Paro regional en Cajamarca: rondas campesinas y urbanas anuncian protestas el 6 de octubre por abandono de obras

Rondas Campesinas y Rondas Urbanas convocan a paro regional en Cajamarca. (Foto: RPP)

El lunes 6 de octubre, Cajamarca afrontará un paro regional convocado por las rondas campesinas y urbanas, con bloqueos anunciados en seis puntos estratégicos de las principales vías a raíz del abandono de proyectos de infraestructura por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y falta de respuestas inmediatas a demandas de la ciudadanía, entre las que se encuentra la lucha contra la minería ilegal que amenaza a las comunidades de la zona.

La medida incluirá piquetes en vías como Chiple, Chamaya, Cutervo, Chota, El Empalme y Chilete, que afectarán directamente a la conexión terrestre de las provincias de Jaén, Cutervo, Chota, Bambamarca y Cajamarca.

Protesta contra el MTC

Según Radio Marañón, el abandono de proyectos viales fundamentales para la región es el motivo principal de la convocatoria a la protesta para el día lunes 6 de octubre. Las obras detenidas en rutas como Chiple–Cutervo–Cochabamba, Lajas–Chota, Bambamarca–Cajamarca, Cajabamba–Cajamarca, Chota–Chongoyape y Cutervo–Cuyca son reclamos de los ciudadanos, que ya se alistan para iniciar la paralización.

Rondas Campesinas y Rondas Urbanas convocan a paro regional en Cajamarca por el mal estado del aeropuerto de Jaén - Crédito El Clarín Amazonas

Pero no es el único reclamo. El mal estado de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Jaén, que aún no ha finalizado sus trabajos para su mejora, también es uno de los puntos clave que motivan a la movilización de los ciudadanos. La Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca subraya que la paralización busca llamar la atención del Gobierno Central para obtener respuestas urgentes a las necesidades de la región.

Ya que la lucha contra la minería ilegal es una de las plataformas de protesta, Johan Fernández, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, indicó en Andina Radio que los ciudadanos exigen la presencia de los ministros de Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa y Agricultura para resolver los reclamos de la ciudadanía.

“No aceptaremos comisiones de bajo nivel que no tienen capacidad de respuesta”, indicó el líder de las rondas campesinas al medio radial.

Wincler Delgado, representante de transportistas M1, confirmó que participarán unidades M1, M2 y M3, lo que supone una suspensión total de los servicios de transporte en la zona. Los organizadores ya advirtieron que la región quedará prácticamente paralizada durante la jornada y que las acciones no tendrán retroceso hasta que el Gobierno responda de manera efectiva.

Avance de la minería ilegal es uno de los motivos por los que se ha convocado a la paralización en Cajamarca. (Foto: Minem)

Los dirigentes también han expresado su preocupación por el peligroso avance de la minería ilegal en la región y amenazas de atentados violentos contra las comunidades.

Según Radio Marañón, la ausencia de acciones efectivas por parte de las autoridades nacionales ha incrementado el descontento. Reclaman, además, reforzar la seguridad y adoptar medidas concretas contra la delincuencia.

Alcaldes apoyan a la movilización

La protesta no es promovida únicamente por los líderes de las rondas campesinas. Los alcaldes de Jaén y Cutervo, junto a múltiples organizaciones sociales, han respaldado a la movilización. La Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC-Perú) y la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, el gremio de transportistas y otros actores regionales también han asegurado su participación.

La CUNARC-Perú también ha convocado una jornada nacional de lucha para el 17 de noviembre en la Segunda Asamblea Nacional de Rondas Campesinas. Los dirigentes asumen la medida del 6 de octubre como el primer paso para lograr soluciones concretas a problemas estructurales que, consideran, no han sido atendidos por el Estado.