Eva Ayllón emociona a Rebeca Escribens con serenata por sus 10 años en ‘América Espectáculos’: “Esa canción me cantaba mi papá”. Video: América Televisión

La emoción marcó la mañana del 1 de octubre en el set de América espectáculos, cuando la reconocida cantante Eva Ayllón sorprendió en vivo a Rebeca Escribens durante la celebración de su décimo aniversario como conductora.

La aparición inesperada de Ayllón, quien interpretó la canción ‘Rebeca’, provocó una reacción profundamente emotiva en Escribens, que rompió en llanto al escuchar la melodía que su padre solía dedicarle en cada cumpleaños.

“Eso es para que veas lo mucho que te quiero”, expresó Ayllón, mientras la presentadora, visiblemente conmovida, agradecía el gesto y recordaba la importancia de la música criolla en su vida.

El homenaje, transmitido en directo desde el set de América Televisión, reunió a colegas, amigos y televidentes en una celebración marcada por la espontaneidad y el afecto. El momento más significativo se vivió cuando Ayllón, tras madrugar para sorprender a Escribens, entonó los versos de “Rebeca, yo muero por ti, ay sí, lejos de ti me encuentro abatida”.

La conductora, arrodillada frente a la artista, exclamó entre lágrimas: “¡Eva Ayllón!”, mientras la cantante la consolaba y le dedicaba palabras de cariño: “Que todos tus sueños y anhelos se cumplan, que el universo esté siempre contigo”.

Eva Ayllón emociona a Rebeca Escribens con serenata por sus 10 años en ‘América Espectáculos’: “Esa canción me cantaba mi papá”.

La emoción se intensificó con el reconocimiento público de Ayllón a la trayectoria y autenticidad de Escribens. “Te quiero mucho, te felicito, que Dios te bendiga (…) Eres una buena persona, una maravillosa persona”, manifestó la cantante.

Diez años de Rebeca Escribens en ‘América Espectáculos’

La celebración del décimo aniversario de Rebeca Escribens en ‘América Espectáculos’ no solo estuvo marcada por la sorpresa de Eva Ayllón, sino también por un repaso a la trayectoria de la conductora, quien debutó en el programa el 1 de octubre de 2015.

A lo largo de esta década, Escribens ha consolidado una imagen carismática y espontánea, combinando información de espectáculos con humor y cercanía, lo que le ha permitido conectar con el público desde las mañanas.

Durante la edición especial, se proyectó un video homenaje que recopiló momentos destacados de su carrera, incluyendo entrevistas a figuras internacionales como Paloma San Basilio, Alejandro Sanz, Natti Natasha, María Conchita Alonso, Pandora, Yuri, Karol G y Beto Cuevas. Además, se recordaron anécdotas memorables, como la coreografía junto a Choca Mandros que terminó en un percance de vestuario.

En sus palabras de agradecimiento, Escribens reconoció la importancia de sus colegas y del equipo de producción, destacando la “sinergia” con el productor Luchito Otani y la amistad con Verónica Linares y Federico Salazar.

Rebeca Escribens recibe homenaje por sus 10 años en ‘América Espectáculos’.

En redes sociales, la conductora compartió su emoción: “Hoy cumplo 10 años en América Espectáculos. Y no puedo más de la emoción… escuchar a Eva Ayllón me transporta a mis mañanas criollas junto a mis papás. Gracias de corazón a América Televisión y América Espectáculos por estos 10 años de historias, música y momentos que quedan en el alma. Amo profundamente mi trabajo y todo lo que me regala”.

Escribens también reflexionó sobre el impacto personal de su labor televisiva y el poder del arte. “Este espacio para mí ha sido terapéutico toda la vida. Yo debería pagarles a ustedes porque he venido muchas veces triste, deprimida y he salido alegre. Gracias de todo corazón”, declaró, subrayando el valor transformador de su trabajo.

El vínculo personal y musical entre Eva Ayllón y Rebeca Escribens

La relación entre Eva Ayllón y Rebeca Escribens trasciende el ámbito profesional y se nutre de una conexión personal forjada a través de la música criolla. La interpretación de la canción ‘Rebeca’ por parte de Ayllón no solo representó un homenaje artístico, sino que evocó recuerdos familiares profundos para la conductora.

Escribens confesó muy emocionada: “Esa canción es la que me cantaba mi papá cuando era mi cumpleaños. Es el mejor regalo”. La melodía, asociada a su padre, Don Jorge Escribens, reavivó una relación única que ha marcado su vida.

La también actriz atribuye a su padre y a Eva Ayllón su amor por la música criolla: “Mi papá me cantaba esa canción y gracias a él aprendí a amar nuestra música criolla. Hoy puedo decir que la llevo en el corazón”. La conductora agradeció a la artista: “Gracias (Eva), es por ti que me gusta la música criolla”.

Eva Ayllón llegó a 'América Espectáculos' para sorprender a Rebeca Escribens con emotiva serenata.

Durante la transmisión, Ayllón invitó a Escribens a su primer concierto en solitario en el Parque de la Exposición, programado para el 29 de noviembre, donde celebrará 55 años de carrera. Escribens aceptó con entusiasmo: “Claro que sí, voy a estar ahí para aplaudirte y celebrarte siempre. Es un honor que hayas estado esta mañana conmigo. Es el mejor regalo de la vida y tú lo sabes”.

Al cierre de la jornada, Escribens dejó claro que su paso por ‘América Espectáculos’ ha significado mucho más que un trabajo: se ha convertido en un espacio de alegría y gratitud, donde el reconocimiento del público y la posibilidad de influir positivamente en el ánimo de los televidentes han dado un sentido especial a su carrera.