Perú

Feriado 08 de octubre 2025: ¿Quiénes descansan y qué pago me corresponde si trabajo?

Las personas siempre revisan el calendario oficial de días obligatorios de descenso con el objetivo de planificar sus tareas

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Las personas aprovechan los feriados
Las personas aprovechan los feriados para salir de viaje - Créditos: Andina.

El miércoles 8 de octubre se incluye dentro del calendario oficial como un día no laborable en homenaje al Combate de Angamos. La disposición abarca a todos los trabajadores, tanto de entidades públicas como privadas, quienes podrán disfrutar de un día de descanso sin descuentos ni obligación de recuperar las horas no trabajadas.

El alcance de esta medida permite que la mayor parte de la población empleada acceda a tiempo libre remunerado y así, dedicarlo en actividades recreativas, salidas en familia, o el simple descanso en el hogar. Las jornadas libres, como la que ofrece esta fecha, buscan impulsar el bienestar personal y la recuperación física y emocional de los trabajadores.

El feriado tiene carácter obligatorio para los empleadores, quienes deben garantizar el derecho a la jornada libre y abonar la remuneración correspondiente. Quedan exceptuadas solo aquellas labores que, por su naturaleza, requieren continuidad. En servicios de atención médica, actividades vinculadas a la seguridad o compañías privadas que deben operar de manera ininterrumpida, se mantiene la actividad habitual conforme a sus necesidades.

El 08 de octubre es
El 08 de octubre es la excusa perfecta para que las personas salgan de viaje - Créditos: Andina.

En estos escenarios, los empleados que laboren durante este día acceden a las retribuciones adicionales previstas en la normativa vigente. La regulación pretende equilibrar la protección de derechos laborales con las obligaciones que implican determinadas actividades estratégicas o de interés público.

Pago por feriado

Quienes estén obligados a laborar el 08 de octubre cuentan con una retribución adicional según la ley. La regulación indica que, si el empleado realiza sus tareas en esa fecha y no se le otorga descanso sustitutorio, le corresponde recibir el triple de su pago diario. Esta suma se compone de tres partes:

  • Remuneración por el feriado: equivale al salario diario habitual.
  • Pago por la jornada efectuada ese día.
  • Sobretasa del 100 %: suma extra igual al sueldo diario por prestar servicios en feriado.

En la práctica, esto implica que un trabajador que cumple funciones este 08 de octubre, sin día libre compensatorio, percibe tres veces su ingreso diario solo por esa jornada.

Las personas que trabajen el
Las personas que trabajen el 08 de octubre reciben un pago adicional - Créditos: Andina.

Para calcular el valor diario, el monto mensual se divide entre 30. Por ejemplo, si percibe S/1.500 al mes, su pago por día será de S/50. En caso de asistir el 6 de agosto sin descanso adicional, recibirá:

  • S/50 por el feriado (incluido en la remuneración mensual)
  • S/50 por la labor realizada
  • S/50 por la sobretasa de feriado

El total será de S/150 por trabajar ese día, suma que se añade al salario mensual de manera independiente.

Combate de Angamos

El 8 de octubre de 1879 marcó un punto crucial en la Guerra del Pacífico con el enfrentamiento ocurrido en Angamos. Durante esa jornada, las fuerzas chilenas lograron separar y capturar a la nave peruana más relevante que continuaba en operaciones en el Pacífico sur.

La escuadra chilena, integrada por los blindados Lord Cochrane y Blanco Encalada junto con las embarcaciones O’Higgins, Loa, Covadonga y Matías Cousiño, se encontró frente a la defensa de la Unión y el monitor peruano, símbolo de la resistencia nacional.

Las primeras acciones tácticas dejaron al buque bajo el mando de Miguel Grau en clara desventaja ante el poderío material y estratégico del adversario, situación que se agravó con la llegada de un segundo blindado enemigo, sellando el destino de la nave peruana.

El fallecimiento del almirante Miguel
El fallecimiento del almirante Miguel Grau durante el primer enfrentamiento artillero representó una significativa pérdida para la marina peruana y el curso del combate - Créditos: Andina.

