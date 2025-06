Congreso aprobó interpelar al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por recorte de más de 2 mil km² en área protegida de las Líneas de Nasca

Congreso interpelará al ministro de Cultura por polémica reducción en Líneas de Nazca. (Canal N)

El pleno del Congreso dio luz verde a una interpelación que abre un nuevo episodio en el debate sobre la protección del patrimonio arqueológico en el país. El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, deberá presentarse ante el Parlamento para responder por la reducción del área que comprende las Líneas de Nasca, un tema que generó inquietud en distintos sectores. La decisión se concretó con 82 votos a favor, frente a 7 en contra y 10 abstenciones.

La resolución ministerial recortó en más de 2.000 km² la extensión de la Reserva Arqueológica de Nasca-Palpa, lo que equivale a una disminución superior al 43% de su superficie. El anuncio generó preocupación inmediata en el ámbito académico y cultural, tanto dentro como fuera del país. Las voces críticas no solo se centraron en la magnitud del recorte, sino también en la falta de sustento técnico visible que lo acompañe.

Aunque días después el Ministerio emitió una segunda resolución que aparentemente dejaba sin efecto el primer artículo del documento inicial, esta medida no disipó las dudas. Legisladores consideran que el retroceso fue parcial y que la reserva arqueológica sigue bajo amenaza. La interpelación fue aprobada con 82 votos a favor, 7 en contra y 10 abstenciones. El ministro deberá acudir al Congreso este viernes 13 a las 3:00 p.m. para responder un pliego de 52 preguntas.

Reducción sin estudios técnicos ni prospección arqueológica

Congreso interpelará al ministro de Cultura por polémica reducción en Líneas de Nazca. (Composición: Infobae)

Durante el debate parlamentario, el congresista George Málaga Trillo alertó sobre la magnitud del cambio territorial. “El Ministerio de Cultura emitió una resolución que recortaba en 2.400 kilómetros cuadrados la Reserva Arqueológica de Nasca. Esto no solamente causó sorpresa e indignación a nivel mundial, sino que los expertos han alzado su voz porque no se consultó ni se presentó sustento técnico”, indicó.

El parlamentario cuestionó que hasta el momento no se hayan mostrado estudios de delimitación ni prospección arqueológica. “No se ha presentado ninguna serie de estudios que convenzan de que en esa área excluida no hay evidencia arqueológica. Y, por si fuera poco, el propio ministro de Energía y Minas reconoció que en esa zona hay operaciones mineras informales e ilegales. Esto es un atentado contra nuestro patrimonio”, señaló.

Málaga también recordó que, aunque el Ministerio de Cultura haya emitido una nueva resolución, esta no revierte el recorte ni descarta la existencia de restos arqueológicos en la zona excluida. “El ministro no ha dicho nada sobre retroceder en esa decisión. Solo ha anunciado mesas de trabajo. Eso no es suficiente”, afirmó.

Señalamientos sobre irregularidades administrativas y favoritismo

Además del recorte en Nasca, otros legisladores sustentaron sus mociones con denuncias sobre supuestas contrataciones irregulares y uso ineficiente de recursos públicos. El congresista Elvis Vergara denunció que una trabajadora del Ministerio de Cultura habría sido beneficiada con órdenes de servicio por más de 126.000 soles, pese a no cumplir inicialmente con los requisitos exigidos.

“Se ha hablado de una presunta relación sentimental entre el ministro y una trabajadora. Vamos a dejar eso de lado, pero hay una señorita llamada Shirley Hopkins Serna que ha recibido más de 127.000 soles. Para contratarla, se redujeron los términos de referencia, ya que no contaba con las calificaciones necesarias. Esto es muy grave”, afirmó Vergara.

El legislador también cuestionó un contrato firmado por IRTP, organismo dependiente del Ministerio, para alquilar un inmueble por más de 16 millones de soles, que luego requirió reparaciones adicionales por casi 3 millones. “Se trata de un inmueble deficiente que fue alquilado sin licitación previa. Esto tiene que explicarse”, sostuvo.

En su momento, Jaime Quito estuvo de acuerdo con el paro el funcionamiento de la Minera Ares en la Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi. Foto: El Búho

Otra fuente de cuestionamiento se enfoca en la falta de atención del ministro a los reclamos de los trabajadores del sector. El congresista Jaime Quito Sarmiento recordó que en mayo los empleados de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco realizaron una paralización que no obtuvo respuesta del titular del Ministerio.

“El ministro hace caso omiso a las preocupaciones y planteamientos que los trabajadores vienen exigiendo. Esto puede afectar al turismo y al funcionamiento del sector en Cusco, pero el ministro no lo atiende”, señaló Sarmiento. También mencionó que hay quejas similares en otras regiones.

De acuerdo con sus declaraciones, no solo las Líneas de Nazca estarían en riesgo. “Ya existen concesiones otorgadas dentro de la zona de reserva. Y no se trata únicamente de Nasca. Hay otros sitios arqueológicos que también están en peligro por decisiones de esta naturaleza”, indicó.

Cita obligada para el 13 de junio

Ministro de Cultura defiende ajuste en el polígono arqueológico de Nazca. Foto: Composición Ifnboae Perú

El pleno del Congreso fijó la fecha de la interpelación para el viernes 13 de junio a las 3:00 p.m. Valencia deberá responder un total de 52 preguntas que abarcan tanto el recorte del área protegida en Nazca como las presuntas irregularidades administrativas y los conflictos laborales en el sector.

El proceso se realizará en sesión ordinaria, conforme a lo establecido en el reglamento del Congreso. En el caso de que las respuestas no resulten satisfactorias, la interpelación podría derivar en una moción de censura. Sin embargo, todavía no hay indicios formales de que dicha alternativa se esté preparando desde alguna bancada.