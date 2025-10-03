Mariela Zanetti responde a quienes la tildaron de “mala madre”: “Si esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí y ella lo sabe”. Video: Habla Chino

Mariela Zanetti mostró su indignación ante las acusaciones que la señalaron como “mala madre”. La actriz y comediante defendió con firmeza su rol materno, asegurando que el desarrollo y los logros de su hija mayor, Gamille Ode, son resultado directo de su esfuerzo y dedicación.

“Si esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí y ella lo sabe”, afirmó Zanetti en el programa ‘Habla Chino’, explicando el dolor y la injusticia que sintió al ser cuestionada en su faceta más íntima.

“Lo que me deprimió, lo que sentí que era prácticamente injusto y me dolió en el alma, por todos los sacrificios y todo el trabajo que me ha costado, ha sido que me digan mala madre”, expresó en conversación con Aldo Miyashiro, conductor del programa.

La controversia se desató en junio de 2025, cuando un altercado familiar entre su actual esposo, Javier Blondet, y su expareja, Farid Ode, se hizo público a través de un video difundido en ‘Magaly TV La Firme.

Las críticas en redes sociales y programas de espectáculos no tardaron en aparecer, apuntando a Zanetti por su postura durante el conflicto y por supuestamente priorizar a su pareja sobre su hija. La actriz relató que los comentarios la llevaron a un estado de depresión.

Mariela Zanetti se sincera cómo es como madre

Lejos de esquivar el tema, Zanetti ha hecho pública su visión sobre la maternidad y los valores que ha intentado transmitir a su hija. En sus declaraciones, la actriz ha insistido en que su papel como madre soltera, durante los primeros años con su hija, la llevó a asumir una postura estricta y protectora.

“He sido una mamá extrema porque, obviamente, al ser madre soltera he tenido que preocuparme de que a ella no le pase nada malo”, explicó la cómica a Miyashiro.

Zanetti detalló que, durante años, equilibró su carrera artística con la crianza de Gamille, sin contar con apoyo doméstico. “Esa niña ha ido a un buen colegio, a una buena universidad, ha tenido los mejores valores, los mejores ejemplos, la he cuidado con mi vida. Yo he trabajado con ella en el circo, cargaba con mi hija sola porque no tenía una nana o alguien que me apoye a mi lado”, relató en el mismo espacio televisivo.

Para la actriz, el esfuerzo invertido en la formación de su hija es incuestionable: “Imagínate lo que es eso y que me digan: ‘Mariella mala madre’. Si esa niña es lo que es hoy por hoy, en este momento, es gracias a mí y ella lo sabe”.

En junio de este año, cuando ocurrió el incidente entre su esposo y el padre de su hija, el entorno cercano a Zanetti también ha salido en su defensa. Según testimonios de la periodista y psicóloga Claudia Mercedes Chávez, destacó su carácter fuerte y su dedicación a sus hijos.

“Mariella Zanetti es una mujer que jamás permitiría que nadie vulnerable la integridad de sus hijos”, afirmó Chávez, amiga cercana a la conductora. Además, personas que han trabajado con la actriz resaltaron su orgullo y constante preocupación por el bienestar de su familia.

Conflicto entre Farid Ode y el esposo de Mariella Zanetti

El origen de la polémica se remonta a junio de 2025, cuando un video difundido por ‘Magaly TV La Firme’ mostró a Farid Ode enfrentando a Javier Blondet por presunto maltrato hacia Gamille Ode.

Según relató Ode, su hija lo contactó llorando para denunciar hostigamiento verbal y psicológico por parte de su padrastro, incluyendo insultos y amenazas relacionadas con su trabajo. Ode aseguró que Blondet nunca mostró afecto hacia Gamille y que la joven se sentía rechazada desde hacía años.

La reacción inicial de Zanetti fue negar cualquier tipo de maltrato en su hogar, calificando el episodio como una “discusión casera” y no como una agresión. “Aquí no existe maltrato, aquí no existe abuso, nada de lo que Farid ha comentado”, declaró frente a Magaly Medina.

La actriz insistió en que su deber como madre es velar por el bienestar de sus hijos y que, de haber presenciado alguna falta de respeto, habría intervenido de inmediato. “Yo tampoco permitiría que él le diga: ‘Oye, idiota de miércoles’ o ‘arrimada’ o cosas así fuertes. Jamás se lo permitiría. Ten por seguro que en ese momento lo agarro a cachetadas y lo boto”, aseguró ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

En medio de la controversia, Gamille Ode publicó un comunicado en sus redes sociales pidiendo respeto y aclarando que la situación fue sacada de contexto.

“No apruebo ningún acto de violencia, venga de quien venga. Pero tampoco voy a quedarme callada mientras se distorsiona la verdad y se daña la imagen de personas que amo. Solo pido respeto. Respeto por nuestra privacidad”, manifestó la joven en sus redes sociales. Gamille también expresó su amor por ambos padres y lamentó la mediatización del conflicto.

El caso sumó un nuevo elemento cuando Sandra Mathews, madre de la media hermana de Gamille, denunció públicamente que Zanetti insultó a su hija menor durante el altercado. Mathews criticó el comentario de la actriz y cuestionó su rol materno: “Me cuesta comprender cómo una madre puede anteponer a una pareja sentimental por encima del bienestar emocional y psicológico de su propia hija”, declaró.

Mariella, por su parte, reconoció que su expresión fue desafortunada, pero negó haber insultado directamente a la adolescente y consideró que el episodio fue malinterpretado. La repercusión mediática y el debate en redes sociales pusieron en tela de juicio la gestión de Zanetti ante la crisis familiar, pero para la conductora, el comportamiento y los logros de su hija son el reflejo de una crianza basada en el cuidado y la educación.