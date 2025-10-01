Perú

Retiro AFP 2025: solo este grupo podrá solicitar el desembolso de hasta S/ 21.400 el mismo martes 21 de octubre

La fecha anunciada para solicitar acceder a tus fondos estará reservada para un grupo reducido. La mayoría deberá aguardar las fechas específicas para el número al final de su DNI

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Solo un grupo determinado podrá
Solo un grupo determinado podrá hacer la solicitud de retiro el 21 de octubre.

El octavo retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se inicia oficialmente el martes 21 de octubre de 2025 en todo el país. Si bien la expectativa por acceder a este beneficio es alta y muchos afiliados prevén presentar su solicitud ese mismo día, la regulación vigente señala que no todos los aportantes pueden gestionar el trámite desde el primer momento.

De acuerdo al cronograma oficial difundido por la Asociación de AFP y supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la posibilidad de iniciar el registro el 21 de octubre está limitada a un grupo muy específico. El resto de los afiliados deberá esperar las fechas asignadas a su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), como parte de la organización establecida para evitar saturaciones y colapsos en las plataformas y oficinas.

¿Quiénes podrán solicitar el retiro AFP el 21 de octubre?

Según la Asociación de AFP, solo aquellos afiliados cuyo DNI termina en letra tienen autorización para presentar la solicitud de retiro extraordinario hasta S/21.400, equivalente al valor máximo permitido por la ley, en la jornada inaugural del proceso.

El resto de los afiliados, es decir, quienes tienen DNI terminado en un número del 0 al 9, deberá esperar los días subsecuentes señalados específicamente en el cronograma oficial. Para completar el trámite, los usuarios deberán ingresar a las plataformas virtuales de su AFP, acudir a las oficinas autorizadas o acceder por otros medios habilitados, siempre validando que corresponde a la fecha indicada según la terminación del documento.

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Este esquema de fechas diferidas fue implementado por la Asociación de AFP para evitar aglomeraciones y optimizar los recursos tecnológicos y humanos, permitiendo que cada grupo acceda a los beneficios de manera ordenada y sin demoras. Adicionalmente, las autoridades advierten sobre la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales de la AFP o de la SBS para la gestión, evitando así posibles intentos de fraude o suplantación de identidad.

El calendario oficial continuará el 22 y 23 de octubre para quienes tienen DNI terminado en 0, extendiéndose en fechas alternativas para los dígitos del 1 al 9 durante las semanas siguientes. Solo en la denominada “ventana libre”, que irá del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, cualquier afiliado podrá presentar la solicitud, sin considerar la terminación de su DNI.

¿Cómo saber a qué AFP pertenezco?

La identificación de la AFP a la que corresponde cada afiliado es un paso esencial previo a realizar el trámite de desembolso, pues es uno de los datos que te consultarán al momento de realizar la solicitud. Existen varias vías oficiales y seguras establecidas por las autoridades del sector y las mismas administradoras:

A través de la SBS

  1. Ingresa al portal oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: https://servicios.sbs.gob.pe/ReporteSituacionPrevisional
  2. Selecciona la opción de “Situación Previsional”. Introduce tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y sigue las instrucciones de validación y ¡listo! El sistema te mostrará a qué AFP estás afiliado.

En las mismas AFP

Ingresa al portal de la AFP a la que creas pertenecer. Ubica la opción donde dice “Consulta de Afiliación”. Ingresa tu número de DNI y ¡listo!

Una vez identificada tu AFP,
Una vez identificada tu AFP, conoce cuánto saldo tienes.

¿Cómo cuánto saldo tengo en mi AFP?

Conocer el saldo disponible en la cuenta individual de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) es importante si pretendes realizar los trámites de retiro. La manera más directa para verificar cuánto dinero tienes es mediante las plataformas digitales de cada administradora.

Los afiliados pueden acceder a la web o aplicación móvil de su AFP, ingresar con usuario y clave personal, y consultar su estado de cuenta. En esta sección se visualiza el monto actualizado, el historial de aportes, las ganancias generadas y el desglose de movimientos recientes.

