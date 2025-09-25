Perú

Ministro Malaver lanza advertencia a policías implicados en presunta red de apoyo a ‘El Monstruo’: “Seremos inflexibles”

El titular del Mininter indicó que al momento de la detención se incautaron cuatro celulares que serán pieza clave para llegar a la red de apoyo del criminal

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Ministro Malaver advierte a malos efectivos de la PNP

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue capturado en Paraguay. El delincuente fue sorprendido por un escuadrón de élite de la policía de ese país y al verse rodeado no tuvo más remedio que entregarse a las autoridades.

No opuso resistencia y al contrario, ofreció una cuantiosa suma de dinero a los agentes policiales que participaron en el operativo para poder escapar. ‘El Monstruo’ estaba acostumbrado a eludir a la justicia, para esto, se valía de dinero y de información que supuestamente recibía desde Perú.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se refirió a la denuncia que hizo un periodista paraguayo sobre una filtración de información a Moreno Hernández antes de que los agentes policiales irrumpan en su vivienda.

Malaver lanza advertencia a policías
Malaver lanza advertencia a policías implicados en presunta red de apoyo a ‘El Monstruo’

Al respecto, el ministro indicó que los cuatro celulares incautados durante la detención del delincuente serían pieza clave para determinar si es que recibió ayuda desde Perú.

“Cualquier mención de infidencia o de que en algún momento le han pasado la voz de este sujeto, los teléfonos van a hablar y lo van a aclarar. Y seremos inflexibles contra estos sujetos, porque no solamente traicionarían a la institución, sino a todo un país”, declaró en TV Perú.

Además de los aparatos electrónicos, también se encontraron recibos, un pasaporte y documentos de identidad. Estos elementos deben ser sometidos a un peritaje y podrían revelar el apoyo que recibiría.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, afirmó que la Policía realizará más operativos contra la organización criminal liderada por 'El Monstruo'. (Video: ATV)

“Inclusive, al momento de su intervención, se le ha incautado cuatro teléfonos celulares, un pasaporte y un documento nacional de identidad, que habrá que tener que someterlo a los peritajes y ver en qué circunstancias y con quién adquirió dichos documentos. Ya se abre otros espacios de investigación. Vamos a tratar de llegar hasta las últimas consecuencias para poder determinar todas las personas vinculadas a este sujeto”, agregó.

Malaver pidió a la población que confíe en la Policía Nacional y reconoció el trabajo conjunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial.

Erick Luis Moreno Hernández fue
Erick Luis Moreno Hernández fue detenido en un apartamento de San Lorenzo tras convertirse en el delincuente más buscado de Perú, con vínculos que lo conectaban a redes criminales en Brasil y Paraguay.

Una captura con sospecha

La reciente captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, ha vuelto a poner bajo la lupa la presunta complicidad de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). Considerado uno de los delincuentes más buscados por extorsión, secuestro y homicidios vinculados a Los Injertos del Cono Norte, su permanencia en Paraguay estuvo marcada por filtraciones que, según reveló el periodista Iván Leguizamón, le habrían permitido escapar en más de una ocasión.

El corresponsal del Diario ABC explicó que Moreno Hernández ya había sido detectado en Paraguay meses atrás, donde sostenía una relación con una ciudadana local. “‘El Monstruo’ ya había sido detectado en Paraguay hace varios meses, porque él tenía una pareja paraguaya que incluso ahora se encuentra embarazada y es a la que él le enviaba el dinero de sus crímenes, según había informado la autoridad peruana a la paraguaya”, señaló en diálogo con Exitosa Noticias.

El ministro del interior, Carlos Malaver, reconoce que la lucha contra la criminalidad también se debe combatir al interior de los cuerpos oficiales de la Policía Nacional del Perú. | Exitosa Noticias

En junio pasado, la policía paraguaya, alertada por sus pares peruanos, ejecutó varios operativos sin éxito. De acuerdo con Leguizamón, el delincuente logró huir minutos antes de cada intervención. Incluso, dos agentes peruanos llegaron a Paraguay para labores de inteligencia, aunque su rastro fue detectado por las autoridades locales.

