endeudamiento. Si algo falla en la tesis de inversión, lo prudente es corregir el rumbo.

Otra señal para vender es el deterioro en las bases. Empresas que en su momento fueron dominantes pueden tropezar por problemas de rentabilidad, pérdida de cuota de mercado o fallos en el gobierno corporativo. Si los beneficios caen, la deuda aumenta sin plan viable o la empresa no se adapta al entorno, los riesgos se acumulan.

También puede ocurrir que el precio se dispare muy por encima del valor intrínseco. El mercado se vuelve irracional y los precios se disparan. En estos casos, ganar significa ser realista, no pesimista. No se trata de adivinar el pico, sino de reconocer cuándo el mercado ha sobrevalorado el activo. “Precio no es valor”, y esa diferencia es una señal de alerta para asegurar ganancias.

El costo de oportunidad es otro criterio. Una acción puede ser buena, pero otra incluso mejor. Si aparece una alternativa con mayor rentabilidad o mejor relación riesgo-retorno, conviene rotar la cartera. El capital es limitado y la asignación eficiente implica comparar constantemente.

Un elemento importante es la gestión del portafolio. Si una acción se ha revalorizado y ahora representa un porcentaje elevado de la cartera, se incurre en un riesgo de concentración. Vender y diversificar es una forma de protegerse. Tener liquidez abre la puerta a oportunidades futuras sin necesidad de endeudarse o vender a la fuerza.

En la práctica, muchos inversores fallan en estos momentos. Algunos venden por apego; otros por pánico o tedio. Las emociones, no la razón, son el mayor enemigo de la rentabilidad. Invertir en acciones es una carrera de fondo, no de velocidad.

Tener criterios definidos (y revisarlos) permite ignorar el ruido del mercado. Un marco racional ayuda a tomar mejores decisiones, aunque no garantiza la perfección. Perder es parte del juego. No todas las inversiones van a funcionar, pero se puede reducir el riesgo de errores costosos si se estudia el mercado con ojo crítico y de manera sistemática.

Vender acciones no es una decisión impulsiva ni una traición a la estrategia inicial. Es una decisión compleja, que requiere considerar el activo, el entorno y el perfil del inversor. No basta con conocer el precio actual de la acción: ¿sigue siendo la mejor forma de poner a trabajar nuestro dinero? Eso implica pensar, reflexionar y ejercer honestidad intelectual.

Luis Mendiola
Luis Mendiola

Temas Relacionados

AccionesEmpresasInversionesperu-economia

Más Noticias

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

La Conferencia Episcopal Peruana señaló que el paro de transportistas es un reclamo justo frente a la inseguridad e instó a las autoridades “a escuchar con responsabilidad” las demandas sociales

Obispos peruanos invocan al Gobierno

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

El seleccionador interino de Perú hizo referencia a lo sucedido con el llamado de Australia por el mediocentro del Cardiff City después de dos años de ausencia. ¿Acaso el tema llegó a un final concreto?

Manuel Barreto zanja el asunto

Paro de transportistas EN VIVO: tras jornada de enfrentamientos y caos por falta de unidades, gremios ampliarán medida para el martes 7

La medida, convocada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, afecta a cerca del 90% de los buses urbanos en Lima y obliga a la suspensión de clases escolares

Paro de transportistas EN VIVO:

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

La denuncia incluye acoso, coacción, lesiones y tentativa de homicidio tras la agresión que sufrió Rodríguez junto a su familia

Gustavo Salcedo habría presionado a

Ojo seco: el 70% de peruanos no sabe que tiene esta enfermedad crónica

El ojo seco no tiene una cura definitiva, pero puede controlarse con el tratamiento adecuado

Ojo seco: el 70% de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Obispos peruanos invocan al Gobierno

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

Óscar Arriola, jefe de la PNP, sobre el paro de transportistas: “Todos vamos a morir en algún momento, por favor”

Renovación Popular invoca a Dina Boluarte “renunciar si no puede con la delincuencia”: MML aprovecha la crisis y firma convenio con transportistas

Relatora de la ONU se reúne con José Domingo Pérez y expresa “seria preocupación” por acoso a fiscales y periodistas en Perú

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo habría presionado a

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

Xoana González revela que convirtió cenizas de su madre en cigarrillos: “Ella está dentro mío”

Gerald Oropeza reveló, en una transmisión en vivo en TikTok, que Mayra Goñi y Suheyn Cipriani visitaron su casa

Ranking de Netflix en Perú: estas son las series más vistas del momento

Rodrigo González y Gigi Mitre critican a Dina Boluarte por el manejo del paro de transportistas: “Gobierna con miedo”

DEPORTES

Manuel Barreto zanja el asunto

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

Felipe Chávez, retorno esperado: llegó a Perú para sumarse a la selección nacional de cara al amistoso contra Chile

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Cenaida Uribe reveló fuerte deuda de la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: “Nos deben medio millón de soles”

Manuel Barreto explica la razón de la ausencia de Renato Tapia en la renovación de la selección peruana y pasa por alto su comentario irónico