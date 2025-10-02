SJM: Nueva balacera contra bus de Vipusa en Panamericana Sur con pasajeros a bordo

San Juan de Miraflores: Disparos contra bus de Vipusa lleno de pasajeros en Panamericana Sur. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La violencia que envuelve a los transportistas en medio de la amenaza de un nuevo paro nacional se intensificó la noche de este martes, cuando una unidad de la empresa Vipusa fue atacada a balazos en plena Panamericana Sur, cerca al puente América.

El hecho, que fue reportado en vivo por una periodista de 24 Horas de Panamericana Televisión, expuso la crudeza de una situación que se ha vuelto insostenible: conductores y pasajeros se encuentran atrapados entre las balas y las extorsiones, víctimas directas de mafias que exigen cobro de cupos bajo amenaza de muerte.

“Último minuto que acabamos de recibir. Una nueva unidad de transporte público atacada. Transportistas van a paralizar y estas son imágenes que acabamos de recibir”, relató la periodista en plena transmisión, mientras en las pantallas aparecían los vidrios astillados del bus.

Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

“Sería la empresa Vipusa que ha sido atacada. Eso habría ocurrido en el puente América en sentido de sur a norte. Dos impactos de bala en el parabrisas y, afortunadamente, nos reportan que las personas están ilesas. Habrían podido esquivar las balas. Imagínese, el bus está lleno, ¿no? O sea, hay pasajeros ahí. Y se logran ver los impactos de bala en el parabrisas”.

El tono de urgencia se hacía evidente en cada palabra. No se trataba de un ataque aislado, sino de una práctica que ha escalado sin freno. “Esto ya se vuelve una constante, ¿no? Ni siquiera los buses están parados, ya no son mensajes, sino que en plena ruta van motorizados, atacan a la unidad y, afortunadamente, en este caso, todas las personas habrían resultado ilesas. El susto no se lo quita nadie”, agregó la comunicadora mientras describía la escena.

La ola de asesinatos y atentados contra choferes en Lima y Callao por disputas de cupos viene arrastrando una atmósfera de miedo. En los últimos meses, diversas empresas han denunciado que los ataques armados no solo buscan infundir terror, sino obligar a los transportistas a someterse a las mafias. Lo ocurrido con Vipusa confirma el nivel de inseguridad: las víctimas ya no son únicamente los dueños de las unidades, sino los pasajeros que viajan en horarios cotidianos, expuestos al fuego cruzado en cualquier tramo de la ciudad.

El paro de transporte convocado por distintos gremios no solo responde a demandas económicas y regulatorias, sino también a un pedido desesperado de seguridad. “Vamos a ver, insisto, lo que va a ocurrir el día de mañana. Ha escuchado usted ya a dos representantes que aseguran que sí van a paralizar”, dijo la periodista de 24 Horas desde estudios, acompañada de voceros del sector que confirmaron la decisión de suspender el servicio.

La periodista de Panamericana cerró su reporte con una advertencia que sonó como eco del sentir ciudadano: “Esto no puede seguir siendo parte de lo cotidiano. Hoy fueron disparos contra un bus lleno de pasajeros; mañana, ¿quién garantiza que no hablemos de una tragedia mayor?”.

Chofer de VIPUSA aún lucha por su vida tras ser baleado el 23 de septiembre

El reciente atentado contra un bus de Vipusa en plena Panamericana Sur, con pasajeros a bordo, no es un hecho aislado. Apenas el 23 de septiembre, otra unidad de la misma empresa fue atacada en Villa El Salvador, donde el conductor Leandro Ramos Verástegui, de 37 años, recibió cuatro impactos de bala cuando se detuvo para dejar pasajeros en la avenida Mateo Pumacahua.

Ramos Verástegui fue trasladado de emergencia por sus propios compañeros al Hospital de VES, donde permanece internado en estado crítico. “De pronto apareció una moto y le metió cuatro impactos de bala, de los cuales dos le cayeron en el brazo y otros en la espalda”, relató el cobrador que presenció el ataque.

La reiteración de hechos violentos en menos de una semana confirma que los buses de Vipusa se han convertido en blanco de sicarios, en un contexto marcado por la ola de extorsiones y cobro de cupos a transportistas. La preocupación de los pasajeros y trabajadores crece, pues la seguridad en las rutas principales de Lima parece cada vez más frágil.

El bus de Vipusa, atacado por extorsionadores con una bomba molotov en la Vía de Evitamiento. Foto: Composición Infobae Perú