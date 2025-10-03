Hombre fue encontrado muerto y en avanzado estado de descomposición en la maletera de su auto en Breña: pareja confesó el asesinato

Hombre es hallado muerto en la maletera de su auto en Breña. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Un hecho perturbador generó gran conmoción en el distrito de Breña durante esta semana. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la maletera de su propio vehículo, un hallazgo que impactó tanto a vecinos como a autoridades policiales.

Actualmente, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre el caso, luego de que residentes dieran aviso debido a un intenso y desagradable olor que provenía del automóvil, el cual permanecía estacionado desde la tarde anterior en el mismo sitio.

El cadáver fue identificado como Alexander Valverde Laines, de 42 años, y según fuentes policiales mencionadas por 24 Horas de Panamericana Televisión, el hombre habría sido víctima de asesinato, presuntamente cometido por su pareja sentimental. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la víctima maniatada y en avanzado estado de descomposición, situación que obligó a los agentes a emplear mascarillas para soportar el fuerte olor procedente del interior del vehículo.

El macabro hallazgo se produjo en la cuadra nueve del jirón Huaraz, una zona habitualmente tranquila. Vecinos que transitaban por el área contaron que, desde la tarde del día anterior, comenzaron a notar un olor extraño proveniente del automóvil estacionado.

Efectivos de la comisaría de Breña inspeccionan el vehículo donde fue encontrado el cadáver, tras la denuncia de vecinos por un olor sospechoso. Captura: 24 Horas

Fueron precisamente estos residentes quienes, sensibles a la situación, denunciaron lo ocurrido y permitieron la rápida intervención policial, evitando que el cadáver permaneciera más tiempo dentro del vehículo y que las investigaciones se vieran obstaculizadas o ralentizadas.

Cadáver encontrado en vehículo genera conmoción en Breña

De acuerdo con el reportaje del noticiero, efectivos de la comisaría de Breña hallaron el cuerpo dentro de la maletera, en el mismo lugar señalado por los vecinos. La víctima presentaba señales de haber sido atada y el cadáver ya desprendía un líquido, generando un olor penetrante que forzó a los agentes a extremar precauciones durante el levantamiento y manipulación del cuerpo.

La policía ratificó que el automóvil pertenecía a Alexander Valverde, quien residía en las inmediaciones del lugar junto a su pareja, señalada como principal sospechosa del crimen. Tras identificar a la víctima, los agentes se desplazaron a la vivienda de la mujer. Según la información preliminar recogida durante el operativo, ella reconoció ante las autoridades haber cometido el asesinato, detalle que marcó un giro trascendental en la investigación.

El cuerpo de Alexander Laines Valverde fue hallado maniatado y en avanzado estado de descomposición dentro de la maletera de su propio auto. Foto: Composición Infobae Perú

El hecho provocó conmoción tanto entre los residentes del distrito como al interior de la comisaría de Breña. Los ciudadanos que viven cerca destacaron la rapidez de la actuación policial y recalcaron que el olor, presente desde la tarde del día anterior, fue determinante para alertar a las autoridades de manera oportuna.

Olor nauseabundo del auto llamó la atención de los vecinos

Vecinos de la zona relataron que el olor nauseabundo que desprendía el vehículo fue notorio desde el día anterior al descubrimiento del cadáver. Uno de los residentes señaló: “Estuvimos trabajando en la zona y siempre salió un olor nauseabundo. Vinimos alrededor de las tres o cuatro de la tarde y nos percatamos de que estaba goteando; ahí avisamos a los efectivos”. Otro añadió: “Pasé por ahí y sentí un feo olor, pero no le hice caso hasta que me percaté de lo que pasaba”.

Gracias a la alerta de los ciudadanos, la Policía Nacional intervino de inmediato. El rápido aviso permitió identificar plenamente al fallecido y trasladar a la presunta autora a la comisaría, donde permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias correspondientes.

Pareja de la víctima confesó haberlo matado hace días

La presunta autora, Keily Arimar Aguilera Meneses, de 42 años y nacionalidad venezolana, confesó haber quitado la vida a su pareja el viernes 26 de septiembre. Tras admitir los hechos, fue conducida a la comisaría de Breña.

La presunta autora del crimen, Keily Arimar Aguilera Meneses, confesó haber asesinado a su pareja y permanece detenida en la comisaría de Breña. Foto: Composición Infobae Perú

Voceros policiales indicaron que ambos convivían cerca del lugar donde se halló el vehículo. Cuando fue confrontada en su domicilio, la mujer rompió en llanto y confesó el crimen, según confirmaron a 24 Horas de Panamericana Televisión.

Actualmente, la policía continúa investigando las circunstancias exactas del asesinato y las posibles motivaciones de este suceso. El caso mantiene en alerta a los vecinos de Breña, quienes resaltan la importancia de la denuncia ciudadana. Mientras avanzan las diligencias, persiste el recuerdo del olor sospechoso que permitió descubrir el crimen.