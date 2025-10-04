Perú

Avanza proyecto de ley que elimina la palabra ‘género’ en el Estado: Comisión aprueba propuesta impulsada por Renovación Popular

El dictamen que sustituye la actual Ley de Igualdad de Oportunidades fue aprobado en la Comisión de la Mujer, pese a advertencias de que recorta derechos y desconoce tratados internacionales

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
Milagros Jáuregui y su polémica
Milagros Jáuregui y su polémica declaración sobre la comunidad LGBTIQ+: “No podemos permitir que el ser humano se comporte como animal”| Andina

La Comisión de Mujer y Familia del Congreso aprobó este viernes el dictamen del Proyecto de Ley 8731, que propone derogar la actual Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y reemplazarla por una nueva normativa que elimina el enfoque de género, excluye el reconocimiento de la diversidad y restringe la participación de organizaciones de la sociedad civil en procesos de formación estatal.

La iniciativa, presentada por la bancada de Renovación Popular, bajo liderazgo de la congresista María de los Milagros Jáuregui, fue aprobada con nueve votos a favor y solo uno en contra. Entre sus puntos más controversiales está el reemplazo de toda mención a “género”, lo cual ha generado preocupación en diversos sectores por el retroceso normativo que implicaría.

Así votaron las bancadas a
Así votaron las bancadas a favor del dictamen del Proyecto de Ley 8731, que busca "igualdad" entre hombres y mujeres. (Elaboración Infobae Perú)

¿Qué plantea el nuevo proyecto?

El proyecto propone una serie de cambios sustanciales respecto a la ley vigente. Por un lado, sustituye el “enfoque de género” por una visión basada únicamente en sexo biológico, excluyendo cualquier referencia a identidad o diversidad de género.

También, limita la interpretación de la discriminación solo a lo establecido en la Constitución peruana, dejando de lado los tratados internacionales ratificados por el Estado.

Por otro lado, la ley asegura promover el “lenguaje inclusivo”, pero restringe el uso de desdoblamientos como “niños y niñas” cuando existe un término genérico. Este aspecto va de la mano con leyes aprobadas en el pasado que eliminaron este tipo de prácticas.

Además, dispone que el Ministerio de la Mujer elabore un nuevo Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades cada cinco años.

Violencia de género, violencia de
Violencia de género, violencia de pareja, feminicidio - Perú - 03 de septiembre (Quadratín Oaxaca)

Estas organizaciones no podrán realizar capacitaciones en el Estado

La legislatura propuesta por Renovación Popular busca prohibir la participación de ONGs en la capacitación de operadores de justicia si tienen miembros involucrados en litigios nacionales o internacionales, para así evitar conflictos de interés.

Además, el documento planea eliminar toda referencia a educación sexual integral, reemplazándola por la garantía del derecho de los padres a una educación basada en sus “convicciones morales y religiosas”. El argumento detrás es que introduce temas de diversidad de género y orientaciones sexuales “no pertinentes a la igualdad de oportunidades”.

Alertas en el Congreso

Durante el debate en la comisión, la congresista Isabel Cortez expresó su oposición al dictamen. “Se está proponiendo una nueva ley de Igualdad de Oportunidades sin un balance ni la justificación necesaria. En lugar de mejorar la ley actual, se está distorsionando y suprimiendo toda referencia al término género”.

Además, la congresista advirtió que se estarían vulnerando tratados internacionales que el Perú ha ratificado. Justamente, señala, que son estas organizaciones las que reconocen las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, especialmente en ámbitos rurales, laborales y políticos, y que ahora sería dejados de lado. “La ley no tiene que ver con religión ni cultura, sino con derechos”.

La fusión del MIMP con
La fusión del MIMP con el MIDIS significaría un retroceso en las políticas de igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres. - Crédito: MIMP/Manuela Ramos

Un proyecto con respaldo del Ministerio de la Mujer

En su defensa, la congresista María Jáuregui afirmó que el proyecto busca otorgar a las mujeres el mismo valor que los hombres. “No debemos estar subyugadas a ningún tipo de ley. Este proyecto está enfocado en darle a la mujer lo que merece, la igualdad con el hombre”.

Asimismo, argumentó ante las críticas que la propuesta fue trabajada “con el grupo técnico del Ministerio de la Mujer”, por lo que tendría su respaldo.

Su colega Alejandro Muñante también intervino en la sesión para enfatizar que esta ley “establece lo que es la mujer”.

Alejandro Muñante y Milagros
Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui impulsaron el evento en el Congreso. Foto: Renovación Popular - Facebook

Temas Relacionados

Comisisón de la Mujer y FamiliaMilagros JáureguiIsabel CórtezCongreso de la RepúblicaIgualdad de géneroMIMPperu-politica

Más Noticias

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Clima en Tarapoto: probabilidad de

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Conoce el pronóstico del clima

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El elenco ‘cervecero’ y el ‘vendaval’ protagonizarán uno de los partidos más reñidos de la jornada 13 de esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs ADT EN

Gol de Santiago González con certera definición en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2025

El atacante ‘rimense’ igualó el marcador en Tarma con una aparición precisa en el área, tras un gran centro de Nicolás Pasquini

Gol de Santiago González con

ATU: Aerodirecto Sur y Centro modificarán sus rutas desde este domingo 5 de octubre por obras de la Línea 4 en la av. Faucett

El cierre parcial de la avenida Elmer Faucett, provocado por la construcción de la estación Carmen de la Legua para la Línea 4 del Metro de Lima, obligará a que los servicios Aerodirecto Sur y Centro, junto con más de 50 rutas de transporte público, ajusten su recorrido a partir del 5 de octubre, alterando la movilidad entre Lima y el Callao

ATU: Aerodirecto Sur y Centro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez Richard Concepción Carhuancho es

Juez Richard Concepción Carhuancho es amonestado por la ANC del Poder Judicial

Rafael López Aliaga inicia campaña sin haber renunciado a la MML: anuncia tren de Tumbes a Tacna y reducción de ministerios

Fiscal Elizabeth Peralta se quiebra y pide se revoque su prisión preventiva: “Se ha resquebrajado mi salud”

Francisco Tudela: “El Perú es el país del lawfare”

ANC del PJ pide a la JNJ destituir a jueza Paola Valdivia por insultar a Beto Ortiz e intentar frenar reportaje

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel es criticada

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer: “Tengo estómago”

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López entre las favoritas de Mr. Nawat para ganar la corona

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Magaly Medina y su fuerte crítica al streamer Neutro tras ser detenido en República Dominicana: “Hacen todo por vistas”

Johanna San Miguel y Katia Palma protagonizan ‘pelea’ en Pachacamac: video se vuelve viral

DEPORTES

Sporting Cristal vs ADT EN

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Santiago González con certera definición en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2025

Gol de Mauro Da Luz para el 1-0 de ADT tras pasividad defensiva de Sporting Cristal por Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario de Deportes estrenará camiseta morada en honor al Señor de los Milagros en partido vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2025