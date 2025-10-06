ATU se pronuncia ante paro de transportistas del lunes 6 de octubre: ¿Operarán con normalidad el Metropolitano, corredores y Metro de Lima?

ATU se pronuncia tras paro de transportistas. | (Composición Infobae)

La jornada del lunes 6 de octubre estará marcada por una paralización total de actividades de los gremios de transporte urbano en Lima y Callao, convocada en protesta por el asesinato de un conductor ocurrido la noche del sábado en San Juan de Miraflores. En respuesta a este anuncio, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado relacionado con la operatividad regular de los principales sistemas de transporte masivo, definiendo horarios y planes de contingencia para los usuarios.

Como se recuerda, la protesta iniciada por el gremio encabezado por Martín Ojeda, surge tras el asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso y la creciente percepción de inseguridad en el sector. Tendrá impacto directo en la movilidad diaria de miles de usuarios de Lima y Callao, especialmente en las rutas tradicionales cubiertas por el transporte convencional, por lo que el pronunciamiento de la ATU busca brindar certeza a los pasajeros dependientes de medios masivos.

Al respecto, la entidad informó que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y el servicio AeroDirecto funcionarán con normalidad durante toda la jornada del lunes, con su capacidad habitual y bajo estricta supervisión de las autoridades.

La ruta 204 amplía su cobertura: buses del corredor Rojo ya llegan a Pachacámac| ATU

¿En qué horario operarán este lunes 6 de octubre?

El Metropolitano y los corredores complementarios prestarán servicio a los usuarios de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. Los buses alimentadores circularán hasta la medianoche.

En cuanto a la Línea 1 del Metro de Lima, el horario definido será de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., mientras que la Línea 2 funcionará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

El servicio AeroDirecto mantendrá su esquema habitual para el traslado al aeropuerto Jorge Chávez.

AeroDirecto cambia de ruta este viernes 11. (Foto: Andina / Composición Infobae)

La ATU precisó que el Centro de Gestión y Control operará con personal monitoreando en tiempo real las incidencias y el flujo de pasajeros. El trabajo será coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios tanto en estaciones como en terminales. Además, se desplegarán trabajadores de la ATU en distintos puntos estratégicos de Lima y Callao para apoyar y orientar a los pasajeros durante la jornada.

La protesta del lunes 6 de octubre se diferencia de otras anteriores en que sus organizadores han hecho énfasis en la naturaleza pacífica del “apagado de motores”, subrayando que no habrá piquetes, manifestaciones, bloqueos ni actos violentos. “Invitamos a la población en general a acompañarnos en este apagado de motores sin ningún tipo de incidente”, señaló Ojeda en diálogo con RPP.

Asimismo, advirtió que, aunque la manifestación está convocada para 24 horas, de ocurrir otro asesinato a personal del transporte público, extenderán la medida. “Nosotros indicamos que un fallecido luego del sábado, lamentablemente, era un apagado de motores. Si el día de hoy hay otro fallecido, lamentablemente podría duplicarse el día. Si el día martes hay otro fallecido, el miércoles también se parará. [...] Invocamos no solamente al transporte público de pasajeros, sino a todos aquellos que quieran, inclusive, tocar sus ollas, tóquenlas de las 7 de la mañana, porque es una posición de grito y desesperación“, enfatizó.