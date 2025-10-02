Permanencia de Fabricio Valencia tambalea: ¿quiénes firmaron la moción de censura contra el ministro de Cultura?

Ministro de Cultura podría afrontar una moción de censura. | Congreso

Este jueves, 37 legisladores presentaron una moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, como respuesta a la gestión del funcionario frente a la crisis en Machu Picchu y diversas acusaciones relacionadas con la administración del patrimonio cultural nacional.

La moción, respaldada por representantes de varias bancadas, señala que la cabeza del Mincul “carece de capacidad y liderazgo para afrontar la coyuntura crítica” en la protección de Machu Picchu y otras zonas arqueológicas como Kuélap, Caral y Chan Chan.

De acuerdo con el documento, la crisis se agudizó por bloqueos, incidentes en la venta de entradas, disputas respecto a la concesión de la ruta Hiram Bingham y advertencias de la Unesco respecto al estatus de Machu Picchu como uno de los principales patrimonios mundiales.

Los congresistas argumentaron que el ministro no supo gestionar la concesión de Consettur ni prevenir irregularidades en el sistema de venta de boletos, lo que generó caos para los turistas e impacto negativo en la imagen internacional del Perú. También denunciaron que Valencia permitió una alta rotación de funcionarios en el sector, descoordinaciones internas y desatención de reclamos laborales, hechos que afectaron la estabilidad institucional.

Crisis en Machu Picchu: se normaliza el transporte de turistas tras acuerdo entre empresas| Andina

La moción también resalta presuntas irregularidades administrativas y posibles delitos. Entre los señalamientos se encuentra el otorgamiento irregular de órdenes de servicio, el uso privado de vehículos oficiales y la supuesta contratación directa de un local para TV Perú por 16 millones de soles. Los congresistas agregaron que la respuesta de Valencia en las sesiones de interpelación fue parcial, evasiva y careció de sustento técnico.

Entre las críticas adicionales se incluyó la demora en publicar el Plan Anual de Estímulos Económicos para la Cinematografía y el Audiovisual 2025, así como la falta de avance en obras significativas como la recuperación y puesta en valor de la fortaleza de Kuélap y el complejo del Gran Pajatén, y la protección de sitios como Caral, Chan Chan y Las Salinas de Chao frente a amenazas de actividades ilegales.

Además, el documento consignó el viaje de Valencia a París para participar en la 47ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco y otra visita oficial a la República de Corea, mientras “el país enfrentaba problemas urgentes en la gestión cultural”.

El texto de la moción califica de “debilidad, apatía e indiferencia” el liderazgo de Valencia, y concluye que el ministro “no ha demostrado la idoneidad” necesaria para continuar en el cargo sin que se generen afectaciones al interés nacional ni a la imagen internacional del Perú. Se solicita al Congreso la aplicación del mecanismo de censura previsto en la Constitución.

Ministro de Cultura cuestionado por distintas polémicas. Entre ellas, la reducción del área protegida de las Líneas de Nazca. Mincul/ Congreso

La solicitud de censura se presentó después de que Valencia acudiera al pleno del Congreso el 13 de junio de 2025, donde respondió a tres mociones de interpelación referidas a la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC. Esta resolución había recortado en aproximadamente 2.400 kilómetros cuadrados el área intangible de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, aumentando el riesgo ante la minería ilegal, sin consulta a la Unesco ni a especialistas en conservación.

¿Quiénes firmaron la moción de censura?

La moción cuenta con el respaldo de nueve congresistas de Renovación Popular (Diego Bazán, Patricia Chirinos, Noelia Herrera, María Jáuregui, Esdras Medina, Alejandro Muñante, Norma, Yarrow, Jorge, Zeballos y Miguel, Ciccia); cinco de Bancada Socialista (Pasión Dávila, Alex Flores, Alfredo Pariona, Jaime Quito y Silvana Robles); cinco del Bloque Democrático Popular (Sigrid Bazán, Ruth Luque, Susel Paredes, Edgard Reymundo y Carlos, Zeballos); cuatro de Acción Popular (Carlos Alva, Silvia Monteza, Juan Mori y Hilda Portero); tres de Perú Libre (Flavio Cruz, Isaac Mita y María Taipe); dos de Podemos Perú (Juan Burgos y Luis Picón); dos de Honor y Democracia (Hector Acuña y Gladys Echaíz); dos no agrupados (George Málaga y Margot Palacios); uno de Alianza Para el Progreso (Juan Lizarzaburu); uno de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial (Guillermo, Bermejo) y uno de Avanza País (Karol Paredes).

Cabe mencionar que aunque José Elías y Elvis Vergara también figuran en la moción. Posteriormente, retrocedieron y solicitaron el retiro de sus firmas.