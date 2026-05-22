¿Qué es el “Propósito” y por qué importa?

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Podría apostar a que la mayoría de lectores ha escuchado alguna vez –en el contexto laboral– a alguien hablar de “Propósito”. En años recientes, la palabra se ha instalado en la conversación empresarial. En algunas organizaciones, tiene un significado superficial; en otras, un sentido profundo.

El “Propósito” se invoca en discursos motivacionales, en estrategias corporativas y en conversaciones personales. ¿Qué es esto del “Propósito”? ¿importa realmente, influye en algo?

En un sentido básico, el propósito se define como la razón de ser individual, aquello que nos ofrece dirección y da sentido a la vida. Es una especie de brújula individual sobre nuestro comportamiento.

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Si aplicamos esto al mundo de los negocios, las organizaciones vienen pretendiendo inspirar con los Propósitos empresariales a sus colaboradores y clientes, y con frecuencia, hacen alarde de ellos. “Hacemos la vida mejor”, “Un futuro con esperanza”, “Ofrecemos calidad de vida a las familias” … frases que pueden estar muy alejadas de la práctica. Estos Propósitos pretenden definir la razón de ser de una empresa, pero muchos de ellos están muy lejos de inspirar; por tanto, resultan inútiles.

Definir un Propósito para una organización es tan necesario como difícil. Necesario porque debe buscar el sentido más profundo posible a lo que se hace en la empresa. Y no se refiere al negocio en particular. Se refiere al impacto que se quiere generar en los demás, al beneficio que se quiere producir, digamos, para la sociedad. Algo verdadero, tangible, altruista, nada superficial ni genérico.

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A diferencia de las metas, que son específicas y medibles, el Propósito es más estable, más profundo y, en muchos casos, más difícil de identificar.

La evolución generacional obliga

Hoy, especialmente entre las nuevas generaciones, el Propósito ya no es un lujo introspectivo sino una necesidad práctica. La era digital, la política mundial, el mundo observable a través de redes sociales y la hiper-conciencia han empujado a millones de personas a replantearse qué es lo verdaderamente importante. No sorprende entonces que cada vez más individuos busquen alinear su trabajo, decisiones y estilo de vida con un sentido trascendente. El mundo ha evolucionado en algunas cosas para bien, y se da importancia al reciclaje, al control de emisiones, a la salud física y mental, a la igualdad, etcétera. Hay nuevos valores instalados que antes no se tomaban en cuenta.

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Lo interesante es que esta búsqueda individual ha encontrado un eco poderoso en el ámbito corporativo. Durante décadas, la empresa fue entendida principalmente como una máquina de generar beneficios a toda costa. Ese paradigma está cambiando.

Hoy el Propósito organizacional se define como la razón de ser de una empresa más allá de sus utilidades: el impacto que busca generar en la sociedad, el medio ambiente y las personas. No se trata solo de “qué hace” una empresa, sino de “para qué existe”.

Este cambio responde a múltiples factores. Por un lado, los consumidores —también en el Perú— prefieren marcas que reflejen valores y contribuyan a la sociedad. Por otro, los colaboradores buscan empleadores con los que puedan identificarse, donde su labor tenga un significado más allá del salario.

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Además de todo esto, es imperativo que aquello que se defina como Propósito se viva de verdad. Y esto solo es posible si se integra en la rutina cotidiana y no solo en los slogans que aparecen en la web. El propósito se convierte en un activo estratégico. No solo da dirección en contextos de incertidumbre, sino que actúa como un imán para el talento, la innovación y la lealtad del cliente. Es el alma de la Identidad y se construye sobre la base de Valores genuinos.

El Propósito construye la Cultura

El Propósito debe reflejarse en la estrategia, la Cultura y las decisiones diarias de la organización. ¿Por qué? Porque implica asumir responsabilidades concretas: contribuir a resolver problemas sociales específicos, generar satisfacción en los trabajadores y construir relaciones de largo plazo con las comunidades. Y, lo más importante para el sector más conservador: no está reñido con la rentabilidad.

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La evidencia internacional apunta en la misma dirección. Las organizaciones orientadas por un Propósito tienden a innovar más, a generar mayor compromiso laboral y a construir ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Además, tienen mayor capacidad de adaptación en entornos cambiantes porque cuentan con una guía clara para la toma de decisiones.

Esto sugiere que el Propósito no es solo un ideal ético, sino también una herramienta pragmática. En mercados cada vez más saturados, donde los productos y servicios se parecen entre sí, lo que diferencia a una empresa es aquello en lo que cree y el impacto que persigue.

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Quizá la verdadera pregunta no sea si necesitamos Propósito; la respuesta es obvia. La pregunta es qué tipo de Propósito estamos dispuestos a asumir. Porque, al final, tanto en la vida como en los negocios, no se trata solo de llegar lejos, sino de saber hacia dónde vamos y por qué.