La captura final, sin embargo, fue mérito exclusivo de la policía paraguaya. “Es una información de inteligencia trabajada neta y exclusivamente por la Policía Nacional de Paraguay. Es más, la información se consiguió en la zona de la frontera, porque los policías que ejecutaron el procedimiento trabajan en el departamento de investigaciones, pero de una zona fronteriza entre Paraguay y Brasil”, narró Leguizamón.

Habla ‘El monstruo’: delincuente declaró
Habla ‘El monstruo’: delincuente declaró a la prensa de Paraguay y señaló a sus principales enemigos

No obstante, el periodista advirtió que habría existido una filtración desde Lima. “Y lo que se infiere aquí es que alguien de la Policía de Perú estaba en su nómina...”, indicó, sugiriendo que ‘El Monstruo’ recibió datos claves de “malos policías”.

Temas Relacionados

Erick Moreno HernándezEl MonstruoPNPParaguayMinisterio del InteriorCarlos Malaverperu-noticias

Más Noticias

El Monstruo confronta a una periodista paraguaya que le pregunta por qué huyó: “¿Usted se entregaría?”

En sus primeras declaraciones a la prensa, desde Paraguay, el capturado Erick Moreno Hernández aseguró que fugó por su familia

El Monstruo confronta a una

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina Sabrina Rojas: “La tercera en discordia”

Agus Rey, periodista argentino, señaló que existen rumores de romance con la ahora compañera de podcast de Marcelo. Ambos se conocen desde el 2008 cuando ella era parte de su programa de TV

Marcelo Tinelli habría terminado con

Julio Velarde defiende la independencia del BCR en PERUMIN 37: “Es para evitar la tentación de los políticos”

El presidente del BCR acusó que el apetito cortoplacista de la clase política amenaza con “cargar todo el peso de la inflación” al siguiente Gobierno

Julio Velarde defiende la independencia

Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación: primeras imágenes de la actriz

Luego de un episodio de intoxicación y su posterior traslado a un centro de salud mental, Magaly Solier continúa en observación en el hospital de Huanta. La familia no brindó declaraciones públicas y las autoridades mantienen el monitoreo de su evolución

Magaly Solier fue trasladada a

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘íntimos’ y los ‘azules’ definirán el pase a las seifinales en Coquimbo. Será la revancha tras el empate sin goles en Lima. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Alianza Lima vs U. de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo rechaza ser juzgado

Pedro Castillo rechaza ser juzgado por conspiración: “Para ahorrar tiempo me van a imputar todo el Código Penal”

Peruanos en Nueva York protestaron contra Dina Boluarte en medio de su presentación en la Asamblea de la ONU

Dina Boluarte afirmó ante la ONU que el COVID-19 dejó más de dos millones de muertos en Perú, pero cifras oficiales la desmienten

El TC le da la razón a Dina Boluarte y limita pedidos de información en investigaciones contra presidentes

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, señala que acusación de proxenetismo contra su padre es una “leyenda urbana”

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli habría terminado con

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina Sabrina Rojas: “La tercera en discordia”

Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación: primeras imágenes de la actriz

Quién es Sabrina Rojas, la mujer involucrada con Marcelo Tinelli y supuesta causante de su ruptura con Milett Figueroa

Magaly Medina se burla de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Ahora si le dice te amo”

Jefferson Farfán y su familia molesta con ‘Cri Cri’ tras su aparición en ‘El Valor de la Verdad’: “Sale en son de burla”

DEPORTES

Alianza Lima vs U. de

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Pedro García tuvo juicioso análisis por posibilidad de que Luiz Felipe Scolari dirija a la selección peruana: “Esto no es cine, es fútbol”

Alianza Lima vs U. de Chile: ¿Quiénes serán los jugadores ‘blanquiazules’ elegidos para los penales en caso de empate en Copa Sudamericana 2025?

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025