Perú

Si tu pareja tiene estos 6 rasgos de personalidad es alguien controlador

Existen señales claras que indican si tu pareja ejerce un control excesivo

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Una persona controladora siente celos
Una persona controladora siente celos constantes hacia su pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años se ha hablado con más fuerza sobre las relaciones de pareja tóxicas y el impacto que generan en la salud física y emocional de quienes las viven. Según datos del Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de Salud (Minsa), los conflictos de pareja y la violencia psicológica son causas frecuentes de ansiedad, depresión y estrés crónico, especialmente en mujeres jóvenes.

Una relación sana debe basarse en la confianza, el respeto y la autonomía. Sin embargo, cuando uno de los miembros busca controlar cada aspecto de la vida del otro, se cae en un vínculo dañino que puede deteriorar profundamente el bienestar. Reconocer los rasgos de una personalidad controladora es el primer paso para protegerse.

Si tu pareja tiene estos 6 rasgos de personalidad es alguien controlador

Si tu pareja es una
Si tu pareja es una persona controladora va a hacer uso de la manipulación emocional porque recurre a la culpa o al chantaje emocional para lograr que hagas lo que desea (Freepik)

Existen señales claras que indican si tu pareja ejerce un control excesivo:

  1. Celos constantes: no solo hacia otras personas, sino incluso hacia tu tiempo, tus amistades o tus proyectos personales.
  2. Necesidad de supervisar todo: quiere saber con quién hablas, a dónde vas y qué haces en cada momento del día.
  3. Críticas frecuentes: cuestiona tus decisiones, desde cómo te vistes hasta qué opinas, buscando minar tu autoestima.
  4. Aislamiento social: intenta limitar tus relaciones con familiares o amigos porque teme perder el control sobre ti.
  5. Manipulación emocional: recurre a la culpa o al chantaje emocional para lograr que hagas lo que desea.
  6. Intolerancia a la autonomía: no respeta tus espacios personales, tus pasatiempos ni tu derecho a decidir por ti misma.

Si tu pareja presenta varios de estos rasgos de manera constante, es una clara señal de comportamiento controlador.

Cómo una persona controladora afecta la salud de su pareja

Una pareja controladora cuestiona tus
Una pareja controladora cuestiona tus decisiones, desde cómo te vistes hasta qué opinas, buscando minar tu autoestima (AdobeStock)

Una relación con una persona controladora no solo impacta en la libertad individual, sino también en la salud integral. Según EsSalud, la violencia psicológica, que incluye control excesivo, puede desencadenar síntomas como insomnio, pérdida de apetito, dolores de cabeza, alteraciones digestivas y problemas cardiovasculares asociados al estrés crónico.

A nivel emocional, las consecuencias son igual de graves:

  • Ansiedad y miedo constante, al sentir que cualquier acción puede generar conflictos.
  • Baja autoestima, porque las críticas y la desvalorización minan la confianza en una misma.
  • Depresión y aislamiento social, al perder contacto con redes de apoyo y sentirse atrapada en la relación.
  • Sensación de pérdida de identidad, ya que la persona controladora busca imponer sus decisiones y anular la voz de su pareja.

Con el tiempo, esta dinámica puede generar dependencia emocional y dificultad para salir del ciclo de control, afectando seriamente el proyecto de vida y el bienestar psicológico.

¿Qué hacer si tu pareja es una persona controladora?

Salir de una relación de control no es sencillo, ya que a menudo la manipulación emocional genera confusión y culpa. Sin embargo, existen pasos importantes que se pueden dar:

  • Reconocer el problema: aceptar que ciertos comportamientos no son muestras de amor, sino de control. El amor sano no limita ni manipula.
  • Buscar apoyo externo: hablar con familiares, amistades de confianza o profesionales de la salud mental. Contar con una red de apoyo es clave para no sentirse sola.
  • Establecer límites claros: comunicar a la pareja lo que no se está dispuesto a tolerar y mantener firmeza en esas decisiones.
  • Acudir a orientación psicológica: tanto el Minsa como EsSalud ofrecen servicios de salud mental que ayudan a comprender y afrontar estas situaciones.
  • Evaluar la continuidad de la relación: si la persona no muestra disposición a cambiar y el control persiste, lo más saludable puede ser poner fin al vínculo.

Es fundamental recordar que la prioridad siempre debe ser la salud y el bienestar propio. Una relación sana se basa en el respeto, la confianza y el crecimiento mutuo, nunca en el control.

Temas Relacionados

persona controladorarasgos de personalidadparejasperu-salud

Más Noticias

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con algunas novedades en el once inicial, los ‘cremas’ buscan mantener el liderato del campeonato, ahora con los ‘churres’ en el Mansiche. Hay mucha expectativa por este encuentro. Sigue las incidencias

Universitario vs Alianza Atlético EN

Paro de transportistas del jueves 2 de octubre: Reniec anuncia que esta sede en Lima no atenderá

De acuerdo a gremios del sector más de 10 mil vehículos paralizarán sus labores para protestar contra la inacción frente a la criminalidad

Paro de transportistas del jueves

Alcalde de Chorrillos denuncia que coronel PNP utiliza vehículos del Estado para operar con mafia de traficantes de terrenos

El alcalde Fernando Velasco denunció que un coronel de la PNP escoltó a traficantes de terrenos en La Chira utilizando vehículos del Ministerio del Interior

Alcalde de Chorrillos denuncia que

¿Cómo prevenir caídas de adultos mayores en casa y qué hacer si ocurren?

EsSalud y Padomi destacan la importancia de mantener entornos domésticos seguros, eliminando obstáculos y adaptando los espacios, al mismo tiempo que promueven la participación activa de familiares y cuidadores para prevenir accidentes

¿Cómo prevenir caídas de adultos

Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas

Drogas, alucinaciones y un brote psicótico: las confesiones más duras de la modelo argentina en su esperado paso por sillón rojo.

Xoana González en ‘El Valor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Aprueban acusar a Jorge Salas

Aprueban acusar a Jorge Salas Arenas por presuntamente ordenar la contratación de su exasistente en la Corte Superior de Justicia

Aprueba acusación constitucional contra Betssy Chávez por presuntamente beneficiar a su expareja

Jhonny Veliz Noriega, el nuevo jefe del Estado Mayor General de la PNP, fue vinculado con ‘El Español’

El paso fronterizo Collpa–Thola Kollo, entre Perú y Bolivia, quedará habilitado de forma permanente

Complican a Andrés Hurtado: Los Siucho Neira entregaron fotos, videos y chats que confirmarían delitos de Chibolín

ENTRETENIMIENTO

Xoana González en ‘El Valor

Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas

Maju Mantilla niega rumores de romance con George Slebi y un cirujano: “ese tema lo verá mi abogado”

Melissa Paredes sobre su futuro en ‘América Hoy’: “Trabajo es trabajo y tengo una hija que mantener”

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo confirmaron su separación tras dos años de relación: “Seguimos caminos diferentes”

Flavia López inicia con éxito en el ‘Miss Grand International 2025’ y entra al Top 10 del Pre Arrival

DEPORTES

Universitario vs Alianza Atlético EN

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Se reveló que Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para amistoso con Chile: “En la FPF esperan que se retracte”

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025