Perú

Patricia Benavides seguirá como fiscal suprema: Fracasa último intento para suspenderla

Fiscalía presentó una casación contra la decisión que revocó la suspensión de la exfiscal de la Nación, pero la Corte Suprema no la admitió

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar

La exfiscal de la Nación Patricia Benavides continuará ejerciendo como fiscal suprema, cargo del que fue inicialmente destituida por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero restituida de manera cuestionada por 6 de los 7 nuevos consejeros. El Poder Judicial rechazó el último recurso del Ministerio Público con el que buscaban que sea suspendida por presuntamente haber interferido en la labor del Equipo Especial Cuellos Blancos.

Como se recuerda, por este caso, en junio de este año, el exjuez supremo provisional Segismundo León impuso una suspensión por 24 meses a Benavides. Sin embargo, en apelación, la Sala Suprema Penal Permanente revocó el fallo de primera instancia, argumentado, sobre todo, que la medida no puede proceder porque el Congreso la había blindado al enviar al archivo la denuncia constitucional que se presentó por esta investigación.

Justamente, contra esta decisión de segunda instancia, el Ministerio Público planteó un recurso de casación, donde buscaba que se determine si la suspensión contra altos funcionarios con antejuicio político, como Patricia Benavides, podría proceder incluso en etapa preliminar y en pleno trámite de una denuncia constitucional.

Corte Suprema rechaza casación para
Corte Suprema rechaza casación para suspender a Patricia Benavides.

La Suprema se reafirma

Sin embargo, el tribunal que preside el juez supremo César San Martín resolvió que el recurso “no resulta atendible” porque se trata de una decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, "decisión que no puede ser recurrida (impugnada) por ningún medio impugnatorio por ser el último grado de la jurisdicción penal ordinaria".

“Siendo la normatividad clara y precisa respecto a la inadmisión del recurso de casación, el presente recurso no puede ser aceptado”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.

En realidad, la Corte Suprema se reafirma al no aceptar casaciones contra resoluciones emitidas por la sala suprema que lidera César San Martín. Ya lo habían intentado anteriormente el expresidente Pedro Castillo y su prófugo exministro Juan Silva, pero la respuesta siempre fue la misma: no procede recurso alguno contra decisiones de la Sala Penal Permanente.

Patricia Benavides en la sala
Patricia Benavides en la sala de audiencias de la JNJ. Infobae Perú / Captura: Andina.

La demanda de Delia Espinoza

Cabe precisar que la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de amparo contra la resolución de la JNJ que anuló la destitución de Patricia Benavides y ordenó su reposición como titular del Ministerio Público.

Inicialmente, la demanda buscaba la nulidad de toda la resolución, incluida la restitucicón de Benavides; sin embargo, luego se precisó que únicamente iba dirigido contra el artículo que ordenaba que regrese como fiscal de la Nación. Así lo expresó el abogado de Espinoza, el letrado Luciano López, durante la audiencia del 26 de setiembre.

López explicó que dicho apartado de la resolución de la JNJ debe ser declarado nulo porque vulnera los derechos de Espinoza y ha servido para iniciarle un proceso disciplinario con miras a una posible destitución y apartarla del cargo por 6 meses.

El juez Juan Torres Tasso, del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, escuchó a Luciano López, a la Procuraduría Pública de la Junta y al abogado de Patricia Benavides, el doctor Humberto Abanto. La decisión de primera instancia está pendiente de ser emitida.

Temas Relacionados

Patricia BenavidesFiscalía de la NaciónPoder JudicialLos Cuellos Blancos del Puertoperu-politica

Más Noticias

Entradas gratuitas al Parque de las Leyendas para este 04 de octubre: conoce quiénes pueden ingresar gratis

El zoológico, en sus sedes de San Miguel y Huachipa, prepara grandes sorpresas para este sábado por el Día Mundial de los Animales

Entradas gratuitas al Parque de

Dos adolescentes llevan cinco días desaparecidos en el Callao: Madres piden ayuda para ubicarlos

Las madres de los adolescentes resaltaron que no han logrado establecer comunicación ni rastrear los teléfonos de sus hijos, por lo que piden a la PNP a agilizar su búsqueda

Dos adolescentes llevan cinco días

Pedro García cuestionó la falta de referentes en la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile en amistoso: “¿Y el liderazgo?"

El periodista deportivo resaltó el poco interés de los hinchas por conocer la lista de convocados para enfrentar a los ‘mapochos’ el próximo viernes 10 de octubre en Santiago

Pedro García cuestionó la falta

Hallan un cocodrilo de dos metros en un criadero de langostas en Tumbes

Un joven ejemplar de cocodrilo de Tumbes fue rescatado por autoridades agrícolas tras ingresar a una piscina de cría de langostinos, hecho que activó protocolos de emergencia

Hallan un cocodrilo de dos

Esposa de Ángel Calvo, titiritero de ‘Nicolasa’, lo acusa de dejarla en la calle, y él se defiende: “Ya me botaron de TV Perú”

Eva María Nava denunció que el titiritero Ángel Calvo le impide ingresar al hogar familiar y no le permite sacar pertenencias ni documentos. El artista sostiene que ella cuenta con su propia casa y que existe una medida de protección

Esposa de Ángel Calvo, titiritero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo pide que el

Pedro Castillo pide que el Congreso pague su pensión vitalicia mientras se resuelve apelación

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Dina Boluarte se pronuncia contra paro de transportes y minimiza su impacto: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

Congreso apeló orden de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo: estos son los argumentos y el porqué rechazan comparación con Alberto Fujimori

César Acuña sobre posible postulación de Juan José Santiváñez con APP: “Se tiene que buscar gente que sume y no reste”

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Ángel Calvo, titiritero

Esposa de Ángel Calvo, titiritero de ‘Nicolasa’, lo acusa de dejarla en la calle, y él se defiende: “Ya me botaron de TV Perú”

Bárbara Mori: su protagónico en ‘Mistura’, el cariño eterno por Christian Meier y lo que ‘Rubí’ significa en su vida: “Me trajo alegrías y sombras”

Concierto de Shakira en Perú: Susy Díaz confirma que vivirá la experiencia ‘Camina con la Loba’ junto a la cantante

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

Magaly Medina pone en duda embarazo de la ‘prima’ de Josimar tras rinoplastia: “¿No que estaba embarazada?”

DEPORTES

Pedro García cuestionó la falta

Pedro García cuestionó la falta de referentes en la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile en amistoso: “¿Y el liderazgo?"

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut de Manuel Barreto como DT de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó

Melgar derrotó 2-0 a Cienciano en Arequipa por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025: goles y resumen del partido

Reimond Manco lanzó dura crítica a la convocatoria de Manuel Barreto para Perú vs Chile: “La selección no es un club para probar jugadores”