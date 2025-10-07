Congreso: Proponen que licencia de paternidad pueda comenzar cuando termine la licencia de la madre

La iniciativa legislativa propone que el pago de la remuneración por la licencia sea compartido entre el empleador y EsSalud.

La congresista Diana Gonzáles, de la bancada Avanza País, presentó el proyecto de ley 12680 para que la licencia de paternidad pueda iniciar cuando lo elija el trabajador, dentro de las cuatro semanas posteriores al nacimiento o cuando termine la licencia de maternidad de la madre

Para ello, se busca incorporar los literales d) y e) del numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley N.º 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada.

También figuran como coautores sus compañeros de grupo parlamentario: José Williams, Adriana Tudela, Rosselli Amuruz y Alejandro Cavero, además de Alex Paredes, de Somos Perú.

¿Por qué se presentó este PL?

De acuerdo con Diana Gonzales, puede presentarse la posibilidad de que la familia apoye a la madre en los primeros días posteriores al alta médica post parto, pero ello puede que no se presente en los días posteriores; o, también podría presentarse el escenario en el que la madre pueda velar por el menor recién nacido durante su licencia por maternidad, pero al término de la misma deberá retornar a su centro de trabajo. Por ello, menciona, sería importante que la licencia por paternidad pueda permitir atender esos momentos.

Sin embargo, menciona, la actual previsión normativa no permite un propicio rango de flexibilidad para que los padres puedan adaptar la oportunidad de toma de la licencia de paternidad ante las situaciones que se pudieran presentar para atender al menor en las primeras semanas o meses del nacimiento.

En este sentido, la congresista asegura que la rigidez normativa expuesta impide adaptar la licencia de paternidad a la realidad de cada familia, desconociendo que la dinámica del nacimiento y postparto puede variar considerablemente y que una política efectiva debe ser flexible y sensible a esas variaciones.

“En este sentido, resulta importante agregar dos literales al numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley Nº 29409, a fin de que el padre, atendiendo a la dinámica familiar que se pudiera presentar tras el nacimiento del menor, pueda optar por iniciar la licencia de paternidad dentro de las cuatro semanas posteriores al nacimiento, o también al término de la licencia por maternidad de la madre para que el menor tenga el cuidado directo y permanente de alguno de sus padres el mayor tiempo posible durante sus primeros meses de vida”, se lee en el texto.

Por otro lado, comenta que “esta propuesta busca flexibilizar el uso de la licencia de paternidad sin ampliar su duración ni generar mayor carga económica al Estado o al empleador, permitiendo que el trabajador pueda ejercer este derecho de manera más efectiva y oportuna en beneficio del menor recién nacido”.

“La propuesta no genera costos adicionales para el Estado ni para los empleadores, ya que no modifica el número de días de licencia actualmente otorgados, sino que únicamente varía la oportunidad del inicio del cómputo del plazo de la licencia por paternidad, permitiendo que esta se adapte a las necesidades familiares que se presenten”, añade.