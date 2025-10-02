Campaña de DNI electrónico gratis para este 05 de octubre: conoce dónde y cuáles son los beneficiarios

El DNIe te ofrece autenticación segura de identidad tanto en trámites presenciales como virtuales - Créditos: Andina.

La Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica, en coordinación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), organizará este martes 7 de octubre una campaña gratuita que ofrecerá DNI electrónico para niños, adolescentes y adultos mayores.

El operativo tendrá lugar entre las 9:30 y las 13:00 horas en la Agencia Municipal de Jicamarca, ubicada en la avenida 5 de agosto Mz. H1 Lt. 37, Sector Sur.

El acceso al DNIe se concentrará en dos grupos de la población: por un lado, menores desde 0 hasta 17 años; y por otro, personas adultas a partir de 60 años. Esta jornada representa una oportunidad relevante para vecinos del distrito, quienes en muchos casos enfrentan limitaciones para realizar estos trámites en jornadas regulares o en lugares distantes.

Los responsables de la actividad recomiendan la llegada anticipada, debido a que suele haber alta concurrencia durante este tipo de operativos. El objetivo es agilizar la atención y evitar largas filas.

La campaña comenzará desde las 9:30 horas - Créditos: Municipalidad Distrial de San Juan de Luirgancho.

¿Cuáles son los requisitos?

Menores de 0 a 16 años:

Asistencia presencial del menor.

Documento de identidad (DNI) del menor.

Presencia de papá o mamá con DNI.

Adolescentes de 17 años:

Asistencia presencial del adolescente.

Documento nacional de identidad (DNI) del adolescente.

Adultos mayores de 60 años:

Asistencia presencial del adulto mayor.

Documento nacional de identidad (DNI) vigente.

El objetivo de esta campaña es cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos - Créditos: Andina.

El esfuerzo coordinado entre la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica y Reniec busca mejorar las tasas de identificación civil en la comunidad. La localización en Jicamarca fue elegida por su accesibilidad dentro del distrito, y las autoridades asistirán a los vecinos para asegurar que cada trámite avance sin contratiempos.

El enfoque de esta campaña está en la inclusión de sectores tradicionalmente expuestos a mayores barreras administrativas. El evento también forma parte de un proceso de modernización que impulsa el uso del DNIe en más trámites y servicios. El documento electrónico permite mayor seguridad, acceso a servicios estatales y ejercicio pleno de derechos ciudadanos.

DNI electrónico 3.0

El DNI 3.0 introduce 64 funcionalidades de seguridad, cuadruplicando las 16 del modelo anterior. El documento se fabrica íntegramente en policarbonato, material que incrementa su resistencia frente a temperaturas altas y radiación ultravioleta.

Principales innovaciones:

Textos y gráficos microscópicos de alta resolución, imposibles de falsificar.

Chip criptográfico avanzado con códigos internos renovados, capaz de gestionar los datos personales bajo estándares rigurosos.

Código QR exclusivo en la parte posterior, para la validación inmediata de la autenticidad del documento.

Sello central con la imagen del Inti Raymi.

Diseño actualizado con elementos identitarios del Perú, utilizando una paleta de colores multicolor: verde grisáceo, amarillo, violeta y azul.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

Elementos visuales:

En la parte frontal aparece el gallito de las rocas, ave nacional peruana.

En el reverso se aprecia un tejido ashaninka, la danza de la marinera, un caballo de paso y las ruinas de Chan Chan.

Machu Picchu continúa como el principal elemento gráfico, acompañado del logotipo de Reniec.

Estos son sus beneficios figuran los siguientes:

Identificación digital: valida la identidad del ciudadano en persona y en plataformas virtuales.

Acceso a plataformas estatales: posibilita trámites como el voto electrónico, solicitud de copias certificadas y el ingreso a servicios públicos en línea.

Firma electrónica: equiparable a la firma manuscrita en cuanto a validez legal, garantiza la autenticidad y la integridad de los documentos.

Simplificación de trámites: disminuye tiempos y desplazamientos permitiendo realizar gestiones desde cualquier lugar con acceso a internet.