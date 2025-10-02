Perú

Eva Ayllón emociona a Rebeca Escribens con serenata por sus 10 años en ‘América Espectáculos’: “Esa canción me cantaba mi papá”

La cantante criolla apareció en vivo para homenajear a la conductora, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar la canción que su padre le dedicaba en cada cumpleaños

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Eva Ayllón emociona a Rebeca Escribens con serenata por sus 10 años en ‘América Espectáculos’: “Esa canción me cantaba mi papá”. Video: América Televisión

La emoción marcó la mañana del 1 de octubre en el set de América espectáculos, cuando la reconocida cantante Eva Ayllón sorprendió en vivo a Rebeca Escribens durante la celebración de su décimo aniversario como conductora.

La aparición inesperada de Ayllón, quien interpretó la canción ‘Rebeca’, provocó una reacción profundamente emotiva en Escribens, que rompió en llanto al escuchar la melodía que su padre solía dedicarle en cada cumpleaños.

“Eso es para que veas lo mucho que te quiero”, expresó Ayllón, mientras la presentadora, visiblemente conmovida, agradecía el gesto y recordaba la importancia de la música criolla en su vida.

El homenaje, transmitido en directo desde el set de América Televisión, reunió a colegas, amigos y televidentes en una celebración marcada por la espontaneidad y el afecto. El momento más significativo se vivió cuando Ayllón, tras madrugar para sorprender a Escribens, entonó los versos de “Rebeca, yo muero por ti, ay sí, lejos de ti me encuentro abatida”.

La conductora, arrodillada frente a la artista, exclamó entre lágrimas: “¡Eva Ayllón!”, mientras la cantante la consolaba y le dedicaba palabras de cariño: “Que todos tus sueños y anhelos se cumplan, que el universo esté siempre contigo”.
Eva Ayllón emociona a Rebeca
Eva Ayllón emociona a Rebeca Escribens con serenata por sus 10 años en ‘América Espectáculos’: “Esa canción me cantaba mi papá”.

La emoción se intensificó con el reconocimiento público de Ayllón a la trayectoria y autenticidad de Escribens. “Te quiero mucho, te felicito, que Dios te bendiga (…) Eres una buena persona, una maravillosa persona”, manifestó la cantante.

Diez años de Rebeca Escribens en ‘América Espectáculos’

La celebración del décimo aniversario de Rebeca Escribens en ‘América Espectáculos’ no solo estuvo marcada por la sorpresa de Eva Ayllón, sino también por un repaso a la trayectoria de la conductora, quien debutó en el programa el 1 de octubre de 2015.

A lo largo de esta década, Escribens ha consolidado una imagen carismática y espontánea, combinando información de espectáculos con humor y cercanía, lo que le ha permitido conectar con el público desde las mañanas.

Durante la edición especial, se proyectó un video homenaje que recopiló momentos destacados de su carrera, incluyendo entrevistas a figuras internacionales como Paloma San Basilio, Alejandro Sanz, Natti Natasha, María Conchita Alonso, Pandora, Yuri, Karol G y Beto Cuevas. Además, se recordaron anécdotas memorables, como la coreografía junto a Choca Mandros que terminó en un percance de vestuario.

En sus palabras de agradecimiento, Escribens reconoció la importancia de sus colegas y del equipo de producción, destacando la “sinergia” con el productor Luchito Otani y la amistad con Verónica Linares y Federico Salazar.

Rebeca Escribens recibe homenaje por
Rebeca Escribens recibe homenaje por sus 10 años en ‘América Espectáculos’.
En redes sociales, la conductora compartió su emoción: “Hoy cumplo 10 años en América Espectáculos. Y no puedo más de la emoción… escuchar a Eva Ayllón me transporta a mis mañanas criollas junto a mis papás. Gracias de corazón a América Televisión y América Espectáculos por estos 10 años de historias, música y momentos que quedan en el alma. Amo profundamente mi trabajo y todo lo que me regala”.

Escribens también reflexionó sobre el impacto personal de su labor televisiva y el poder del arte. “Este espacio para mí ha sido terapéutico toda la vida. Yo debería pagarles a ustedes porque he venido muchas veces triste, deprimida y he salido alegre. Gracias de todo corazón”, declaró, subrayando el valor transformador de su trabajo.

