Ministro Malaver lanza advertencia a policías implicados en presunta red de apoyo a ‘El Monstruo’: “Seremos inflexibles”

Ministro Malaver advierte a malos efectivos de la PNP

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue capturado en Paraguay. El delincuente fue sorprendido por un escuadrón de élite de la policía de ese país y al verse rodeado no tuvo más remedio que entregarse a las autoridades.

No opuso resistencia y al contrario, ofreció una cuantiosa suma de dinero a los agentes policiales que participaron en el operativo para poder escapar. ‘El Monstruo’ estaba acostumbrado a eludir a la justicia, para esto, se valía de dinero y de información que supuestamente recibía desde Perú.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se refirió a la denuncia que hizo un periodista paraguayo sobre una filtración de información a Moreno Hernández antes de que los agentes policiales irrumpan en su vivienda.

Malaver lanza advertencia a policías implicados en presunta red de apoyo a ‘El Monstruo’

Al respecto, el ministro indicó que los cuatro celulares incautados durante la detención del delincuente serían pieza clave para determinar si es que recibió ayuda desde Perú.

“Cualquier mención de infidencia o de que en algún momento le han pasado la voz de este sujeto, los teléfonos van a hablar y lo van a aclarar. Y seremos inflexibles contra estos sujetos, porque no solamente traicionarían a la institución, sino a todo un país”, declaró en TV Perú.

Además de los aparatos electrónicos, también se encontraron recibos, un pasaporte y documentos de identidad. Estos elementos deben ser sometidos a un peritaje y podrían revelar el apoyo que recibiría.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, afirmó que la Policía realizará más operativos contra la organización criminal liderada por 'El Monstruo'. (Video: ATV)

“Inclusive, al momento de su intervención, se le ha incautado cuatro teléfonos celulares, un pasaporte y un documento nacional de identidad, que habrá que tener que someterlo a los peritajes y ver en qué circunstancias y con quién adquirió dichos documentos. Ya se abre otros espacios de investigación. Vamos a tratar de llegar hasta las últimas consecuencias para poder determinar todas las personas vinculadas a este sujeto”, agregó.

Malaver pidió a la población que confíe en la Policía Nacional y reconoció el trabajo conjunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial.

Erick Luis Moreno Hernández fue detenido en un apartamento de San Lorenzo tras convertirse en el delincuente más buscado de Perú, con vínculos que lo conectaban a redes criminales en Brasil y Paraguay.

Una captura con sospecha

La reciente captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, ha vuelto a poner bajo la lupa la presunta complicidad de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). Considerado uno de los delincuentes más buscados por extorsión, secuestro y homicidios vinculados a Los Injertos del Cono Norte, su permanencia en Paraguay estuvo marcada por filtraciones que, según reveló el periodista Iván Leguizamón, le habrían permitido escapar en más de una ocasión.

El corresponsal del Diario ABC explicó que Moreno Hernández ya había sido detectado en Paraguay meses atrás, donde sostenía una relación con una ciudadana local. “‘El Monstruo’ ya había sido detectado en Paraguay hace varios meses, porque él tenía una pareja paraguaya que incluso ahora se encuentra embarazada y es a la que él le enviaba el dinero de sus crímenes, según había informado la autoridad peruana a la paraguaya”, señaló en diálogo con Exitosa Noticias.

El ministro del interior, Carlos Malaver, reconoce que la lucha contra la criminalidad también se debe combatir al interior de los cuerpos oficiales de la Policía Nacional del Perú. | Exitosa Noticias

En junio pasado, la policía paraguaya, alertada por sus pares peruanos, ejecutó varios operativos sin éxito. De acuerdo con Leguizamón, el delincuente logró huir minutos antes de cada intervención. Incluso, dos agentes peruanos llegaron a Paraguay para labores de inteligencia, aunque su rastro fue detectado por las autoridades locales.

La captura final, sin embargo, fue mérito exclusivo de la policía paraguaya. “Es una información de inteligencia trabajada neta y exclusivamente por la Policía Nacional de Paraguay. Es más, la información se consiguió en la zona de la frontera, porque los policías que ejecutaron el procedimiento trabajan en el departamento de investigaciones, pero de una zona fronteriza entre Paraguay y Brasil”, narró Leguizamón.

No obstante, el periodista advirtió que habría existido una filtración desde Lima. “Y lo que se infiere aquí es que alguien de la Policía de Perú estaba en su nómina...”, indicó, sugiriendo que ‘El Monstruo’ recibió datos claves de “malos policías”.