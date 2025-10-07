Alcalde de SJL denuncia corrupción en la PNP tras recuperación de vehículos robados: “Le está pidiendo plata al dueño”

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, denunció un caso de presunta corrupción dentro de la Policía Nacional, luego de que agentes exigieran dinero a un ciudadano para devolverle su vehículo recuperado. El hecho, según relató, ocurrió tras un operativo municipal orientado a combatir el robo de autos en el distrito.

“Hay policías que son malos, son corruptos y que no tienen la misma disposición que muchos de esos buenos para poder trabajar por su institución”, declaró en entrevista con RPP.

Maldonado explicó que la comuna de SJL logró recuperar un vehículo robado, pero cuando este fue entregado a la Policía Nacional, el propietario se vio nuevamente afectado. “Un efectivo policial le estaba pidiendo plata al dueño, al propietario del vehículo que nosotros rescatamos, para que se lo puedan entregar”, reveló.

El alcalde evitó dar a conocer la identidad del afectado “porque la persona que fue robada no quiere que demos su identidad”, aunque calificó el hecho como “desastroso”.

Maldonado aseguró que su gestión continuará trabajando en la recuperación de vehículos robados y en la identificación de las bandas delictivas que operan en la zona.

Precisamente, San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor incidencia de este delito en la capital, según reveló Manuel Vidarte, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP.

A SJL le siguen Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, Ate Vitarte, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Estas zonas registran el mayor número de denuncias, lo que evidencia un patrón delictivo que involucra tanto a vehículos grandes como pequeños. Aunque las autoridades han intensificado sus acciones, el problema persiste debido a la alta demanda de autopartes en el mercado ilegal.

Cuestiona a la PNP durante las manifestaciones

Pese a los acuerdos alcanzados con el Gobierno, un sector de transportistas mantuvo la medida de fuerza hasta este martes 7 de octubre. El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, señaló que su distrito ha sido uno de los más golpeados por los ataques a conductores, por lo que expresó su respaldo al paro nacional.

En esa línea, cuestionó la respuesta del Ejecutivo y el accionar de algunos efectivos de la Policía Nacional durante las movilizaciones. Según dijo, el Gobierno de Dina Boluarte ha mostrado una falta de sensibilidad frente a las demandas del sector y una reacción tardía ante una crisis que afecta a miles de conductores y pasajeros en la capital.

“Ayer los transportistas le han demostrado al Gobierno que realmente tienen los pantalones para detener esta ciudad”, señaló el burgomaestre.

Maldonado criticó que la reunión entre los representantes del Gobierno y los gremios de transporte se haya programado recién para el 14 de octubre, pese a la urgencia de la situación. Recordó que los transportistas salieron a protestar por la falta de seguridad y el aumento de los ataques extorsivos, problemas que —dijo— requieren una atención inmediata.

El alcalde también dirigió sus críticas al comportamiento de algunos agentes de la Policía Nacional durante el paro. En redes sociales circuló un video en el que se observa a un efectivo rompiendo el espejo retrovisor de una cúster en SJL, hecho que calificó como un abuso de autoridad.

“Estoy bastante fastidiado con las medidas y algunas acciones que ha tomado también la Policía Nacional, que no deberían hacerlo. Creo que también la institución tiene que poner de su parte para legitimizar un poco más su institución y lo último que ha sucedido lo está alejando de eso”, expresó.