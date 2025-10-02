Perú

Campaña de DNI electrónico gratis para este 05 de octubre: conoce dónde y cuáles son los beneficiarios

Además de servir como documento identificativo tradicional, el DNIe facilita el acceso a servicios electrónicos de la administración y entidades privadas

Por Alejandro Aguilar

Guardar
El DNIe te ofrece autenticación
El DNIe te ofrece autenticación segura de identidad tanto en trámites presenciales como virtuales - Créditos: Andina.

La Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica, en coordinación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), organizará este martes 7 de octubre una campaña gratuita que ofrecerá DNI electrónico para niños, adolescentes y adultos mayores.

El operativo tendrá lugar entre las 9:30 y las 13:00 horas en la Agencia Municipal de Jicamarca, ubicada en la avenida 5 de agosto Mz. H1 Lt. 37, Sector Sur.

El acceso al DNIe se concentrará en dos grupos de la población: por un lado, menores desde 0 hasta 17 años; y por otro, personas adultas a partir de 60 años. Esta jornada representa una oportunidad relevante para vecinos del distrito, quienes en muchos casos enfrentan limitaciones para realizar estos trámites en jornadas regulares o en lugares distantes.

Los responsables de la actividad recomiendan la llegada anticipada, debido a que suele haber alta concurrencia durante este tipo de operativos. El objetivo es agilizar la atención y evitar largas filas.

La campaña comenzará desde las
La campaña comenzará desde las 9:30 horas - Créditos: Municipalidad Distrial de San Juan de Luirgancho.

¿Cuáles son los requisitos?

Menores de 0 a 16 años:

  • Asistencia presencial del menor.
  • Documento de identidad (DNI) del menor.
  • Presencia de papá o mamá con DNI.

Adolescentes de 17 años:

  • Asistencia presencial del adolescente.
  • Documento nacional de identidad (DNI) del adolescente.

Adultos mayores de 60 años:

  • Asistencia presencial del adulto mayor.
  • Documento nacional de identidad (DNI) vigente.
El objetivo de esta campaña
El objetivo de esta campaña es cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos - Créditos: Andina.

El esfuerzo coordinado entre la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica y Reniec busca mejorar las tasas de identificación civil en la comunidad. La localización en Jicamarca fue elegida por su accesibilidad dentro del distrito, y las autoridades asistirán a los vecinos para asegurar que cada trámite avance sin contratiempos.

El enfoque de esta campaña está en la inclusión de sectores tradicionalmente expuestos a mayores barreras administrativas. El evento también forma parte de un proceso de modernización que impulsa el uso del DNIe en más trámites y servicios. El documento electrónico permite mayor seguridad, acceso a servicios estatales y ejercicio pleno de derechos ciudadanos.

DNI electrónico 3.0

El DNI 3.0 introduce 64 funcionalidades de seguridad, cuadruplicando las 16 del modelo anterior. El documento se fabrica íntegramente en policarbonato, material que incrementa su resistencia frente a temperaturas altas y radiación ultravioleta.

Principales innovaciones:

  • Textos y gráficos microscópicos de alta resolución, imposibles de falsificar.
  • Chip criptográfico avanzado con códigos internos renovados, capaz de gestionar los datos personales bajo estándares rigurosos.
  • Código QR exclusivo en la parte posterior, para la validación inmediata de la autenticidad del documento.
  • Sello central con la imagen del Inti Raymi.
  • Diseño actualizado con elementos identitarios del Perú, utilizando una paleta de colores multicolor: verde grisáceo, amarillo, violeta y azul.
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

Elementos visuales:

  • En la parte frontal aparece el gallito de las rocas, ave nacional peruana.
  • En el reverso se aprecia un tejido ashaninka, la danza de la marinera, un caballo de paso y las ruinas de Chan Chan.
  • Machu Picchu continúa como el principal elemento gráfico, acompañado del logotipo de Reniec.

Estos son sus beneficios figuran los siguientes:

  • Identificación digital: valida la identidad del ciudadano en persona y en plataformas virtuales.
  • Acceso a plataformas estatales: posibilita trámites como el voto electrónico, solicitud de copias certificadas y el ingreso a servicios públicos en línea.
  • Firma electrónica: equiparable a la firma manuscrita en cuanto a validez legal, garantiza la autenticidad y la integridad de los documentos.
  • Simplificación de trámites: disminuye tiempos y desplazamientos permitiendo realizar gestiones desde cualquier lugar con acceso a internet.

Temas Relacionados

DNI electrónicoDNIMunicipalidad de Lurigancho-ChosicaReniecperu-noticias

Más Noticias

Dina Boluarte culpa al Ministerio Público por demorar los allanamientos contra “los verdaderos criminales”

La presidenta y su entorno han sido objeto de diversos operativos en el marco de las investigaciones que enfrentan. El más reciente, el allanamiento a Nicanor Boluarte, provocó críticas desde el Ejecutivo.

Dina Boluarte culpa al Ministerio

¿Quieres estudiar una maestría en Corea? Estos son los requisitos, beneficios y link oficial paras postular

La convocatoria está dirigida a quienes quieran adquirir fundamentos teóricos y herramientas prácticas para el desarrollo

¿Quieres estudiar una maestría en

Jean Ferrari quedó desilusionado tras buscar DT de Perú en Argentina y apunta a otro país: “Las reuniones no fueron lo que esperaba”

El director general de fútbol de la FPF ha buscado reunirse con entrenadores para elegir la mejor opción para la selección nacional, aunque no quedó conforme. Eso sí, hay una opción que gusta

Jean Ferrari quedó desilusionado tras

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

El equipo de José Letelier se estrenará con las ‘xeneizes’ en busca de su primer triunfo en el torneo internacional que tiene como sede Argentina. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Alianza Lima vs Boca Juniors

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

La madre del hijo de Calvo acudió a la policía y ambos quedaron detenidos luego de que se reportaran agresiones mutuas; el caso revela antecedentes judiciales y medidas de protección vigentes

Detienen a Ángel Calvo, titiritero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte culpa al Ministerio

Dina Boluarte culpa al Ministerio Público por demorar los allanamientos contra “los verdaderos criminales”

Dina Boluarte se pronuncia contra paro de transportes y minimiza su impacto: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

Congresistas afirman no conocer al nuevo titular del Minjus: afirman que Juan José Santiváñez “dejó una papa caliente”

Regidor de la MML critica gestión de Rafael López Aliaga: “Está como loquito por inaugurar obras que no funcionan”

Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia: Hoja de vida y su papel en la remoción de Silvana Carrión

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Ángel Calvo, titiritero

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

Doña Martha habla de reacción de Cande Tinelli a la separación de Marcelo y Milett: “Pensó que su papá bromeaba”

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Delany López acepta que factura gracias a Jefferson Farfán: “Aprovecharlo”

DEPORTES

Jean Ferrari quedó desilusionado tras

Jean Ferrari quedó desilusionado tras buscar DT de Perú en Argentina y apunta a otro país: “Las reuniones no fueron lo que esperaba”

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors HOY: canal TV online del debut ‘blanquiazul’ en la Copa Libertadores Femenina 2025

Jefferson Farfán se reencontró con Ivan Rakitić, exBarcelona y leyenda croata: La ‘Foquita’ anunció gira de entrevistas por Europa

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 1 del torneo internacional