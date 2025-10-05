Reggaeton Lima Festival 6 vuelve a Lima por Halloween: entradas a poco de agotarse

La capital peruana se prepara para recibir una de las celebraciones musicales más grandes de la temporada. El Reggaetón Lima Festival 6 anuncia su regreso, marcando una de las fechas más esperadas por los seguidores del género urbano, justo en el marco de las festividades de Halloween. La ciudad vibrará nuevamente con un espectáculo multitudinario en el principal recinto deportivo del país.

El festival, organizado por Life Music Concerts, ha superado las expectativas con más de 30.000 entradas vendidas cuando aún falta cerca de un mes para el evento. Las zonas más exclusivas, Platinum Box y VIP, agotaron su stock en pocos días, mientras que otras localidades del estadio ya rozan el lleno total, alcanzando tasas del 85 y el 90 % de ocupación. Todo apunta a que muy pronto el evento colgará el cartel de sold out.

Desde la organización explican que el objetivo siempre ha sido ofrecer una experiencia que trascienda la música. “Cada edición del Reggaetón Lima Festival ha sido un verdadero éxito. Nuestro compromiso es que el público viva una experiencia única y estamos trabajando arduamente en ello”, sostienen los responsables del espectáculo. La sexta edición llega con una promesa renovada de sorprender con una producción escénica que sube el estándar de años anteriores.

¿Cuándo y dónde es el Reggaetón Lima Festival 6?

El Reggaetón Lima Festival 6 se celebrará el 31 de octubre de 2025 en el Estadio Nacional de Lima. La producción ha confirmado una alineación con 12 artistas internacionales y agrupaciones del género urbano que, por primera vez, compartirán una misma tarima en Perú. El cartel está integrado por: Arcángel, Myke Towers, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, Sech, Lennox, Dales, Kapo, Noriel, Maldi (de Plan B) y la Charanga Habanera.

Durante más de ocho horas, los asistentes podrán disfrutar de un show con despliegue de luces, efectos visuales y tecnología 3D, además de diversas dinámicas de interacción y sorteos que añadirán sorpresas a la noche.

Entradas disponibles

El proceso de venta arrancó con una preventa al 50 % de descuento que permitió acceder a todas las zonas con precios especiales durante septiembre. Esta etapa agotó su stock en todas las localidades.

Actualmente, se mantiene la preventa con 30 % de descuento, disponible hasta el 5 de octubre o hasta agotar stock, pero solo en las siguientes áreas:

Platinum (Stand Up): S/ 280.00

Occidente: S/ 182.00

Oriente: S/ 182.00

Tribuna Norte: S/ 112.00

Las zonas Platinum Box (completo) y VIP (Stand Up) agotaron sus existencias para la preventa. El ritmo acelerado de ventas, especialmente en los sectores preferenciales, refleja la alta demanda y anticipa la inminente ocupación total del Estadio Nacional.

Quienes no alcancen boletos en preventa podrán optar, a partir del 6 de octubre o después de agotados los descuentos, por las tarifas estándar del evento:

Platinum (Box completo): S/ 4,000.00

Platinum (Stand Up): S/ 400.00

VIP (Stand Up): S/ 260.00

Occidente: S/ 260.00

Oriente: S/ 260.00

Tribuna Norte: S/ 160.00

Todas las entradas están disponibles en la plataforma digital Teleticket.

Este año, el festival introduce una propuesta escénica y tecnológica inédita en la ciudad. Entre las novedades destacan el espectáculo de luces, efectos en tercera dimensión y actividades interactivas que permitirán a los asistentes competir por premios en efectivo, sumando experiencias exclusivas a la jornada. Con más de 40.000 personas proyectadas y localidades casi al límite, el Reggaetón Lima Festival 6 se perfila como el mayor evento de Halloween en Lima durante 2025.