Corredor Azul extenderá su horario de funcionamiento desde este lunes 6 de octubre, anunció la ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que las rutas 301 y 305 del Corredor Azul ofrecerán atención ampliada, beneficiando a miles de usuarios que requieren movilizarse en horario nocturno

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunicó la decisión de ampliar el horario del Corredor Azul hasta la medianoche.

Esta medida, que entra en vigencia el lunes 6 de octubre, responde a la necesidad de facilitar la movilidad de quienes estudian o trabajan hasta altas horas de la noche y disminuir el uso del transporte informal en la capital.

Según detalló la ATU, “con esta ampliación, los usuarios podrán trasladarse de forma segura y acceder a un servicio formal durante más tiempo”.

Las rutas afectadas son la 301 y la 305. La primera operará de lunes a sábado desde las 5 a.m. hasta las 12 a.m., y los domingos hasta las 11 p.m.

La segunda funcionará los miércoles, jueves y viernes desde las 5 a.m. hasta las 12 a.m., y de sábado a martes hasta las 11 p.m. Ambas rutas mueven diariamente a más de 49 mil usuarios, quienes serán los directamente beneficiados con la ampliación del servicio.

Detalles de las rutas y tarifas

El recorrido del servicio 301 inicia en la intersección de las avenidas Prolongación Amancaes y 24 de Junio, en el Rímac, y concluye en la plaza Butters, en Barranco.

Por su parte, la ruta 305 sale desde la avenida Prolongación Alcázar, en el paradero Condominios, y finaliza en la avenida Arequipa con calle 2 de Mayo, en Miraflores.

El costo del pasaje se mantiene en S/ 2.40 para adultos y S/ 1.20 para el medio pasaje, que pueden abonarse utilizando las tarjetas Metropolitano o Lima Pass.

Respecto a la finalidad de la medida, la ATU remarcó que “la ampliación busca reducir la exposición de los pasajeros al transporte no autorizado y brindar alternativas seguras a la población”.

La nueva disposición alcanza a usuarios habituales y busca beneficiar a trabajadores, estudiantes y ciudadanos que requieren alternativas de traslado en horario nocturno en el eje de la capital.

Recarga de tarjetas con Plin

Desde el sábado 27 de septiembre, los usuarios de los Corredores Complementarios Rojo, Azul y Morado cuentan con la posibilidad de recargar sus tarjetas a través del aplicativo Plin, una herramienta que la ATU incorporó como parte de su plan piloto.

Esta alternativa busca modernizar el sistema de pago y facilitar el acceso a medios electrónicos, optimizando el tiempo y mejorando la experiencia del pasajero.

La modalidad ya venía operando para los usuarios del Metropolitano, quienes han realizado alrededor de dos millones de recargas a través de Plin desde el lanzamiento de la opción móvil en marzo.

La función permite elegir la opción “Recargar transporte” en la app y, tras la operación, se debe activar el saldo en los validadores ubicados en los buses. Un indicador sonoro de tres beeps confirma que la transacción fue exitosa, aportando claridad y seguridad al proceso.

El monto mínimo de recarga diaria es de S/1 y el máximo asciende a S/200, lo que responde tanto a usuarios ocasionales como a quienes requieren mayor saldo para traslados frecuentes. Esta disposición amplía el acceso a soluciones digitales adaptadas a las necesidades del usuario limeño.

