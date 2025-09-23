Perú

Rebeca Escribens sorprendió al público al reemplazar a María Pía Copello en ‘Mande quien Mande’: ¿se quedará con el puesto?

La actriz y presentadora asumió la conducción del magazine en ausencia de María Pía, quien se encuentra en Miami. Su ingreso generó expectativa y comentarios sobre un posible reemplazo

La inesperada aparición de Rebeca Escribens como anfitriona del popular magazine desató comentarios y especulaciones sobre el futuro del programa y la posible permanencia de la carismática presentadora en el set televisivo (América TV)

El set de Mande quien Mande recibió una visita inesperada. Rebeca Escribens, reconocida por su estilo irreverente y su presencia en programas de entretenimiento, apareció en pantalla para conducir en lugar de María Pía Copello.

La anfitriona habitual viajó a Estados Unidos para cumplir con compromisos en Telemundo, lo que abrió espacio a un relevo temporal. El arribo de Escribens fue presentado con entusiasmo y humor por La Carlota, quien resaltó su carisma.

La interacción entre ambas conductoras dejó en claro la cercanía personal que mantienen y provocó la curiosidad de la audiencia respecto al tiempo que durará esta suplencia. El episodio encendió las redes y abrió debate sobre posibles futuros cambios en el programa.

La llegada de Rebeca Escribens al set

El arribo de Escribens, mantenido
El arribo de Escribens, mantenido en secreto por la producción, sorprendió a los televidentes y encendió especulaciones sobre el futuro de Mande quien Mande sin María Pía Copello. (América TV)

La tarde televisiva transcurría con normalidad hasta que La Carlota, personaje habitual del programa, anunció a la invitada especial. Con tono festivo y cargado de adjetivos elogiosos, presentó a Rebeca Escribens como la nueva figura del día. Entre aplausos y música de fondo, la actriz y conductora cruzó el set y asumió el rol de anfitriona.

El momento estuvo marcado por la despedida simbólica de María Pía Copello. La Carlota se dirigió a la cámara para enviarle buenos deseos y alentarla a disfrutar de su experiencia internacional. “Pía, cuídate hasta la próxima. Disfruta tu vida”, expresó entre bromas. El gesto fue seguido por palabras de Escribens, quien no dudó en sumarse al tono humorístico. “Chau Pía, vete, vete, vete. Estás muy abrumada. Disfruta”, lanzó con complicidad, provocando risas en el estudio.

La presencia de Escribens generó sorpresa, ya que no se había anunciado previamente su participación. La producción mantuvo hermetismo respecto a la ausencia de Copello, lo que incrementó las especulaciones entre el público y en redes sociales. El ingreso fue percibido como un refresco en la dinámica del espacio, conocido por su tono ligero y cercano al entretenimiento familiar.

Interacción entre conductoras y reacciones en vivo

Las declaraciones mutuas evidenciaron camaradería
Las declaraciones mutuas evidenciaron camaradería y confianza, generando un ambiente distendido en el set que contrastó con las dudas del público sobre la duración de este reemplazo. (América TV)

El intercambio entre Rebeca Escribens y María Pía Copello se convirtió en uno de los momentos más comentados del episodio. Copello, antes de viajar, dejó grabado un mensaje de gratitud hacia su colega. “Quiero agradecerte de verdad por la buena onda y por estar en el programa hoy día. De verdad que sí, muchísimas gracias”, señaló con una sonrisa, en un gesto que mostró la camaradería que mantienen.

Escribens respondió con un comentario que reforzó la complicidad entre ambas. “Mi Pía, somos promo’ para servirnos. No hay dólares que cubran esta amistad. Tú tranquila, disfruta”, declaró, subrayando que la relación trasciende lo laboral.

El ambiente en el set combinó humor, amistad y cierta intriga sobre la duración del reemplazo. Los comentarios en redes sociales se multiplicaron de inmediato. Algunos usuarios celebraron el ingreso de Escribens, mientras otros plantearon dudas sobre si se trataba de una aparición única o de una participación más prolongada.

El estilo de Escribens, conocido por la espontaneidad y las bromas directas, contrastó con la conducción habitual de Copello. Este contraste fue percibido como un elemento atractivo para quienes siguen el programa diariamente.

Expectativas sobre la suplencia y el futuro del programa

El desempeño de la conductora
El desempeño de la conductora alimentó especulaciones sobre su continuidad, sumando nuevas capas de interés en el rumbo de Mande quien Mande tras la salida temporal de Copello. (América TV)

El motivo de la ausencia de María Pía Copello se relaciona con actividades en Estados Unidos. La presentadora viajó a Miami para atender entrevistas y compromisos vinculados a Telemundo, lo que la mantendrá algunos días fuera del país. Ante este escenario, la producción del programa decidió apostar por Rebeca Escribens como reemplazo temporal.

Sin embargo, el ingreso de la conductora abrió interrogantes sobre un posible rol más estable en Mande quien Mande. Entre comentarios de panelistas y la narrativa de La Carlota, se deslizó la duda sobre si Escribens podría ser considerada para quedarse en caso de que Copello ampliara sus actividades internacionales.

El público reaccionó con especulaciones y comparaciones entre posibles sustitutas. Nombres como Tula Rodríguez o Laura Huarcayo circularon en las conversaciones digitales, aunque la producción optó finalmente por Escribens. La decisión fue interpretada como un acierto por parte de varios seguidores, quienes resaltaron su versatilidad frente a las cámaras.

El episodio no solo funcionó como una suplencia circunstancial, también sirvió como prueba de la aceptación de Escribens en un espacio distinto al que acostumbra. Su desempeño, marcado por soltura y humor, alimentó la discusión sobre la posibilidad de verla más seguido en el programa.

