Perú

Sujeto se hacía pasar como pasajero para robar a pasajeros de bus

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Christian Hidalgo abordaba los vehículos, observaba a los pasajeros distraídos y robaba los celulares aprovechando cualquier descuido

Por Alejandro Aguilar

Sujeto se hacía pasar como pasajero para robar a pasajeros de bus (Créditos: Panamericana TV)

Christian Mala suerte Hidalgo fue detenido por el grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de haber protagonizado una serie de robos en unidades de transporte público. Su modus operandi consistía en simular ser un pasajero más, mezclándose entre la gente para después arrebatar celulares en el momento más inesperado.

El hombre narró a los efectivos que se dedicó a estos delitos tras quedarse sin trabajo debido a que no le renovaron su contrato. Por eso, optó por una “actuación” que consistía en pasar desapercibido y esperar el descuido ideal de sus víctimas, según se observa en la nota periodística del programa Buenos días Perú de Panamericana Televisión.

Las cámaras de seguridad de diferentes rutas captaron su modo de operar. Subía a los autobuses con aparente tranquilidad, pagaba el pasaje y observaba atentamente a quienes viajaban distraídos con sus teléfonos móviles.

La Policía Nacional informó que este tipo de robos es común en el transporte público, motivo por el cual mantienen vigilancia especial en zonas de riesgo y han identificado que Hidalgo actuaba tanto en buses como en coasters y combis - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

En cuestión de segundos, aprovechaba un movimiento en falso de la víctima para sustraer el dispositivo y descender rápidamente del vehículo, desapareciendo entre la multitud.

La Policía Nacional, a través de declaraciones del coronel Pedro Rojas, confirmó que este tipo de robos es frecuente en las líneas de transporte público. Por ese motivo, existen operativos de vigilancia en zonas consideradas de alto riesgo. El seguimiento y la recopilación de imágenes permitieron identificar a Hidalgo no solo en buses, sino también operando en coasters y combis.

El grupo Terna, encargado de patrullar y realizar investigaciones encubiertas, fue clave para ubicar y detener al sujeto. La intervención se realizó en el distrito de San Juan de Miraflores, donde también se encontraba una de las personas que denunció el robo de su celular. La víctima relató que, mientras esperaba respuesta a un mensaje importante por motivos de salud, el ladrón ingresó al transporte y en segundos le arrebató el teléfono de las manos.

Christian “Mala Suerte” Hidalgo fue capturado por el grupo Terna tras cometer varios robos de celulares en el transporte público, utilizando estrategias para pasar inadvertido entre los pasajeros - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Durante la pesquisa, se comprobó que Christian Mala suerte Hidalgo ya contaba con antecedentes por el mismo delito. Tras su detención, el celular sustraído fue recuperado y entregado a su dueña, mientras que el acusado permanece bajo custodia para la investigación correspondiente.

Inseguridad ciudadana

Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, señaló ante la Comisión de Presupuesto del Congreso que el Gobierno mantendrá su apoyo enfocado en incrementar los recursos destinados a la Policía Nacional del Perú.

La administración central reafirma así su objetivo de priorizar la seguridad ciudadana, respaldando las acciones de la PNP para combatir la delincuencia en el territorio nacional.

“Sí hay recursos. La Policía Nacional tiene un presupuesto asignado y, obviamente, siempre surgen algunas necesidades adicionales. Cuando ello se da, lo que utilizamos es la reserva de contingencia, como una excepción. Pero en general no hay problemas ahorita de recursos con la Policía”, mencionó.

La precisión se produce mientras siguen las discusiones sobre la cantidad de recursos destinados a la Policía y la presión social por respuestas más eficaces frente a la inseguridad.

El titular del MEF indicó que la Policía Nacional cuenta con la posibilidad de acceder a la reserva de contingencia en casos excepcionales, lo que permite disponer de fondos adicionales en situaciones de emergencia.

