La insólita explicación del abogado de ‘Pequeño J’ sobre su fuga: “Salió de Argentina porque su nombre salía en medios, es inocente”

Dictan prisión preventiva para el Pequeño J y lo envían a penal de Cañete

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, cumplirá nueve meses de prisión preventiva en la cárcel Nueva Cantera Imperial, en la provincia de Cañete, en la región de Lima. El abogado del detenido, Marcos Sandoval, apeló la decisión y pidió que se cambie el centro penitenciario a Ancón I, aunque esto fue negado.

Un hecho que llamó la atención durante la audiencia del Poder Judicial fue cuando la defensa del acusado expresó sus argumentos. El letrado justificó la fuga de su cliente de Argentina en la presunta amplia difusión de su identidad en los medios de comunicación, especialmente en la televisión.

En ese sentido, insistió en la inocencia de Valverde Victoriano, quien enfrenta una acusación como autor intelectual del triple asesinato de tres mujeres en ese país, y solicitó que se le conceda la libertad bajo comparecencia mientras se resuelve su situación.

Sandoval explicó que su patrocinado, de veinte años, se encontraba solo en territorio argentino, sin familiares que pudieran asistirlo en caso de una detención.

El proceso judicial contra el presunto autor intelectual del crimen de las tres jóvenes argentinas abre un nuevo debate sobre la infraestructura penitenciaria en el Perú. | Composición: EC/ Infobae Perú

“Al ver su nombre y apellidos en la televisión Crónica de Argentina, él optó por la idea de que en Argentina no tenía ninguna familia. Si lo detenían, ¿quién lo iba a ver en la cárcel? ¿Quién le pondría un abogado?”, aseguró.

Por otro lado, rechazó la acusación de triple homicidio, asegurando que su cliente no participó en los hechos y que la imputación se basa en la cobertura mediática más que en una investigación objetiva.

“Lo que buscan es prácticamente meterlo preso sin llevar adelante una investigación clara, objetiva de los hechos que han ocurrido”, sostuvo el representante legal, quien además cuestionó la premura con la que se pretende procesar la extradición.

Pequeño J en la audiencia donde se determinará si va a prisión preventiva.

Por ello, recomendó que el proceso siga su curso normal, con el objetivo de que la situación en Argentina se “enfríe” y se puedan presentar los argumentos de la defensa en mejores condiciones.

Abogado no pudo argumentar arraigo

Para reforzar la solicitud de libertad con restricciones, Sandoval presentó los tres arraigos de ley: laboral, familiar y domiciliario. Detalló que estos arraigos cuentan con declaraciones juradas firmadas por la hermana del acusado, quien respalda tanto el vínculo familiar como la residencia y la actividad laboral de Valverde Victoriano.

La vivienda donde reside el joven pertenece a sus padres, lo que, según la defensa, garantiza su permanencia en el país y su disposición a colaborar con la justicia. “Esta defensa solicita que se le dicte la medida de libertad con comparecencia o libertad restringida para que mi patrocinado pueda trabajar y aportar para su familia que vive en Trujillo”, argumentó.

Dictan prisión preventiva contra Pequeño J y será instalado en una penal.

El entorno personal y familiar de ‘Pequeño J’ también fue presentado como un factor relevante. El acusado, de veinte años, cuenta con el apoyo de su hermana y su tía, quienes se trasladaron desde Trujillo hasta Lima para acompañarlo y proveerle alimentos durante el proceso judicial.

El letrado subrayó que, en Lima, Valverde Victoriano no tiene otros familiares, lo que refuerza la importancia del arraigo familiar y la necesidad de medidas que le permitan mantenerse cerca de sus seres queridos.

¿Qué ordenó el Poder Judicial?

La Sala Judicial de Chilca ordenó que ‘Pequeño’ sea internado en la cárcel Nueva Cantera Imperial, ubicada en Cañete, Lima, por no meses, tiempo en el cual Argentina deberá alcanzar por la vía diplomática “todos los recaudos en copia debidamente autentificada relacionada con el presente proceso de extradición pasiva”.

El país requerente tendrá notificar a las partes procesales a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición de la Interpol Lima, para que “tome también el informe a las autoridades judiciales respectivas”. “Esta detención preventiva con fines de extradición empezará a computarse a partir de su detención el 30 de septiembre del año 2025″, concluyó el representante del Poder Judicial.