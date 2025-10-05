Perú

Farid Ode responde a Mariella Zanetti y destaca su labor como padre: “Los dos sacamos adelante a nuestra hija”

El empresario se refirió a los recientes comentarios de su expareja, quien deja entrever que no fue un padre presente para su hija

Farid Ode responde a Mariella
Farid Ode defendió públicamente su participación en la crianza de su hija, a raíz de recientes declaraciones de su expareja Mariella Zanetti, quien sostuvo que fue ella quien permitió el desarrollo personal de Gamille Ode. “Tanto ella como yo hemos sacado adelante a nuestra hija”, remarcó Ode durante una conversación con Trome, en la que relató episodios de su paternidad y cuestionó los señalamientos en su contra.

La controversia volvió a ganar espacio mediático después de que Zanetti, actriz y comediante, asegurara en el programa de Aldo Miyashiro que su hija mayor es hoy una profesional debido a su propio esfuerzo.

Ante esas palabras, Farid Ode buscó replantear el relato sobre la crianza de Gamille, haciendo hincapié en una responsabilidad compartida y en el reconocimiento mutuo. “Nunca voy a descalificar a Mariella como madre porque siempre ha sido una buena madre, pero últimamente le daba más apoyo a su marido que a su hija”, aseguró el empresario.

Farid Ode rechazó volver a 'El Valor de la Verdad' tras aparición de Mariella Zanetti.

El conflicto se agudizó tras un altercado ocurrido en junio de 2025, cuando Javier Blondet, actual esposo de Zanetti, discutió en la vía pública con Farid Ode. El incidente, que quedó registrado en video y fue transmitido en televisión, surgió luego de que la joven Gamille, hija de la expareja, declarara haber sido maltratada por la nueva pareja de su madre. El caso suscitó una ola de opiniones divididas en redes sociales y programas de espectáculos, donde se cuestionó tanto la postura de Zanetti como el papel de Farid en el acompañamiento de su hija.

Sobre ese episodio, Ode expresó: “¿Cuántos años me descalificó como padre ante el Perú entero? Pero ahora que le han dicho eso (mala madre) le duele por no sacar cara por su hija. A quien le cae el guante que se lo chante”. Según Ode, parte del conflicto radica en la percepción de que no contó con apoyo familiar durante buena parte de la vida de Gamille, algo que insiste en desmentir y matizar.

Ode también contó que, tras la disputa y sus repercusiones mediáticas, la dinámica familiar se modificó de manera definitiva. “Después de todo lo que pasó prefiero solo tener comunicación con mi hija, ya no tengo nada que hablar con Mariella, mi hija ya se independizó, vive sola y es una profesional”, puntualizó a Trome. El empresario manifestó que la prioridad es mantener un vínculo saludable y directo con Gamille, evitando que las diferencias con Zanetti interfieran en la relación.

Zanetti aseguró que Salcedo actúa como un narcisista que se victimiza en público mientras agrede en privado, advirtiendo que ese perfil lo convierte en una amenaza para quienes lo rodean.

Mariela Zanetti enfrenta críticas sobre su rol maternal

En respuesta a las versiones que la tildan de “mala madre”, Mariella Zanetti relató en el programa ‘Habla Chino’ conducido por Aldo Miyashiro el impacto emocional que le generaron los ataques recibidos. “Si esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí y ella lo sabe”, afirmó la actriz, visiblemente consternada tras las acusaciones recibidas luego del conflicto con Ode y Blondet.

Zanetti explicó que calificarla negativamente como madre constituyó una herida profunda, especialmente porque considera que ha dedicado su vida al cuidado y formación de Gamille. “Lo que me deprimió, lo que sentí que era prácticamente injusto y me dolió en el alma, por todos los sacrificios y todo el trabajo que me ha costado, ha sido que me digan mala madre”, manifestó la comediante durante la entrevista en ‘Habla Chino’.

El caso volvió a situar a ambas figuras en el centro de la discusión pública, tanto por el altercado familiar como por las diferentes visiones sobre la crianza y las responsabilidades compartidas. Zanetti relató cómo debió equilibrar exigencias laborales y maternidad, asegurando que durante años jamás contó con ayuda doméstica.

“Esa niña ha ido a un buen colegio, a una buena universidad, ha tenido los mejores valores, los mejores ejemplos, la he cuidado con mi vida. Yo he trabajado con ella en el circo, cargaba con mi hija sola porque no tenía una nana o alguien que me apoye a mi lado”, recordó la actriz.

En su declaración, Zanetti subrayó: “He sido una mamá extrema porque, obviamente, al ser madre soltera he tenido que preocuparme de que a ella no le pase nada malo”. Para la actriz, el principal logro personal se refleja en la independencia y los valores de su hija, aspectos que reconoce como resultado directo de su entrega diaria.