En el inicio del intercambio de fuego, el comandante perdió la vida en el puente mientras buscaba contrarrestar la presión de las fuerzas opuestas.

Mientras tanto, la Covadonga se mantuvo próxima al área de conflicto principal, sin involucrarse directamente. Por otro lado, las unidades O’Higgins y Loa persiguieron a la Unión, que logró sortear el cerco gracias a su velocidad. El vapor Matías Cousiño cumplió tareas de apoyo, manteniéndose fuera de la línea de fuego.

El desenlace eliminó todo peligro para el suministro costero chileno, aseguró la supremacía naval y abrió el camino a nuevas operaciones militares sobre áreas que antes estaban en disputa.

Temas Relacionados

Combate de Angamosferiado08 de octubreperu-noticias

Más Noticias

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 1

Las ‘blanquiazules’ debutaron frente las ‘xeneizes’ y sumaron sus primeros puntos en el Grupo B. Conoce todos los detalles de la primera jornada del torneo internacional

Resultados de la Copa Libertadores

Llamadas ‘spam’ podrán ser identificadas por el prefijo 500, según proyecto del MTC

MTC propone que se prohiban las llamadas publicitarias y con fines comerciales desde número sin este código. También los usuarios podrán devolver la llamada

Llamadas ‘spam’ podrán ser identificadas

“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

Tras la huelga del plantel, el club ecuatoriano se pronunció y aseguró el abono correspondiente. Sin embargo, los futbolistas desmintieron esa información y continuarán con su postura inicial

“Hemos decidido no entrenar”, la

Dina Boluarte se pronuncia contra paro de transportes y minimiza su impacto: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

La presidenta exhortó a los trabajadores del sector a terminar con la medida de fuerza para que no afecten sus ingresos ni el traslado de otros ciudadanos

Dina Boluarte se pronuncia contra

Asalto a joyería en Miraflores: sujeto se vistió de sereno y usó un arma para cometer el robo

Un sujeto se hizo pasar por agente municipal, amenazó con un arma a los trabajadores y logró llevarse joyas del local antes de ser detenido por la policía y el serenazgo gracias a una alerta inmediata

Asalto a joyería en Miraflores:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte se pronuncia contra

Dina Boluarte se pronuncia contra paro de transportes y minimiza su impacto: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

Congreso apeló orden de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo: estos son los argumentos y el porqué rechazan comparación con Alberto Fujimori

César Acuña sobre posible postulación de Juan José Santiváñez con APP: “Se tiene que buscar gente que sume y no reste”

Contradicciones en APP: César Acuña pone en duda su postulación a la Presidencia, pese a que Eduardo Salhuana confirmó su candidatura

César Acuña no descarta renunciar al GORE Libertad para postular a la presidencia: “Lo decidiré con mi almohada”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pone en duda

Magaly Medina pone en duda embarazo de la ‘prima’ de Josimar tras rinoplastia: “¿No que estaba embarazada?”

Hija de Tongo, Madeleine Gutiérrez, gana concurso de canto lírico en Europa y se prepara para recital en España: “Será un honor”

Magaly Medina detiene su programa en vivo y amenaza con dejar el set por interrupciones: “O hablas tú, o hablo yo”

Flavia López brilla en MGl 2025 y usuarios notan su gran parecido con Rosa Elvira Cartagena: “Es su hija”

Amigo íntimo de Milett Figueroa revela la verdad de su relación con Marcelo Tinelli: “Ruptura si hubo, se pelean por la distancia”

DEPORTES

Resultados de la Copa Libertadores

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 1

“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

Mara Leão contó que no dudó en fichar por Universitario debido a nivel de la liga: “En Brasil se habla mucho de su crecimiento”

De la selección más longeva del mundo a un promedio de edad de 25 años: el proceso generacional que inicia Manuel Barreto

Kenji Cabrera ganó su primer título profesional en Canadá: Vancouver Whitecaps clasificó a la próxima Concachampions