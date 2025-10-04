Perú

Golpe contra la minería ilegal en la selva peruana: FF.AA. y PNP destruyen campamentos en Madre de Dios

Durante una intervención en los sectores Balata y Azul, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional destruyeron estructuras, maquinaria y suministros empleados para la minería ilegal, bajo la supervisión de la Fiscalía Ambiental y el Sernanp

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
FF.AA. y PNP destruyen campamentos
FF.AA. y PNP destruyen campamentos y equipos usados para minería ilegal en Madre de Dios.

Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) demolió seis campamentos rústicos y equipos empleados en minería ilegal en los sectores Balata y Azul.

Las acciones tuvieron lugar en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, según confirmaron voceros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Durante el despliegue, se identificaron y destruyeron 19 motos lineales, siete motores, seis balsas, seis timbos de combustible, una carguera y dos bombas de succión de agua, así como una traca mecánica y otros materiales relacionados con la extracción ilícita de oro, una actividad que se extiende como una enorme red bajo la selva.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Ministerio Público supervisó todas las acciones, asegurando la destrucción inmediata de lo incautado y la correcta aplicación de los procedimientos.

En sus declaraciones, la FEMA subrayó: “Cada operativo busca frenar la degradación ambiental dentro de las reservas nacionales”.

Conforme al Decreto Legislativo n.°1100,
Conforme al Decreto Legislativo n.°1100, todo lo incautado fue destruido in situ, como parte de las medidas que regulan las interdicciones contra la minería ilegal en el país. (Foto: El Peruano)

Acciones coordinadas y defensa ambiental

La intervención contó con la coordinación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), reforzando la importancia del trabajo integrado entre fuerzas del orden y entidades ambientales.

El Comando Operacional del Sur destacó “la defensa de la Amazonía y el cumplimiento de la ley requieren un esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado”.

El Gobierno Nacional ha reiterado que “las actividades de interdicción buscan proteger los recursos naturales, preservar la biodiversidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades locales”, según comunicó el sector Defensa.

Las autoridades señalan que la vigilancia y la cooperación seguirán vigentes en las zonas más vulnerables, manteniendo la atención sobre los principales focos de minería ilegal en la Amazonía peruana.

Situación de la minería ilegal en Perú

La minería ilegal en Perú continúa representando un desafío para el Estado y las comunidades afectadas. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, para septiembre de 2024, los conflictos socioambientales vinculados a la minería constituyeron el 32,5 % de los casos reportados en el país.

La presión sobre la Amazonía peruana es notoria, donde la destrucción de 18.421 hectáreas de bosque se ha atribuido a esta actividad solo entre 2021 y 2022.

La entidad nacional ha subrayado el vínculo entre la minería ilícita y el crimen organizado, y ha intensificado la supervisión de gobiernos regionales y fiscalías ambientales para frenar estas operaciones.

Durante el 2025, regiones como LoretoArequipa y La Libertad fueron escenario de nuevos conflictos sociales relacionados con la minería ilegal. La Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del Bajo Tigre, en Loreto, exigió acciones para retirar dragas que operan irregularmente sobre el río Tigre.

Además, la Defensoría alertó sobre las limitaciones existentes en el control y la fiscalización de explosivos, favoreciendo la creación de un mercado negro que abastece actividades de minería ilegal y redes criminales.

El Estado, a través de estrategias interinstitucionales, busca fortalecer la protección ambiental y garantizar la seguridad de las comunidades.

La inclusión de regiones como Amazonas en el programa presupuestal 128 representa parte de los esfuerzos para asignar recursos destinados a la lucha contra la minería ilegal y la preservación de los ecosistemas afectados por esta actividad.

Temas Relacionados

PNPFF.AA.Minería ilegalMadre de Dios

Más Noticias

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: campanazo dio inicio al primer recorrido del Cristo moreno

Cientos de fieles llegaron a la iglesia Las Nazarenas para la misa matutina y aguardaron la salida del anda que recorrerá el Centro de Lima

Procesión del Señor de los

Digemid retiró lote de medicamento inyectable por falla en la calidad y exhorta a evitar usarlo

De acuerdo con la entidad adscrita al Minsa, el resultado arroja que el lote no está “conforme para el ensayo de partículas extrañas visibles

Digemid retiró lote de medicamento

ADT derrotó 3-2 a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025: goles y resumen del partido

El elenco ‘cervecero’ y el ‘vendaval’ protagonizaron uno de los partidos más reñidos de la jornada 13 de esta segunda fase. Revive el minuto a minuto y todas las incidencias

ADT derrotó 3-2 a Sporting

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal y Cusco FC fueron derrotados en esta jornada. Universitario tiene la chance de estirar su ventaja en la clasificación. Revisa cómo marcha tu equipo

Tabla de posiciones de la

Fonavi: Este es el monto mínimo de aportes a acreditar para ser parte de nuevas devoluciones

Las listas y grupos de reintegro del Fonavi siempre tienen un monto mínimo de pago. Este tiene origen en que ese es la cantidad necesaria mínima que deben acreditar los exfonavistas para recibir devolución

Fonavi: Este es el monto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Litigios abiertos ante la CIADI

Litigios abiertos ante la CIADI costaría al Perú 10 mil millones de dólares, es decir, la suma de presupuestos del Minsa y Minedu

Juez Richard Concepción Carhuancho es amonestado por la ANC del Poder Judicial

Avanza proyecto de ley que elimina la palabra ‘género’ en el Estado: Comisión aprueba propuesta impulsada por Renovación Popular

Rafael López Aliaga inicia campaña sin haber renunciado a la MML: anuncia tren de Tumbes a Tacna y reducción de ministerios

Fiscal Elizabeth Peralta se quiebra y pide se revoque su prisión preventiva: “Se ha resquebrajado mi salud”

ENTRETENIMIENTO

Ivana Yturbe confirma a Christian

Ivana Yturbe confirma a Christian Cueva en su boda, pero no a Pamela Franco: “Es mi matrimonio y se trata de mí”

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer: “Tengo estómago”

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López entre las favoritas de Mr. Nawat para ganar la corona

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Magaly Medina y su fuerte crítica al streamer Neutro tras ser detenido en República Dominicana: “Hacen todo por vistas”

DEPORTES

ADT derrotó 3-2 a Sporting

ADT derrotó 3-2 a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025: goles y resumen del partido

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Golazo de Mauro Da Luz para hat-trick y remontada de ADT ante Sporting Cristal por Liga 1 2025

Golazo de Leandro Sosa para la remontada de Sporting Cristal vs ADT en apenas siete minutos en duelo por Liga 1 2025

Entradas Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar boletos para el clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025