Llamadas ‘spam’ podrán ser identificadas por el prefijo 500, según proyecto del MTC

Así se podrán identificar si te llama un número para venderte un producto o servicio. - Crédito Difusión

Histórico. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó su propuesta para el código identificador para las llamadas publicitarias, a fin de seguir lo dispuesto por la Ley que busca acabar con las llamadas spam en Perú.

Sin embargo, la medida viene con demora. El pasado julio venció el plazo para que el Gobierno publicará la normativa adicional ya aprobada. ¿Más vale tarde que nunca?

Si bien aún la norma no entrará en vigencia hasta que pase el periodo en que el MTC reciba comentarios, este proyecto de resolución aprobaría el nuevo prefijo para las llamadas publicitarias. Ahora tendrán que estar identificadas con un 500 al inicio: “500 XXX XXX".

En desarrollo...