El vínculo personal y musical entre Eva Ayllón y Rebeca Escribens

La relación entre Eva Ayllón y Rebeca Escribens trasciende el ámbito profesional y se nutre de una conexión personal forjada a través de la música criolla. La interpretación de la canción ‘Rebeca’ por parte de Ayllón no solo representó un homenaje artístico, sino que evocó recuerdos familiares profundos para la conductora.

Escribens confesó muy emocionada: “Esa canción es la que me cantaba mi papá cuando era mi cumpleaños. Es el mejor regalo”. La melodía, asociada a su padre, Don Jorge Escribens, reavivó una relación única que ha marcado su vida.

La también actriz atribuye a su padre y a Eva Ayllón su amor por la música criolla: “Mi papá me cantaba esa canción y gracias a él aprendí a amar nuestra música criolla. Hoy puedo decir que la llevo en el corazón”. La conductora agradeció a la artista: “Gracias (Eva), es por ti que me gusta la música criolla”.

Eva Ayllón llegó a 'América
Eva Ayllón llegó a 'América Espectáculos' para sorprender a Rebeca Escribens con emotiva serenata.

Durante la transmisión, Ayllón invitó a Escribens a su primer concierto en solitario en el Parque de la Exposición, programado para el 29 de noviembre, donde celebrará 55 años de carrera. Escribens aceptó con entusiasmo: “Claro que sí, voy a estar ahí para aplaudirte y celebrarte siempre. Es un honor que hayas estado esta mañana conmigo. Es el mejor regalo de la vida y tú lo sabes”.

Al cierre de la jornada, Escribens dejó claro que su paso por ‘América Espectáculos’ ha significado mucho más que un trabajo: se ha convertido en un espacio de alegría y gratitud, donde el reconocimiento del público y la posibilidad de influir positivamente en el ánimo de los televidentes han dado un sentido especial a su carrera.

Temas Relacionados

Rebeca EscribensEva AyllónAmérica Espectáculosperu-entretenimiento

Más Noticias

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

El investigador Richard Apolo explicó en el programa de Magaly Medina que el primo del futbolista no era solo un acompañante, sino un hombre de confianza en temas empresariales

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

El periodista de ‘Día D’ sorprendió al revelar en Magaly TV La Firme que la madre de exfutbolista no se limitó a expresar respaldo a Cristian ‘Cri Cri’ Martínez, sino que tuvo un rol activo durante el proceso judicial en su contra

Richard Apolo sobre madre de

SJM: Nueva balacera contra bus de Vipusa en Panamericana Sur con pasajeros a bordo

Pasajeros vivieron momentos de pánico cuando un bus fue baleado en Panamericana Sur

SJM: Nueva balacera contra bus

La Tinka: video de la jugada ganadora y resultados del sorteo del miércoles 1 de octubre del 2025

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Aparte de revisar los números de las bolillas, conoce si alguien ganó en los juegos ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’

La Tinka: video de la

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

La conductora de Magaly TV La Firme tilda de “sinvergüenza” al cantante de cumbia por convertir en broma el ampay que lo dejó marcado y que acabó con su relación con Pamela Franco

Magaly Medina a Christian Domínguez
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez renunció al

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia antes de ser censurado por el Congreso dos veces en un mismo año

Premier Eduardo Arana: La pensión de por vida a Pedro Castillo “debe cumplirse” por orden judicial

¿Eduardo Arana mintió? Premier negó salidas en el Gabinete poco antes de la renuncia de Juan José Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia: sería candidato por APP

Pedro Castillo a un paso de recibir pensión vitalicia, ¿cuál es el monto que le corresponde si se ratifica sentencia?

ENTRETENIMIENTO

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

Pamela López irónica con los $80 mil que Emelec le habría prestado a Christian Cueva: “Si le paga a mi mamá, ya no se lesiona”

Víctima de Gustavo Salcedo detalla agresión: “Es un cínico, no puede estar en la calle”

DEPORTES

Gol de cabeza de Josué

Gol de cabeza de Josué Estrada para remontada en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Golazo anulado a Paolo Guerrero tras colgar al portero en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima vs Atlético Grau 2-1: goles y resumen de la victoria ‘blanquimorada’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo