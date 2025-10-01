Perú

Jhonny Veliz Noriega, el nuevo jefe del Estado Mayor General de la PNP, fue vinculado con ‘El Español’

Veliz asume el cargo en reemplazo de Óscar Arriola, quien fue nombrado nuevo comandante general de la Policía Nacional, ante la salida de Víctor Zanabria

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Jhonny Veliz Noriega estaba a
Jhonny Veliz Noriega estaba a cargo de la Dirección General de Lavado de Activos. PNP

El Gobierno oficializó la designación del teniente general Jhonny Armando Veliz Noriega como jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú. Esta medida se da después de un relevo en la cúspide policial. El general Óscar Arriola fue nombrado nuevo comandante general de la Policía Nacional en reemplazo del general Víctor Zanabria, de acuerdo con la Resolución Suprema Nº 258-2025-IN publicada en el Diario Oficial El Peruano.

El Ministerio del Interior refrendó la norma, que lleva la firma de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y del titular del sector, Carlos Alberto Malaver Odias. En el mismo boletín legal, también se oficializó, mediante la Resolución Suprema Nº 259-2025-IN, el nombramiento del teniente general Carlos Alejandro Céspedes Muñoz como nuevo inspector general de la Policía Nacional. Ambas disposiciones disponen que la Secretaría Ejecutiva de la institución policial adopte las acciones previstas por la normativa vigente.

La nueva estructura de la Policía Nacional se confirmó tras la publicación extraordinaria en el boletín de Normas Legales, medio habitual del Estado para comunicar estos cambios de alto nivel.

Jorge Hernández, alias 'El español',
Jorge Hernández, alias 'El español', fue detenido la madrugada del martes 7 de marzo, en el distrito de La Molina.

Vínculos de Veliz Noriega con ‘El Español’

Jhonny Armando Veliz Noriega, en calidad de inspector general, se encuentra a cargo de procesos disciplinarios que involucran al coronel Harvey Colchado y a otros agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quienes investigan actualmente a la presidenta Dina Boluarte.

Según un reportaje emitido por Panorama, Veliz Noriega apareció en una fotografía junto a Jorge Hernández, conocido como ‘El español’, colaborador eficaz e investigado por supuesta vinculación con una red criminal bajo el expresidente Pedro Castillo.

La fotografía, difundida por el citado programa, fue tomada en septiembre de 2021 durante la designación de Javier Gallardo Mendoza como comandante general de la PNP. En la imagen también figuran el general Adolfo Valverde Arcos, en ese entonces jefe de la Dirección Nacional de Investigación, y otros altos mandos policiales.

Paralelamente, la BBC reportó declaraciones del exministro del Interior Mariano González, quien sostuvo: “Creo que al interior de la Inspectoría hay personas que le están haciendo el juego al gobierno. Haciendo el juego a una persecusión en contra ya no de Colchado solamente, sino de todos los oficiales y suboficiales que participaron del allanamiento (de la casa de la presidenta Boluarte)”.

‘El Español’ fue presentado como
‘El Español’ fue presentado como asesor de Pedro Castillo ante el comandante general de la PNP.

Declaraciones y menciones de allegados al entorno castillista

Jorge Hernández, alias ‘El español’, afirmó al medio citado que la imagen corresponde a septiembre de 2021. Allí coincide con la designación de Javier Gallardo Mendoza. En el expediente, se encuentran referencias al general Vicente Tiburcio, quien declaró el 8 de septiembre de 2022, conectando a Veliz Noriega con Beder Camacho, entonces subsecretario general del Despacho Presidencial en el periodo del expresidente Castillo.

La secuencia de cambios en los altos cargos de la Policía Nacional del Perú y las revelaciones sobre los lazos de algunos de sus miembros con actores relevantes del pasado gobierno generan atención sobre el impacto en investigaciones actuales, especialmente aquellas relacionadas con la gestión de Dina Boluarte y el caso Diviac.

Las recientes modificaciones, refrendadas oficialmente por el Ministerio del Interior, señalan el rumbo legal y administrativo de la institución policial en uno de los momentos más observados por la opinión pública nacional.

Temas Relacionados

Jhonny Veliz NoriegaÓscar ArriolaPNPEl Españolperu-politica

