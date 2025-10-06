Perú

ATU se pronuncia ante paro de transportistas del lunes 6 de octubre: ¿Operarán con normalidad el Metropolitano, corredores y Metro de Lima?

Ante la convocatoria de 24 horas, la Autoridad de Transporte Urbano se comunicó desde y hasta qué hora funcionarán las distintas alternativas de movilidad en Lima y Callao

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
ATU se pronuncia tras paro
ATU se pronuncia tras paro de transportistas. | (Composición Infobae)

La jornada del lunes 6 de octubre estará marcada por una paralización total de actividades de los gremios de transporte urbano en Lima y Callao, convocada en protesta por el asesinato de un conductor ocurrido la noche del sábado en San Juan de Miraflores. En respuesta a este anuncio, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado relacionado con la operatividad regular de los principales sistemas de transporte masivo, definiendo horarios y planes de contingencia para los usuarios.

Como se recuerda, la protesta iniciada por el gremio encabezado por Martín Ojeda, surge tras el asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso y la creciente percepción de inseguridad en el sector. Tendrá impacto directo en la movilidad diaria de miles de usuarios de Lima y Callao, especialmente en las rutas tradicionales cubiertas por el transporte convencional, por lo que el pronunciamiento de la ATU busca brindar certeza a los pasajeros dependientes de medios masivos.

Al respecto, la entidad informó que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y el servicio AeroDirecto funcionarán con normalidad durante toda la jornada del lunes, con su capacidad habitual y bajo estricta supervisión de las autoridades.

La ruta 204 amplía su
La ruta 204 amplía su cobertura: buses del corredor Rojo ya llegan a Pachacámac| ATU

¿En qué horario operarán este lunes 6 de octubre?

El Metropolitano y los corredores complementarios prestarán servicio a los usuarios de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. Los buses alimentadores circularán hasta la medianoche.

En cuanto a la Línea 1 del Metro de Lima, el horario definido será de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., mientras que la Línea 2 funcionará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. 

El servicio AeroDirecto mantendrá su esquema habitual para el traslado al aeropuerto Jorge Chávez.

AeroDirecto cambia de ruta este
AeroDirecto cambia de ruta este viernes 11. (Foto: Andina / Composición Infobae)

La ATU precisó que el Centro de Gestión y Control operará con personal monitoreando en tiempo real las incidencias y el flujo de pasajeros. El trabajo será coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios tanto en estaciones como en terminales. Además, se desplegarán trabajadores de la ATU en distintos puntos estratégicos de Lima y Callao para apoyar y orientar a los pasajeros durante la jornada.

La protesta del lunes 6 de octubre se diferencia de otras anteriores en que sus organizadores han hecho énfasis en la naturaleza pacífica del “apagado de motores”, subrayando que no habrá piquetes, manifestaciones, bloqueos ni actos violentos. “Invitamos a la población en general a acompañarnos en este apagado de motores sin ningún tipo de incidente”, señaló Ojeda en diálogo con RPP.

Asimismo, advirtió que, aunque la manifestación está convocada para 24 horas, de ocurrir otro asesinato a personal del transporte público, extenderán la medida. “Nosotros indicamos que un fallecido luego del sábado, lamentablemente, era un apagado de motores. Si el día de hoy hay otro fallecido, lamentablemente podría duplicarse el día. Si el día martes hay otro fallecido, el miércoles también se parará. [...] Invocamos no solamente al transporte público de pasajeros, sino a todos aquellos que quieran, inclusive, tocar sus ollas, tóquenlas de las 7 de la mañana, porque es una posición de grito y desesperación“, enfatizó. 

Temas Relacionados

ATUParo de transportistasperu-noticiasMartin Ojeda

Más Noticias

Golazo de Jairo Concha con potente ‘misil’ en Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1 2025

El volante peruano viene aprovechando su buena técnica de golpeo para abrir el marcador en el estadio Monumental contra el elenco de Chongoyape

Golazo de Jairo Concha con

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Jorge Fossati pueden sacarle ocho puntos de ventaja a Cusco FC en caso consigan una victoria en casa ante el cuadro de Chongoyape. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Juan Pablo II

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las dirigidas por el estratega José Letelier necesitan una victoria para mantener el sueño de la clasificación a cuartos de final luego de debutar con un empate. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Ferroviária EN

Paro de transportistas de este lunes 6 de octubre: “Casi el 90% de buses van a parar”, advirtió Martín Ojeda

Vocero de la Cámara Internacional del Transporte adelantó que no se descarta repetir la paralización en días consecutivos ante nuevos hechos de violencia

Paro de transportistas de este

Keiko Fujimori encabeza por séptimo año la lista de figuras que deberían dejar la política de manera definitiva

El 69% de los consultados considera que la lideresa de Fuerza Popular debería dejar la política, según la Encuesta del Poder 2025. César Acuña y Vladimir Cerrón ocupan el segundo y tercer lugar en esta categoría, respectivamente

Keiko Fujimori encabeza por séptimo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori encabeza por séptimo

Keiko Fujimori encabeza por séptimo año la lista de figuras que deberían dejar la política de manera definitiva

Carlos Malaver rechaza nuevo paro de transportistas: Mininter argumenta que chofer asesinado no era peruano y pone en duda extorsión

Dina Boluarte y Rafael López Aliaga se ausentan de Misa por la Nación presidida por el cardenal Carlos Castillo

Podemos Perú inicia proceso disciplinario contra la congresista Kira Alcarraz por amenazar a una periodista

General Óscar Arriola asegura que “es casi un hecho” que se declare en emergencia al transporte público

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Xoana González se confiesa sin filtros esta noche en el sillón rojo

Laura Bozzo y Milett Figueroa serían convocadas para la nueva edición de Gran Hermano Argentina en 2026

La firme respuesta de Suu Rabanal ante preguntas sobre César Vega: “Prefiero seguir mostrando mi talento”

Reggaeton Lima Festival 6 vuelve a Lima por Halloween: entradas a poco de agotarse

Farid Ode responde a Mariella Zanetti y destaca su labor como padre: “Los dos sacamos adelante a nuestra hija”

DEPORTES

Golazo de Jairo Concha con

Golazo de Jairo Concha con potente ‘misil’ en Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1 2025

Alianza Lima vs Ferroviária 1-2: resumen y mejores jugadas de la caída de las ‘blanquiazules’ por Copa Libertadores Femenina 2025

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos Zambrano se mantiene en la memoria de los aficionados del Eintracht Frankfurt: “Fue nuestro mejor defensa, lo amamos”

Partidos de hoy, domingo 5 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo