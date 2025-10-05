Perú

Paro regional en Cajamarca: rondas campesinas y urbanas anuncian protestas el 6 de octubre por abandono de obras

Alcaldes de Jaén y Cutervo, además de gremios de transportistas y organizaciones civiles, se han pronunciado a favor de la protesta y exigen la llegada de ministros a la zona

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Rondas Campesinas y Rondas Urbanas
Rondas Campesinas y Rondas Urbanas convocan a paro regional en Cajamarca. (Foto: RPP)

El lunes 6 de octubre, Cajamarca afrontará un paro regional convocado por las rondas campesinas y urbanas, con bloqueos anunciados en seis puntos estratégicos de las principales vías a raíz del abandono de proyectos de infraestructura por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y falta de respuestas inmediatas a demandas de la ciudadanía, entre las que se encuentra la lucha contra la minería ilegal que amenaza a las comunidades de la zona.

La medida incluirá piquetes en vías como Chiple, Chamaya, Cutervo, Chota, El Empalme y Chilete, que afectarán directamente a la conexión terrestre de las provincias de Jaén, Cutervo, Chota, Bambamarca y Cajamarca.

Protesta contra el MTC

Según Radio Marañón, el abandono de proyectos viales fundamentales para la región es el motivo principal de la convocatoria a la protesta para el día lunes 6 de octubre. Las obras detenidas en rutas como Chiple–Cutervo–Cochabamba, Lajas–Chota, Bambamarca–Cajamarca, Cajabamba–Cajamarca, Chota–Chongoyape y Cutervo–Cuyca son reclamos de los ciudadanos, que ya se alistan para iniciar la paralización.

Rondas Campesinas y Rondas Urbanas
Rondas Campesinas y Rondas Urbanas convocan a paro regional en Cajamarca por el mal estado del aeropuerto de Jaén - Crédito El Clarín Amazonas

Pero no es el único reclamo. El mal estado de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Jaén, que aún no ha finalizado sus trabajos para su mejora, también es uno de los puntos clave que motivan a la movilización de los ciudadanos. La Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca subraya que la paralización busca llamar la atención del Gobierno Central para obtener respuestas urgentes a las necesidades de la región.

Ya que la lucha contra la minería ilegal es una de las plataformas de protesta, Johan Fernández, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, indicó en Andina Radio que los ciudadanos exigen la presencia de los ministros de Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa y Agricultura para resolver los reclamos de la ciudadanía.

“No aceptaremos comisiones de bajo nivel que no tienen capacidad de respuesta”, indicó el líder de las rondas campesinas al medio radial.

Wincler Delgado, representante de transportistas M1, confirmó que participarán unidades M1, M2 y M3, lo que supone una suspensión total de los servicios de transporte en la zona. Los organizadores ya advirtieron que la región quedará prácticamente paralizada durante la jornada y que las acciones no tendrán retroceso hasta que el Gobierno responda de manera efectiva.

Avance de la minería ilegal
Avance de la minería ilegal es uno de los motivos por los que se ha convocado a la paralización en Cajamarca. (Foto: Minem)

Los dirigentes también han expresado su preocupación por el peligroso avance de la minería ilegal en la región y amenazas de atentados violentos contra las comunidades.

Según Radio Marañón, la ausencia de acciones efectivas por parte de las autoridades nacionales ha incrementado el descontento. Reclaman, además, reforzar la seguridad y adoptar medidas concretas contra la delincuencia.

Alcaldes apoyan a la movilización

La protesta no es promovida únicamente por los líderes de las rondas campesinas. Los alcaldes de Jaén y Cutervo, junto a múltiples organizaciones sociales, han respaldado a la movilización. La Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC-Perú) y la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, el gremio de transportistas y otros actores regionales también han asegurado su participación.

La CUNARC-Perú también ha convocado una jornada nacional de lucha para el 17 de noviembre en la Segunda Asamblea Nacional de Rondas Campesinas. Los dirigentes asumen la medida del 6 de octubre como el primer paso para lograr soluciones concretas a problemas estructurales que, consideran, no han sido atendidos por el Estado.

Temas Relacionados

Rondas campesinasMinisterio de Transportes y ComunicacionesMinería ilegalJaénCajamarcaperu-noticias

Más Noticias

Christian Rodríguez muestra las amenazas que recibió antes de ser atacado por Gustavo Salcedo: “La guerra no ha empezado”

El productor de televisión ha iniciado un proceso legal contra el aún esposo de Maju Mantilla, luego de que el pasado 26 de septiembre lo agrediera físicamente

Christian Rodríguez muestra las amenazas

“Apagado de motores”: Gremio de transportistas anuncia nuevo paro para mañana lunes 6 de octubre

Tras el asesinato de un conductor la noche del pasado sábado, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, comunicó de esta medida que tendrá una duración de 24 horas, pero podría extenderse

“Apagado de motores”: Gremio de

Resultados de la Kábala del sábado 4 de octubre de 2025: numeros ganadores del Pozo Buenazo y Chao Chamba

Como cada sábado, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los ganadores

Resultados de la Kábala del

Efemérides 5 de octubre: nace Travis Kelce, muere Steve Jobs y The Beatles lanzan su primer sencillo

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de hoy

Efemérides 5 de octubre: nace

Señor de los Milagros en el Callao: todos los detalles de la procesión, ruta y recorrido que hará por el Primer Puerto

Después de más de dos décadas, la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla volverá a recorrer las calles chalacas. Conoce la fecha, hora y las principales avenidas por donde pasará la procesión en su histórica visita al Callao

Señor de los Milagros en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministra de la Mujer y

Ministra de la Mujer y su comitiva sufren accidente vehicular en Arequipa y quedan bajo observación médica

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

Manifestantes rechazaron la presencia del ministro de Agricultura y Gobernador de Ayacucho a la salida de la audiencia agraria

Litigios abiertos ante la CIADI costaría al Perú 10 mil millones de dólares, es decir, la suma de presupuestos del Minsa y Minedu

Juez Richard Concepción Carhuancho es amonestado por la ANC del Poder Judicial

ENTRETENIMIENTO

Christian Rodríguez muestra las amenazas

Christian Rodríguez muestra las amenazas que recibió antes de ser atacado por Gustavo Salcedo: “La guerra no ha empezado”

Conciertos en Perú: industria más allá del espectáculo

Valeria Piazza se despide de ‘América Hoy’ entre lágrimas y abrazos: así fue su emotivo adiós en vivo

La tensa relación entre Camila Domínguez y Karla Tarazona: la acusa del distanciamiento con su padre y confirma que no la tolera

Magaly Medina defiende a periodista y condena amenaza de la congresista Kira Alcarraz: “Desubicada”

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Universidad

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

La fuerte advertencia de Roberto Mosquera a Alianza Universidad en Liga 1 2025: “Quien no pueda jugar con presión, mejor que se dedique al ajedrez”

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 2 del torneo internacional