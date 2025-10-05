Perú

Extorsión a transportistas: Mininter preside mesa de trabajo con Fiscalía y PJ para combatir criminalidad

Con la presencia del ministro Carlos Malaver Odias, la cartera del Interior lideró una mesa técnica junto al Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional para enfrentar los delitos de extorsión y homicidios en el sector transporte

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Dos efectivos de la Policía
Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hacen un control de identidad al interior de un bus de transporte público. (Municipalidad de San Miguel)

Tras el paro de transportistas del pasado jueves 2 de octubre, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver Odias, encabezó una importante mesa de trabajo con representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de delinear una estrategia conjunta contra el delito de extorsión y los homicidios que afectan al sector transporte en el país.

La jornada, según la información difundida por el Mininter, reunió a responsables de las principales áreas de decisión de las instituciones involucradas, incluyendo fiscales, altos mandos policiales y funcionarios del sistema judicial.

La finalidad principal fue acordar mecanismos dinámicos para enfrentar la problemática y garantizar soluciones que puedan mantenerse a largo plazo.

Entre los temas abordados, figuraron la importancia de preservar la reserva de identidad de quienes denuncian estos delitos y el refuerzo de la cultura de denuncia, aspectos señalados como claves para debilitar el accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

El ministro Malaver Odias destacó que “con un trabajo articulado, es posible que la población vuelva a confiar en sus instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y Poder Judicial. Este es un paso importante que se refleja en los resultados que vamos mostrando”.

PNP inicia operativo de “Transporte
PNP inicia operativo de “Transporte Público Seguro”, para hacerle frente a los extorsionadores. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Articulación interinstitucional y participación de gremios

La sesión contó también con la presencia del viceministro de Orden InternoMaxfredid Pérez Rodríguez; el teniente general Zenón Santos Loayza Díaz, del Comando de Operaciones Policiales; el general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima; el general Javier Gonzales Novoa, de la Dirección de Telecomunicaciones, Información y Comunicaciones de la PNP; y el general Marco Antonio Conde Cuéllar, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP.

De acuerdo con fuentes del Mininter, uno de los objetivos clave es fortalecer la articulación entre las unidades especializadas de la PNP y los operadores de justicia para agilizar investigaciones y garantizar sentencias efectivas.

Después del encuentro con las autoridades judiciales y policiales, el titular del Ministerio del Interior sostuvo una reunión con representantes de los principales gremios de transportistas de Lima y otras zonas urbanas.

Durante este espacio, se presentó un balance de los avances conseguidos y se expusieron nuevas estrategias que priorizan la coordinación interinstitucional para responder más ágilmente a la inseguridad en las rutas y terminales.

“Dentro de nuestras prioridades hemos puesto al gremio de transporte, porque es el motor que impulsa todas las demás actividades. No solo las del día a día de nuestros ciudadanos, sino también el desarrollo de toda la actividad económica del país”, remarcó el titular de la cartera del Interior.

Refuerzo policial y acciones preventivas

En las intervenciones ante los gremios, las autoridades del Mininter enfatizaron que el combate a la extorsión incluye la intensificación de patrullajes preventivos y la realización de operativos focalizados, principalmente en los corredores viales más expuestos.

Según explicó el despacho ministerial, continuarán las reuniones periódicas de coordinación y monitoreo para dar seguimiento al impacto de las medidas aplicadas y ajustar las estrategias de acuerdo a la realidad de cada zona.

Temas Relacionados

MininterTransporte públicoFiscalíaPNPExtorsiónperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina defiende a periodista y condena amenaza de la congresista Kira Alcarraz: “Desubicada”

La conductora de espectáculos criticó duramente la actitud de la parlamentaria y calificó su actitud de “grave”, defendiendo el trabajo periodístico

Magaly Medina defiende a periodista

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López se lesiona durante ensayos y deberá usar muletas

La representante peruana sufrió una caída durante los ensayos del MGI y envió un emotivo mensaje sobre su estado de salud.

‘Miss Grand International 2025′: Flavia

Del fuego ancestral a la mesa contemporánea: Jaime Pesaque reafirma su visión de la cocina con el legado de Mayta y Sapiens

Defensor del producto local y del trabajo artesanal, el chef peruano apuesta por una cocina que honra la tradición mientras mira al futuro

Del fuego ancestral a la

“Constelaciones Incas”: el proyecto del IGP que revela cómo los pueblos del Tahuantinsuyo hallaron sabiduría en las sombras de la Vía Láctea

Infobae Perú visitó el Planetario Nacional, un espacio que combina ciencia, historia y asombro. Los visitantes descubren cómo los antiguos peruanos hallaron en los cosmos una guía para la vida y un reflejo de su relación con la naturaleza

“Constelaciones Incas”: el proyecto del

Gana Diario del sábado 4 de octubre: descubre los ganadores del último sorteo

Como cada sábado, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4359

Gana Diario del sábado 4
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Manifestantes rechazaron la presencia del

Manifestantes rechazaron la presencia del ministro de Agricultura y Gobernador de Ayacucho a la salida de la audiencia agraria

Litigios abiertos ante la CIADI costaría al Perú 10 mil millones de dólares, es decir, la suma de presupuestos del Minsa y Minedu

Juez Richard Concepción Carhuancho es amonestado por la ANC del Poder Judicial

Avanza proyecto de ley que elimina la palabra ‘género’ en el Estado: Comisión aprueba propuesta impulsada por Renovación Popular

Rafael López Aliaga inicia campaña sin haber renunciado a la MML: anuncia tren de Tumbes a Tacna y reducción de ministerios

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina defiende a periodista

Magaly Medina defiende a periodista y condena amenaza de la congresista Kira Alcarraz: “Desubicada”

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López se lesiona durante ensayos y deberá usar muletas

Pedro Infante de ‘Yo Soy’: De entrenador y fisicoculturista a imitador de ‘El ídolo de México’

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Ivana Yturbe confirma a Christian Cueva en su boda, pero no a Pamela Franco: “Es mi matrimonio y se trata de mí”

DEPORTES

‘Loco’ Vargas eligió a Claudio

‘Loco’ Vargas eligió a Claudio Pizarro por encima de Paolo Guerrero: “Es el goleador histórico de la selección, pero me quedo con mi ‘capi’”

Sergio Peña reveló que se sorprendió al no ser convocado a la selección peruana por Manuel Barreto: “No me tiene que dar explicaciones”

Ignacio Buse inicia su camino hacia el Top 100 en Challenger de Valencia: debutará ante español Pablo Llamas, a quien venció un mes atrás

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: partido en el Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El Perú en la nieve: ‘Dito’ Chávez clasifica a la Copa del Mundo y sueña con los Juegos Olímpicos de Invierno 2026