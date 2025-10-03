Patricia Benavides seguirá como fiscal suprema: Fracasa último intento para suspenderla

La exfiscal de la Nación Patricia Benavides continuará ejerciendo como fiscal suprema, cargo del que fue inicialmente destituida por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero restituida de manera cuestionada por 6 de los 7 nuevos consejeros. El Poder Judicial rechazó el último recurso del Ministerio Público con el que buscaban que sea suspendida por presuntamente haber interferido en la labor del Equipo Especial Cuellos Blancos.

Como se recuerda, por este caso, en junio de este año, el exjuez supremo provisional Segismundo León impuso una suspensión por 24 meses a Benavides. Sin embargo, en apelación, la Sala Suprema Penal Permanente revocó el fallo de primera instancia, argumentado, sobre todo, que la medida no puede proceder porque el Congreso la había blindado al enviar al archivo la denuncia constitucional que se presentó por esta investigación.

Justamente, contra esta decisión de segunda instancia, el Ministerio Público planteó un recurso de casación, donde buscaba que se determine si la suspensión contra altos funcionarios con antejuicio político, como Patricia Benavides, podría proceder incluso en etapa preliminar y en pleno trámite de una denuncia constitucional.

Corte Suprema rechaza casación para suspender a Patricia Benavides.

La Suprema se reafirma

Sin embargo, el tribunal que preside el juez supremo César San Martín resolvió que el recurso “no resulta atendible” porque se trata de una decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, "decisión que no puede ser recurrida (impugnada) por ningún medio impugnatorio por ser el último grado de la jurisdicción penal ordinaria".

“Siendo la normatividad clara y precisa respecto a la inadmisión del recurso de casación, el presente recurso no puede ser aceptado”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.

En realidad, la Corte Suprema se reafirma al no aceptar casaciones contra resoluciones emitidas por la sala suprema que lidera César San Martín. Ya lo habían intentado anteriormente el expresidente Pedro Castillo y su prófugo exministro Juan Silva, pero la respuesta siempre fue la misma: no procede recurso alguno contra decisiones de la Sala Penal Permanente.

Patricia Benavides en la sala de audiencias de la JNJ. Infobae Perú / Captura: Andina.

La demanda de Delia Espinoza

Cabe precisar que la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de amparo contra la resolución de la JNJ que anuló la destitución de Patricia Benavides y ordenó su reposición como titular del Ministerio Público.

Inicialmente, la demanda buscaba la nulidad de toda la resolución, incluida la restitucicón de Benavides; sin embargo, luego se precisó que únicamente iba dirigido contra el artículo que ordenaba que regrese como fiscal de la Nación. Así lo expresó el abogado de Espinoza, el letrado Luciano López, durante la audiencia del 26 de setiembre.

López explicó que dicho apartado de la resolución de la JNJ debe ser declarado nulo porque vulnera los derechos de Espinoza y ha servido para iniciarle un proceso disciplinario con miras a una posible destitución y apartarla del cargo por 6 meses.

El juez Juan Torres Tasso, del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, escuchó a Luciano López, a la Procuraduría Pública de la Junta y al abogado de Patricia Benavides, el doctor Humberto Abanto. La decisión de primera instancia está pendiente de ser emitida.